【5月27日（水）無料オンラインセミナー】 AI活用が進まない理由と、現場で定着させる進め方

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：武内 寿憲、以下ARI）は、2026年5月27日（水）、無料Webセミナー「AI活用が進まない理由と、現場で定着させる進め方 ～診断結果から見えた課題とアプローチ～」を開催いたします。

「AIを導入したが、現場で使われない」「PoCは進んだが、本番展開できない」AI推進の現場では、こうした課題が多くの企業で見られます。

ARIは2026年4月開催のAI博覧会にて、AI推進担当者295名を対象に、AI活用の現状・課題を把握する診断を実施しました。その結果、AI活用に着手しているにもかかわらず成果が出ていない層が全体の約6割（59％）に上ることが明らかになりました。これは「まだ本格的な取り組みをしていない」企業の割合を上回る結果です。

■ 診断データから見えた実態（n=295、2026年4月 AI博覧会にて実施）

本セミナーでは、診断データをもとに、AI活用が進まない要因を整理し、壁を乗り越えた企業の実践アプローチをお伝えします。

■セミナー概要

開催日時：2026年5月27日（水）14:00～14:45

会 場：オンライン（Zoom）

参 加 費 ：無料

主 催：ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社

お申込み：https://ari-jp.blog/forms/k_0IHI4z (https://ari-jp.blog/forms/k_0IHI4z)

■プログラム

第1章 ：AI活用が進まない、本当の理由

― 295件の診断から見えた企業の現在地と課題

第2章 ：止まっていた企業は、どう乗り越えたのか

― 事例から見る実践アプローチ

第3章 ：AI活用を、現場で定着させるために

― 進めるための、次の一手

※プログラムは変更となる可能性があります。

■このような方におすすめ

- AIツールを導入したが、現場での定着に課題を感じている方- PoCは進んだものの、全社展開・本番運用で止まっている方- AI推進の担当者として、社内の優先順位や方向性に悩んでいる方- データ整備の壁により、AI活用の次の一手が踏み出せない方

※競合他社、同業の方はご参加をお断りさせていただく場合がございます。ご了承ください。

■ARIについて

ARIは、クラウド技術とデータ・AI活用によるビジネストランスフォーメーションデザイナーとして社会変革をリードするDX企業です。「BX designer（ビジネストランスフォーメーションデザイナー）」として、お客様の創造的なビジネスゴールの実現に向け、DX化のためのデジタルシフト、クラウドシフト、データ・AI活用支援等、顧客の課題解決に向けたサービスを提供しております。

BXを実現するサービスブランドとして、クラウド技術の導入および最適化の支援から構築・運用まで提供する「クラウド総合活用支援サービスcnaris（クナリス）」と、データドリブンによるテーマ策定からデータ収集、可視化、分析、AI導入を提供する「データ・AI活用支援サービスdataris（デタリス）」を展開しています。

社名： ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（略称：ARI）

設立： 2010年1月

代表者： 代表取締役社長 武内 寿憲

上場市場： 東京証券取引所 グロース市場（証券コード：5578）

資本金： 1億4,356万円（2026年2月末現在）

従業員数： 社員数599名 グループ社員計801名（2026年2月末現在）

事業内容： クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業

URL： https://ari-jp.com