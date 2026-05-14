グローバルキャスト、現場実行力を強みとした「AI DESK」を提供開始～AIによる自動化と、全国網羅の現場オペレーションを統合し、実効性を保証～

株式会社グローバルキャスト

総合コンサルティング及びトランスフォーメーション事業を展開する株式会社グローバルキャスト（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：川口 英幸）は、独自のAI解析技術と、培ってきた現場運用力を融合させた次世代型アウトソーシングサービス「AI DESK」を2026年5月より順次開始いたします。

1. 開発背景：AI導入における「ラストワンマイル」の課題

現在、多くの企業がAI導入を試みていますが、「ツールの導入止まりで現場のオペレーションに定着しない」「データは抽出できるが、具体的な改善アクションに繋がらない」といった、実行フェーズでの挫折が顕著な課題となっています。

一方で、「AIを活用したいが、自社のどの業務に適用できるかわからない」「何から着手すべきか判断できない」といった、導入以前の段階で課題を抱える企業も増加しています。

当社はこれまで、全国規模のセールスネットワークや実店舗、コンタクトセンターの運営を通じて、数多くの「現場特有の課題」を解決してきました。本サービスでは、単なるAIツールの提供にとどまらず、業務ヒアリングを通じた課題抽出を行い、改善プロセスの設計、業務効率化ツールの構築、現場オペレーションへの定着支援までを一気通貫で提供します。

2.「AI DESK」が提供する3つの価値

・現場力に根ざした業務改善設計

当社が現場業務を詳細にヒアリング・可視化し、業務プロセス上の課題を抽出。AI活用ありきではなく、実運用に即した改善フローを設計した上で、必要な業務効率化ツールの構築までを行います。

・ラストワンマイルの完遂（実働支援）

抽出した改善ポイントに対し、当社の実働部隊が実際に現場へ入り込み、オペレーションの修正から定着までをハンズオンで支援します。

・定量的成果へのコミットメント

自動化による工数削減のみならず、最終的な「成果（成約率向上、離脱率低下等）」をKPIとして設定し、事実と論理に基づく改善サイクルを回します。

3.サービス概要

名称： AI DESK

提供内容：業務プロセスの可視化・課題抽出、AI活用設計、業務効率化ツール開発、AIによる最適化シ

ミュレーション、現場実行支援、継続的改善レポート

サービスサイト：ai-desk.global-cast.co.jp(http://ai-desk.global-cast.co.jp/)

4.今後の展望

当社は「テクノロジーと人の融合」を軸に、デジタル技術を誰でも使える形にして社会に実装することを目指しています。「AI DESK」を通じて、企業の生産性向上を抽象的な概念に留めず、実利を伴う成果として提供してまいります。

グローバルキャストについて

株式会社グローバルキャストは、長年蓄積された営業ノウハウやアセット、全国を網羅するセールスパートナー網とマルチチャネルを活かした営業インフラを保有し多くのクライアントのプロフィット創出にセールスやマーケティング面での支援・代行・コンサルティングを提供して参りました。また、時代の変化に伴う課題を先端のソリューションやコンサルティングで解決する自社ソリューションを提供し、これらの営業インフラと自社ソリューションを融合したセールスバンク事業と、次世代教育・生涯学習をサポートする「ライフバリュー事業」を展開しています。

次々と生まれる、新しいサービス、テクノロジーや変化する社会基盤をあまねく地域に素早くお届けすることで、めまぐるしく変わる世の中のアップデートに貢献しています。時代の変革点において誰一人取り残さない、「変革のパートナー」企業です。

会社概要

会社名： 株式会社 グローバルキャスト

代表者： 代表取締役 川口英幸

設立： 2008年2月20日

資本金： 100,000,000円

事業内容： セールスバンク事業

ライフバリュー事業

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 14Ｆ

URL ： https://global-cast.co.jp/



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社グローバルキャスト 成長戦略グループ 担当／神谷・田上

MAIL: gc.irpr@global-cast.jp

TEL:052-265-9288/FAX:052-433-7178