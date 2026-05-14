Microsoft 365を活用したシステム開発・DX支援を手がける株式会社florbital(本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 竜也)は、中小企業の経営者・DX推進担当者を対象に、Microsoft 365を活用した「社長専用の業務改善相談室」の提供を開始いたしました。

月額30,000円(税抜)・初期費用なしで、月2回のTeamsオンラインセッション(各60分)とTeamsチャットサポートを提供。DXの優先順位整理からツール選定、投資判断まで、経営者に寄り添う伴走型の支援を行います。初回60分の初回無料相談セッションは無料(毎月3社限定)でご利用いただけます。









【サービス開発の背景】





プレスリリースのサムネ画像





DX推進の必要性が叫ばれる一方、中小企業の現場では依然として多くの課題が解消されていません。

・「何からデジタル化すればいいかわからない」 ── ITに詳しい人が社内にいない

・「ツールを導入したのに、現場で誰も使っていない」 ── 投資が無駄になっている

・「相談相手がいない」 ── 大手コンサルはコストが高く、社内だけでは堂々巡り

・「転記作業や手作業で毎月残業が発生」 ── ミスも頻発し、改善の糸口がない

当社はこれまで多くの企業様にPower Platformを活用したDX支援を行ってきた知見をもとに、経営者が"正しい順番"でDXを進められる伴走型の相談サービスを開発いたしました。









【サービスの特長】

01 経営者目線の伴走支援

専門用語を使わず、経営者の視点でDXの優先順位を整理。「やるべきこと」と「やらなくていいこと」を明確にし、場当たり的な投資を防ぎます。





02 導入して終わりにしない、定着までの仕組みづくり

ツール選定から現場定着、さらには社内で自走できる体制の構築までを一貫して支援。半年ごとに「DX進捗レポート」を提出し、成果を可視化します。





03 小さく始めて、確実に前進するステップ設計

無料の壁打ちセッションで方向性を確認した後、業務棚卸し → ツール選定 → 小さな改善の実行 → 定着・自走と、段階的に進めるため無理なく取り組めます。





サービスイメージ





【料金プラン】

無料壁打ちセッション

費用 ： 無料(毎月3社限定)

内容 ： 60分×1回。60分の初回相談で課題を整理し、方向性を確認

契約期間： ―

初期費用： ―





月次セッション

費用 ： 月額 30,000円(税抜)

内容 ： 月2回のTeamsセッション(各60分)＋Teamsチャットサポート＋半年ごとのDX進捗レポート

契約期間： 初回3ヶ月／以降6ヶ月更新

初期費用： なし





・本サービスはDXの方向性整理・判断支援が目的です。Power Platform開発等が必要な場合は、本サービスご利用の方に特別価格で対応可能です

・セッション・チャットサポートともにMicrosoft Teamsを使用します









【支援実績】

florbitalは、2006年の創業以来、大手製造業から中堅企業まで、業種を問わず幅広い企業のDX推進を支援してきました。

※支援例

・大手製造業：現場の状況が経営層に届かないという課題に対し、データが自然に集まり経営判断に活かせる仕組みを構築。意思決定のスピード向上に貢献

・中堅企業：Excel管理で属人化していた社内業務をシステム化し、管理コストの大幅削減と、担当者が変わっても止まらない運用体制を実現









【こんな企業・経営者様におすすめ】

・Excelでの管理に限界を感じているが、何からデジタル化すればいいかわからない

・ITに詳しい人材がおらず、DXの進め方や投資判断に自信が持てない

・ツールを導入したが現場に定着せず、投資対効果が見えない

・大手コンサルは予算的に難しいが、専門家に相談しながらDXを進めたい









【会社概要】

社名 ： 株式会社florbital

代表取締役： 小林 竜也

所在地 ： 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-10 堀留ファーストビル7F

設立 ： 2006年12月11日

資本金 ： 1,000万円

従業員数 ： 14名(2026年5月現在)

事業内容 ： システム開発、Power Platform関連サービス

(教育・コンサルティング)、デザイン制作、印刷・販促物企画制作









※ Microsoft、Microsoft 365、Power Platform、Power Apps、Power Automate、Power BI 及び関連する名称並びにそれぞれのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。