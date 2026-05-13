今年4月に開催したばかりの記念コンサートをTV初＆独占放送決定！！石川ひとみ「まちぶせ」発売４５周年記念コンサート～Forever～

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6月は、歌手の石川ひとみによる、２０２６年４月に開催した名曲「まちぶせ」の発売４５周年を記念したコンサート『石川ひとみ 「まちぶせ」発売４５周年記念コンサート～Ｆｏｒｅｖｅｒ～』を独占放送することが決定！

石川ひとみのヒット曲であり、昭和を代表する不滅の名曲「まちぶせ」。１９８１年にシングルレコードとして発売されて２０２６年で４５周年。それを記念し２０２６年４月１９日東京・大手町三井ホールで開催されたコンサートの模様を放送。往年のファンと新たなファンが多く集結し、ソールドアウトとなったこのコンサート。「まちぶせ」はもちろん、往年のヒット曲からカバー曲まで、変わらぬ艶やかな歌声でお届けします。

デビューから47年、紆余曲折ありながらも今なお変わらぬ歌唱力と華やかな存在感で今なお活躍を続け、広く愛される石川ひとみの記念すべきライブを、最速で目の当たりに出来る本放送にぜひご注目ください！

【放送情報】石川ひとみ 「まちぶせ」発売４５周年記念コンサート～Ｆｏｒｅｖｅｒ～

2026年4月に開催した名曲「まちぶせ」の発売４５周年を記念したコンサートを独占放送。

『石川ひとみ 「まちぶせ」発売４５周年記念コンサート～Ｆｏｒｅｖｅｒ～』【独占＆TV初】6月28日（日）午後6:00

石川ひとみのヒット曲であり、昭和を代表する楽曲の１曲「まちぶせ」。１９８１年にシングルレコードとして発売されて２０２６年で４５周年。それを記念し２０２６年４月１９日東京・大手町三井ホールで開催されたコンサートの模様を放送。往年のファンと新たなファンが多く集結し、ソールドアウトとなったこのコンサート。「まちぶせ」はもちろん、往年のヒット曲からカバー曲まで、変わらぬ艶やかな歌声でお届けします。

【楽曲】わたしの毎日／星のまばたき／あなたとならば／右向け右／くるみ割り人形／ミスファイン／「いちご白書」をもう一度／さよならの夏／まちぶせ／他