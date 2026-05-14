累計診断回数1億回突破！「Makko診断ポータル」が国内最大級の診断プラットフォームへ成長

株式会社ギミックプラス累計診断回数1億回を突破｜Makko診断ポータル

株式会社ギミックプラス（本社：東京都中野区、代表取締役：岡本康志）が運営する診断コンテンツのポータルサイト「Makko（マッコウ）診断ポータル」は、累計診断回数が1億回を突破したことをお知らせいたします。

診断回数の推移

Makko診断ポータルでは、恋愛・性格・心理テスト・占い・クイズなど多彩な診断コンテンツを無料で提供しており、SNSを中心にシェアと参加が継続的に拡大しています。

中でも「16タイプ診断」「モテ度診断」などの人気コンテンツは、それぞれ累計100万回以上の診断実施数を記録し、多くのユーザーに利用されています。

Makko（マッコウ）診断ポータルとは？

Makko（マッコウ）診断ポータル掲載診断一覧

「Makko（マッコウ）診断ポータル」は、株式会社ギミックプラスが運営する診断コンテンツに特化したWebプラットフォームです。

診断テスト・心理テスト・エンタメ性の高い診断・美容系診断など、多様な診断コンテンツが集約されており、ユーザーは興味に応じてさまざまな診断を横断的に楽しむことができます。

Makko診断ポータルの特徴は、単なる診断の掲載サイトではなく、「診断コンテンツが継続的に生まれ、蓄積されていくプラットフォーム」である点にあります。診断コンテンツ作成ツール「Makko」で制作されたコンテンツを起点に、日々新しい診断が追加されることで、常に新しい体験が生まれる構造になっています。

また、各診断コンテンツは単体で完結するだけでなく、関連する診断への導線が設計されており、ユーザーが自然と複数の診断を回遊する仕組みとなっています。

このようにMakko診断ポータルは、「診断を探す場所」ではなく、「診断が増え続ける体験型の集積メディア」として機能している点が大きな特徴です。

Makko診断ポータルURL：https://ma-kko.com/free_plan/

「Makko診断ポータル」成長の背景

「Makko診断ポータル」の成長には、診断コンテンツ特有の“ユーザー行動の循環構造”が大きく影響しています。

診断コンテンツは、単なる閲覧型コンテンツではなく、「回答する」「結果を見る」「共有する」という一連の行動が1つの体験として完結する点が特徴です。

この構造により、ユーザーの参加がそのままコンテンツの拡散や再訪問につながる仕組みが自然に成立しています。

また、診断結果にはシェアしたくなる画像やコメントが付与されており、X（旧Twitter）やLINEを中心に投稿・拡散が活発に行われています。こうした設計により、ユーザーの“共有したくなる行動”が後押しされています。

16タイプ診断 ENFPタイプ SNSシェア文言

さらに、診断結果が個人の性格や傾向を“ラベル化”して提示することで、ユーザー自身が他者と比較・共有したくなる心理が働きやすく、結果としてSNS上での自発的な投稿が継続的に発生しています。

1つの診断コンテンツが単発で終わるのではなく、関連する別診断への導線として機能することで、サイト内回遊が自然に生まれ、全体の利用回数増加につながっています。

このように、「体験・共有・回遊」が連鎖する構造そのものが、「Makko診断ポータル」の成長を支える要因となっています。

人気診断コンテンツの一例

特に多くのユーザーに利用されている代表的な診断は以下の通りです。いずれも100万回以上利用されている人気コンテンツです。

【16タイプ診断】性格・適職・恋愛傾向がわかる診断テスト【16タイプ診断】性格・適職・恋愛傾向がわかる診断テスト

性格を16種類のタイプに分類し、思考傾向や行動パターンを分析する診断コンテンツです。

適職や恋愛傾向、相性の良いタイプなどを知ることができ、自己理解やキャリア選択のきっかけとしても活用されています。SNSを中心に多くのユーザーに利用されている人気診断のひとつです。

診断制作者：スタッフ白ねこ

16タイプ診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/jke1z0XK/gz07LnEq/contents)はこちら

モテ度診断！あなたのモテモテ度は何％？モテ度診断！あなたのモテモテ度は何％？

自分のモテ度を数値化し、恋愛傾向や好かれやすさを分析できる診断コンテンツです。

異性から見た印象や恋愛タイプを気軽にチェックできる内容となっており、結果を友人同士で比較・共有しながら楽しめるコンテンツとして人気を集めています。

診断制作者：にぎやかしぃ様

モテ度診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/4ApO1be3/NzPlq7zl/contents)はこちら

【精神年齢診断】あなたの心は何歳？心理テストでチェック！【精神年齢診断】あなたの心は何歳？心理テストでチェック！

物事の考え方や行動パターン、恋愛観などから“心の年齢”を分析する心理テスト系診断コンテンツです。

実年齢とのギャップや、自分でも気づいていない内面傾向を知ることができる内容となっており、結果を比較・共有しながら楽しめる診断として人気を集めています。

診断制作者：船長様

精神年齢診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/Bjd4y6ey/9EZXb2va/contents)はこちら

Makko診断ポータルのタグ一覧

Makko診断ポータルのタグ一覧

Makko診断ポータルでは、診断コンテンツがタグごとにジャンル分けされているため、ユーザーが興味のあるテーマの診断を探しやすい設計となっています。

恋愛・性格・心理テストなど、さまざまなジャンルごとに診断コンテンツを一覧で閲覧できるため、自分に合った診断をスムーズに楽しむことが可能です。

以下では、主なタグ一覧に加え、各ジャンル内で多くのユーザーに利用されている人気診断コンテンツもあわせてご紹介します。

タグ一覧と人気診断

#恋愛(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E6%81%8B%E6%84%9B/)診断(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E6%81%8B%E6%84%9B/)

恋愛傾向や恋愛タイプ、相性診断など、恋愛に関する診断コンテンツを掲載。

恋愛片思い診断｜あなたの片想い、両思いになる確率は？

恋愛片思い診断｜あなたの片想い、両思いになる確率は？

相手の言動や恋愛傾向から、片想いが実る可能性や“脈あり度”をチェックできる恋愛診断コンテンツ。恋愛中の不安やドキドキを楽しみながら分析できます。

診断制作者：スタッフ白ねこ

恋愛片思い診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/jke1z0XK/eEKRJxQ3/contents)はこちら

#心理テスト(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E5%BF%83%E7%90%86%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88/)

深層心理や本音、考え方の傾向などを分析する心理系コンテンツを掲載。

自分嫌い診断｜自己嫌悪の塊から抜け出せるか！？

自分嫌い診断｜自己嫌悪の塊から抜け出せるか！？

自己嫌悪やネガティブ思考の傾向を分析し、自分自身との向き合い方を探れる心理診断コンテンツ。思考のクセや内面傾向を気軽にチェックできます。

診断制作者：にぎやかしぃ様

自分嫌い診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/4ApO1be3/6ELl5dEk/contents)はこちら

#性格(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E6%80%A7%E6%A0%BC/)診断(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E6%80%A7%E6%A0%BC/)

性格タイプや行動傾向、自分の特徴を分析できる診断を掲載。

【自分の取扱説明書】プロフカードにも使える！あなたのトリセツ

【自分の取扱説明書】プロフカードにも使える！あなたのトリセツ

性格やコミュニケーションの特徴を“取扱説明書”形式でまとめた、プロフィールカード風の診断コンテンツ。SNSでのシェアも人気を集めています。

診断制作者：ヒカリの血液型メソッド（独自）様

自分の取扱説明書(https://ma-kko.com/free_plan/user/N7d6EApR/MQ8onOv0/contents)はこちら

#ネタ系(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E3%83%8D%E3%82%BF%E7%B3%BB/)診断(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E3%83%8D%E3%82%BF%E7%B3%BB/)

友達同士でも楽しめる、ユーモアや話題性を重視した診断コンテンツを掲載。

【前世診断】あなたの前世は、まさかの〇〇！？

【前世診断】あなたの前世は、まさかの〇〇！？

前世の性格や職業タイプを占い感覚で楽しめる人気診断コンテンツ。意外な結果や世界観を楽しめるエンタメ系診断として支持されています。

診断制作者：もっくん様

前世診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/8jeV0NpG/PEpm5lzG/contents)はこちら

#面白い(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E9%9D%A2%E7%99%BD%E3%81%84/)診断(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E9%9D%A2%E7%99%BD%E3%81%84/)

思わず結果をシェアしたくなる、エンタメ性の高い人気診断を掲載。

ナルシスト診断｜自分大好き度はどれくらい？

ナルシスト診断｜自分大好き度はどれくらい？

自己愛傾向や行動パターンなどから、自分の“ナルシスト度”を分析できる性格診断コンテンツ。

診断制作者：にぎやかしぃ様

ナルシスト診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/4ApO1be3/7ErParvq/contents)はこちら

#占い(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E5%8D%A0%E3%81%84/)

夢占いや動物占い、恋愛占いなど、さまざまなテーマの占いコンテンツを掲載。

ラッキーカラー診断｜30秒でわかる運気UPカラー！

ラッキーカラー診断｜30秒でわかる運気UPカラー！

生年月日をもとに、自分に合ったラッキーカラーを診断できる開運系コンテンツ。毎日のファッションやメイクの参考としても人気を集めています。

診断制作者：もっくん様

ラッキカラー診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/8jeV0NpG/rEjyxMQB/contents)はこちら

#ゲーム(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0/)

推理ゲームや脱出ゲーム、アドベンチャーゲームなどの参加型コンテンツを掲載。

<恋愛推理ゲーム>浮気なんてしてないよね？証拠を的確に突きつけ、彼を追い詰めろ！

<恋愛推理ゲーム>浮気なんてしてないよね？証拠を的確に突きつけ、彼を追い詰めろ！

選択肢を選びながら証拠を集め、真実を明らかにしていく恋愛推理ゲーム型コンテンツ。ストーリーを楽しみながら参加できる体験型コンテンツです。

診断制作者：やみなか本舗様

恋愛推理ゲーム(https://ma-kko.com/free_plan/user/MrdY1vdO/YvRON6QL/contents)はこちら

#ライフスタイル(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB/)診断(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB/)

ファッションやメイク、パーソナルカラー診断やイエベ・ブルベ診断、前髪診断などの美容系コンテンツをはじめ、ライフスタイル全般の診断を掲載。

前髪診断｜自分に似合う前髪が見つかる！

前髪診断｜自分に似合う前髪が見つかる！

顔型や雰囲気から、自分に似合う前髪スタイルをチェックできる美容系診断コンテンツ。ヘアスタイル選びやイメージチェンジの参考として活用されています。

診断制作者：みるる様

前髪診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/gxe3EnpL/VzVdeZQL/contents)はこちら

#血液型(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E8%A1%80%E6%B6%B2%E5%9E%8B/)診断(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E8%A1%80%E6%B6%B2%E5%9E%8B/)

血液型ごとの特徴や性格傾向をテーマにした診断コンテンツを掲載。

血液型診断「もうひとりのあなた」は本当は何型？

血液型診断「もうひとりのあなた」は本当は何型？

行動や性格傾向から、自分に隠れた“もうひとつの血液型タイプ”を分析する診断コンテンツ。人間関係や性格の新たな一面を発見できる内容となっています。

診断制作者：もっくん様

血液型診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/8jeV0NpG/7Er6j8Eq/contents)はこちら

#まじめ(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E3%81%BE%E3%81%98%E3%82%81/)系診断(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E3%81%BE%E3%81%98%E3%82%81/)

真面目度や責任感、考え方の傾向などを分析する診断を掲載。

【適職診断】あなたにピッタリの仕事が見つかる！隠れた才能を解き放て！

適職診断】あなたにピッタリの仕事が見つかる！隠れた才能を解き放て！

性格や適性をもとに、自分に向いている仕事や働き方を分析できる適職診断コンテンツ。就職・転職を考えるユーザーからも人気を集めています。

診断制作者：シンキング様

適職診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/nNXBE4ey/MQ8kZVv0/contents)はこちら

#動物(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E5%8B%95%E7%89%A9/)診断(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E5%8B%95%E7%89%A9/)

性格や行動パターンを動物に例えて分析する診断コンテンツを掲載。

動物顔診断｜顔のパーツでわかる！あなたに似てる動物タイプは

動物顔診断｜顔のパーツでわかる！あなたに似てる動物タイプは

顔立ちやパーツの特徴から、似ている動物タイプや印象傾向を分析する人気診断コンテンツ。似合うメイクや雰囲気の傾向もチェックできます。

診断制作者：ゆーりんち様

動物顔診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/P9XmV3pv/MQ8oRdv0/contents)はこちら

#職業(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E8%81%B7%E6%A5%AD/)診断(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E8%81%B7%E6%A5%AD/)

適職診断や職業診断、向いている働き方を分析する診断を掲載。

【自分に向いている仕事診断】性格からわかる！あなたの天職タイプは？

【自分に向いている仕事診断】性格からわかる！あなたの天職タイプは？

価値観や性格傾向をもとに、自分に合った職業タイプや強みを分析できる職業診断コンテンツ。自己理解を深めたい方にも支持されています。

診断制作者：もっくん様

自分に向いている仕事診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/8jeV0NpG/WQxwqjv5/contents)はこちら

#クイズ(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA/)

知識や理解度を試せるクイズ形式のコンテンツを掲載。

IQテスト｜無料診断で知能指数を数値化！

IQテスト｜無料診断で知能指数を数値化！

論理力・分析力・洞察力などをもとに、知能指数（IQ）を数値化してチェックできる診断テスト。ゲーム感覚で楽しめる知能分析コンテンツとして人気です。

診断制作者：シンキング様

IQテスト(https://ma-kko.com/free_plan/user/nNXBE4ey/9EZp4xva/contents)はこちら

#季節イベント(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E5%AD%A3%E7%AF%80%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/)診断(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E5%AD%A3%E7%AF%80%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/)

ハロウィンやクリスマスなど、季節イベントに合わせた診断コンテンツを掲載。

【ハロウィンキャラ診断】あなたがもしハロウィンキャラになったら？

【ハロウィンキャラ診断】あなたがもしハロウィンキャラになったら？

ハロウィンの世界観をテーマに、自分に近いキャラクタータイプを診断できる季節限定コンテンツ。友人同士でシェアしながら楽しめる内容となっています。

診断制作者：もっくん様

ハロウィンキャラ診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/8jeV0NpG/6QgM4qza/contents)はこちら

Makko診断ポータルの今後の展開について

累計診断回数1億回突破を機に、「Makko診断ポータル」では、さらなるサービス成長と利用拡大に向けた取り組みを推進してまいります。

今後も、恋愛・性格・心理テスト・占いなど、多様な診断コンテンツの拡充を継続し、より多くのユーザーに楽しんでいただける診断ポータルサイトを目指してまいります。

また、サービス拡大に伴い、広告展開の強化や企業様とのタイアップ企画の推進など、診断コンテンツを活用した新たな取り組みにも注力してまいります。

広告代理店様とのパートナーシップを募集しています

「Makko診断ポータル」では、多彩なジャンルの診断コンテンツを展開する診断ポータルサイトとして、広告枠販売にご協力いただける広告代理店様を募集しております。

累計1億回を超える診断利用実績を活かし、広告代理店様との連携を通じて、新たな広告価値やプロモーション機会の創出を目指してまいります。

このような企業様を歓迎しております

- 当社メディアやユーザー層にご関心をお持ちの企業様- 幅広い広告主様とのネットワークをお持ちの企業様- 中長期的なパートナーシップを通じて、メディア価値向上を共に推進いただける企業様

広告掲載やお取り組みにご興味をお持ちの企業様・広告代理店様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

企業様とのタイアップ企画も積極的に展開

「Makko診断ポータル」では、企業様の商品・サービスと連動したオリジナル診断コンテンツの企画・制作にも対応しております。

診断コンテンツならではの“参加したくなる体験”や“シェアしたくなる仕組み”を活用することで、SNS上での話題化やブランド認知向上、ユーザーとの接点創出など、さまざまなマーケティング施策にご活用いただけます。

今後も、診断コンテンツを活用した新たなプロモーション展開を通じて、企業様とユーザーをつなぐ体験づくりを推進してまいります。

Makko診断ポータルを活用した制作プランについて

このたび「Makko診断ポータル」を活用した診断コンテンツ制作プランを新たにリリースいたしました。

本プランでは、診断コンテンツの企画から設計・制作・実装・公開までを一貫して支援し、企業様のマーケティング施策やプロモーションにおける活用をスムーズに実現いたします。

本プランにご興味をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

料金やプランの詳細については、以下をご参照ください。

診断コンテンツ制作なら「Makko（マッコウ）」｜株式会社ギミックプラスが提案するリーズナブルな新制作プラン

https://ma-kko.com/article/makko-shindan-plan/

■各種リンク先

Makko診断ポータルURL：https://ma-kko.com/free_plan/

MakkoサイトURL：https://ma-kko.com/

Makko診断ポータルお問い合わせ：https://ma-kko.com/free_plan/contact

■会社概要

会社名：株式会社ギミックプラス

住所：〒165-0033 東京都中野区若宮3-52-5 浅五郎荘1号館

代表取締役：岡本康志

URL：https://gm-plus.co.jp/

設立：2008年7月1日

事業内容：ホームページの企画・制作・管理・運営及びこれに関するコンサルティング業務 / 広告代理店業務 / イベント企画運営 / コンピューターシステムの企画・制作・管理・運営・販売及び売買の仲介 / 通信販売業務 / 前各号に附帯する一切の業務