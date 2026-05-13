アルバイトから正社員まで、採用データを一元管理しAIで採用改善を支援する「Octty」をリリース

株式会社Miuit

株式会社Miuit（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：安井海都）は、アルバイトから正社員まで、採用データを一元管理する店舗経営企業向け採用管理システム「Octty（オクティ）」を提供開始します。



Octtyは、求人媒体、人材紹介会社、直接応募など複数チャネルに分散する応募者情報や選考状況をひとつに集約し、店舗経営企業の採用活動を可視化する採用管理システムです。蓄積された採用データをもとに、AIが採用状況の把握や課題分析、改善アクションの検討を支援します。

多店舗・多職種・複数雇用形態の採用では、求人数が多くなり店舗ごとの充足状況や媒体別の応募状況、選考の進捗、内定後の書類対応が分散しやすく、本部が正確な状況を把握しづらいという課題があります。Octtyは、採用のあらゆるデータを集約し、本部から全店舗の状況をリアルタイムに把握できる環境を提供することで、今打つべき採用施策の意思決定を支援します。



サービスサイト：https://www.octty.com/

リリースの背景

人手不足が続くなか、店舗を展開する企業では、アルバイト・パート・正社員など複数の雇用形態を同時に採用する必要があります。一方で、採用活動の現場では、求人媒体、人材紹介会社、自社採用ページ、直接応募など応募経路が複数に分かれ、応募者情報や選考状況の管理が煩雑になりがちです。

特に店舗経営企業では、店舗ごとに募集職種、採用人数、選考担当者、面接フローが異なります。そのため、本部は「どの店舗で何人足りていないのか」「どの媒体が成果につながっているのか」「どの応募者対応が滞っているのか」を把握しづらく、採用施策の改善が後手に回るケースがあります。

Octtyは、こうした店舗経営企業の採用現場が抱える複雑な運用を、シンプルな画面設計とデータ集約によってまるごと支えるために開発されました。

Octtyとは

Octtyは、アルバイト・パート採用から正社員採用まで、企業の採用活動に関するデータを一元管理できる採用管理システムです。応募者管理、求人管理、選考ステータス管理、面接日程調整、エージェント管理、採用レポートなどをひとつの画面で扱うことができ、多店舗・多職種の採用状況を本部と現場の双方で把握できます。

さらに、蓄積された採用データをもとに、AIが採用状況の整理や課題の見立て、改善施策の検討を支援します。採用可否の判断をAIに委ねるのではなく、採用担当者がより早く、より的確に採用状況を把握し、次の打ち手を考えられる環境を提供します。

Octtyの主な特徴

1. アルバイトから正社員まで、採用データを一元管理

Octtyでは、アルバイト・パート採用から正社員採用まで、雇用形態を問わず採用情報を一元管理できます。店舗ごと、職種ごと、雇用形態ごとに分散しがちな応募者情報や選考状況をひとつに集約することで、採用担当者は全体の進捗を把握しやすくなります。複数店舗・複数職種の採用を同時に進める企業でも、本部が全体を俯瞰しながら、各店舗の採用状況を確認できます。

2. 求人媒体・人材紹介・直接応募など複数チャネルの応募を集約

採用活動では、求人媒体、人材紹介会社、自社採用ページ、直接応募など、複数のチャネルから応募が発生します。Octtyでは、こうした複数チャネルの応募データを集約し、応募者情報や選考状況をまとめて管理できます。媒体ごと、紹介会社ごと、店舗ごとの応募状況を整理することで、採用チャネルごとの状況把握や改善検討を行いやすくなります。

3. 多店舗・多職種の採用状況を可視化

Octtyは、店舗別・職種別・選考ステータス別に採用状況を確認できるため、本部と現場の双方が同じ情報をもとに採用活動を進められます。どの店舗で応募が不足しているのか、どの職種で選考が滞っているのか、どの候補者に次の対応が必要なのかを把握しやすくなり、対応漏れや進捗確認の手間を削減します。多店舗展開企業における「本部は全体を把握したい」「現場は目の前の応募者対応をスムーズに進めたい」という双方のニーズに対応します。

4.AIチャットでグラフ生成から採用施策の壁打ち相談まで可能

Octtyでは、蓄積された採用データをもとに、AIチャット上で採用状況の分析やグラフ生成、改善施策の壁打ち相談ができます。応募数、選考進捗、採用チャネル、店舗・職種ごとの採用状況、採用コストなどのデータをもとに、「応募数が不足している店舗はどこか」「媒体ごとの成果に差が出ている理由は何か」「次にどの採用施策を検討すべきか」といった問いに対して、AIが状況整理と仮説出しを支援します。

また、必要に応じて媒体別・店舗別の応募状況や採用単価などをグラフ化し、採用担当者が現状を直感的に把握できるようにします。

5. 採用レポート分析とAIチャットで意思決定を支援

応募数、通過率、採用単価などを自動集計し、媒体別・店舗別にグラフ化します。AIチャットでは、応募・媒体・コストのデータをもとに、採用課題の見立てや次の打ち手について相談できます。回答、根拠、未確認事項、次に調べられることを分けて表示し、採用担当者の意思決定を補助します。

6. 内定者管理・エージェント管理まで対応

内定者ポータルで、必要書類、ToDo、資料を一括提示できます。提出物のレビューや差し戻しも管理画面から完結します。また、人材紹介会社ごとの案件、手数料、応募状況を一元管理し、費用対効果をリアルタイムで把握できます。

導入実績・導入予定

Octtyは、すでに全国500店舗以上を展開する調剤薬局で導入されています。複数店舗・複数職種・複数雇用形態の採用情報を一元管理することで、本部が各店舗の採用状況を把握しやすくなり、応募者対応や選考進捗の管理を効率化しています。

また、大手ホテルでの導入も決定しており、宿泊業におけるアルバイト・パート・正社員採用の一元管理にも活用が広がる予定です。Octtyは今後も、医療、宿泊、飲食、小売、サービス業など、多店舗・多拠点で採用活動を行う企業に向けて提供を拡大していきます。

サービスサイト：https://www.octty.com/

サービス概要

サービス名：Octty（オクティ）

サービスサイト：https://www.octty.com/

対象：多店舗・多職種・複数雇用形態の採用を行う企業

会社概要

会社名：株式会社Miuit

所在地：〒455-0003 愛知県名古屋市港区辰巳町33-3

代表者：代表取締役 安井海都

事業内容：採用管理システム「Octty」の開発・提供、AI・ソフトウェア開発 、採用マーケティング事業

URL：https://www.miuit-workspace.com/

◼︎本件に関するお問い合わせ

株式会社Miuit Octty担当

お問い合わせ先：customer-support@miuit-workspace.com

サービスサイト：https://www.octty.com/