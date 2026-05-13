たびらいレンタカー予約サイト20周年記念イベント開催

株式会社パム

株式会社パム（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：長嶺 由成）では、2026年6月3日(水)～2026年12月25日(金)の期間中、今までの感謝を込めて、たびらいレンタカー予約サイト20周年記念イベントとして、様々なキャンペーンを開催いたします。

20周年記念イベント第1弾として、2026年6月3日(水)～6月22日(月)の期間中、たびらい会員様限定キャンペーンを実施いたします。

今後様々なキャンペーンをご用意しております。是非この機会にたびらいレンタカーをご利用ください。

詳細はイベント特設ページをご覧ください。

イベント特設ページ：https://www.tabirai.net/car/special/rc_20th_anniversary/

※2026年5月13日(水)12時～閲覧可能

イベント特設ページでは、キャンペーンの最新情報の掲載や、お客様からの応援メッセージなどを受け付けております。

本件に関するお問い合わせ先

- 株式会社パム RC広報担当：原- TEL：080-6494-1555（9:00 ～ 18:00）- MAIL：pam_car@pam.co.jp

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たびらいレンタカーWEBサイト：https://www.tabirai.net/car/

※免責補償制度(CDW)とは、レンタカーご利用中に万が一事故が発生した際、お客様が必ず負担しなくてはならない費用（免責額）を免除することができる制度です。

詳しくはこちらのページ(https://www.tabirai.net/car/insurance/)でご確認ください。

株式会社パムについて

株式会社パムは2000年に沖縄にて創業した会社です。私たちが目指すのは、「目的地」から旅を面白くする会社です。「現地主義」の視点から価値ある媒体を創造し、旅行・レジャーを楽しむ皆様の満足度を高め、事業を営む皆様の集客を増大し、地域経済を発展させることに貢献していくことをミッションとしております。

現在までに旅行予約サイト「たびらい」（https://www.tabirai.net/）をはじめ、グループ会社の株式会社パムローカルメディアでは、沖縄県限定総合レジャーサイト「ちゅらとく」（https://www.churatoku.net/）や、県民びいきの温泉宿予約サイト「温泉ぱらだいす」を運営しております。

本社 ： 沖縄県那覇市久茂地2-3-10 RBCメディアセンタービル7F

代表者： 代表取締役社長 長嶺 由成

事業 ： 旅行予約サイト「たびらい」「Tabirai Japan」

URL ： https://www.pam.co.jp/

その他サイト情報

たびらい：https://www.tabirai.net/

Tabirai Japan：

中文繁体字版 https://tc.tabirai.net/

英語版(レンタカーのみ) https://en.tabirai.net/car/

韓国語版(レンタカーのみ) https://kr.tabirai.net/car/

ちゅらとく：https://www.churatoku.net/※

温泉ぱらだいす鹿児島：https://kagoshima.onpara.jp/※

温泉ぱらだいす静岡：https://shizuoka.onpara.jp/※

温泉ぱらだいす山形：https://yamagata.onpara.jp/※

※株式会社パムローカルメディア運営

たびらい公式アカウント

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Instagram：https://instagram.com/tabirai/

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