【連載確約】原作900万PV超えの大人気魔法少女アクション！HIKE編集部『俺が魔法少女になるんだよ！』コミカライズ作画担当コンテスト開催

株式会社HIKE

HIKE編集部（運営：株式会社HIKE）は、赤しゃり氏によるWeb小説『俺が魔法少女になるんだよ！』のコミカライズ化に向け、キャラクターデザインおよび作画を担当いただけるマンガ家を募集するコンテストを開催いたします。大賞受賞者には、少年/青年向けマンガレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）での連載権と賞金10万円を授与。アニメ・ゲーム・舞台など、全方位のエンターテインメント展開を見据えた本プロジェクトにおいて、新たな才能と共に世界へ羽ばたく作品を創り上げることを心より楽しみにしております。詳細は講談社が運営するDAYS NEO／ILLUSTDAYS内の詳細ページをご覧ください。

コンテスト詳細ページ：https://daysneo.com/award/hike_oremajyo.html

原作者：赤しゃり先生からのコメント

はじめまして、赤しゃりと申します。

このたびは『俺が魔法少女になるんだよ！』をもとにこのようなコンテストを開催していただけること、大変光栄に思っております。

趣味を書き連ねたものがいつの間にかすごいことになったなと自分でもびっくりしました。

本作は「魔法」があふれた現代で傷を負った青年がこぼれた幸せを拾い集めるまでを描いたローファンタジー小説です。

その過程で自分の趣味を敷き詰めておりますが、そこに皆様の筆が加わることを今からとても楽しみにしております。

私のクセを詰め込んだこの小説にあなたの解釈や個性をぶつけてください。

ご参加される方も、そうでない方も、この機会に一度本作に興味を持っていただけたら幸いです。

たくさんのご応募を心よりお待ちしております。

コンテスト概要

【原作・課題作品】

『俺が魔法少女になるんだよ！』（著：赤しゃり）

https://ncode.syosetu.com/n2753fd/

【賞・副賞】

大賞（1名予定）

COMIC ELANにて『俺が魔法少女になるんだよ！』コミカライズ連載権GET ＋賞金10万円

※該当作品が選出されない場合があります。

※受賞に至らなかった場合でも、HIKE編集部よりお仕事の相談でご連絡を差し上げる場合があります。

【応募資格】

プロ・アマ不問

国籍、経歴、年齢、性別不問

ただし、2026年～2027年初頭頃開始予定で月刊連載（毎月30ページ～40ページ程度）のスケジュールを確保できる方を対象とします。

※開始時期やページ数等の詳細は相談の上決定いたします。

【応募方法】

ILLUST DAYSに「俺魔コンペ」（※「」は含みません）のタグをつけて作品を投稿してください。

【提出物】

必須▼

１. ネーム原稿（最低8ページ以上）

原作「Are You "Lady"!? ２.(https://ncode.syosetu.com/n2753fd/2/)」～「Are You "Lady"!? ３.(https://ncode.syosetu.com/n2753fd/3/)」から、主人公の変身シーンより少し前（クモの魔物の攻撃がラピリスに直撃するあたり）～クモの魔物を倒すまでのネーム原稿を制作してください。

※すべてのセリフやシーンを使用しなくても（適宜カット、省略していただいても）かまいません。

２. 完成原稿（最低2ページ以上）

ネーム原稿の中から、2ページ以上を完成原稿として制作してください。

なお、完成原稿には以下3つの要素すべてを含むページを選択してください。

・人物

・背景

・バトル・アクションシーン

※1ページに3つの要素すべてを含む必要はなく、2ページ以上の完成原稿内に含まれていれば問題ありません。

３. キャラクター立ち絵（3名分）

キャラクター設定を元に、以下3名分のキャラクター立ち絵を制作してください。（モノクロ、ペン入れをしたもの）

・七篠陽彩

・ブルームスター

・ハク

任意▼

ほか、選考のアピールとなるもの（過去作やカラーイラストなど）

※ご提出いただいた原稿は、今回の選考以外の目的では利用いたしません。

※応募作品にページ数の制限はございません。

※応募作品は横読み形式でご作成・ご投稿ください。

※ILLUST DAYSへの投稿時、「公開設定」を「全体に公開」にしてください。

【審査のポイント】

・原作の魅力を漫画として広げられる表現力

・バトルやアクションシーンの作画力・構成力

・キャラクターデザイン

【スケジュール】

応募期間：2026/5/18（月）00：00 ～ 2026/7/17（金）23：59

結果発表：2026/8頃、ILLUST DAYS他にて発表予定

そのほか、詳細はコンテストページをご覧ください。

https://daysneo.com/award/hike_oremajyo.html

HIKE編集部について

「HIKE編集部」はオリジナル電子書籍（コミック）を制作して各プラットフォームに展開するほか、アニメ化やグッズ販売など自社で全てのコンテンツを制作・展開できるHIKEの強み（IP360度展開）を活かし、漫画だけにとどまらない魅力的な作品を世界にお届けします。

少年/青年向け作品の「COMIC ELAN」（コミックエラン）、少女/女性/TL作品の「Blossom」（ブロッサム）、「BL」作品を取り扱う「BLUE BELL」（ブルーベル）の3レーベルを設立し、2026年の配信を目標に制作を進めています。

HIKE編集部公式サイト：https://hikebooks.com/

HIKE編集部公式X：https://x.com/hike_editorial

「COMIC ELAN」とは

『作家の熱意は新たな可能性へ』

COMIC ELANは少年/青年向け作品を中心に扱うレーベルです。

レーベル名は「熱意・飛躍」 などの意味を持つ「elan」に由来。作家の熱意あふれる作品から新たな可能性を追求していきます。

強い想いが込められた作品は、従来の漫画の枠を超えてさらなる飛躍へと繋がる力を秘めており、様々な可能性をみなさまにお届けします。

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。