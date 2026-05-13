Visual Bank、株式会社マイネットとIP産業向けAI実用データエコシステム構築に向けた実証を開始

Visual Bank株式会社

Visual Bank株式会社（東京都港区、代表取締役社長 CEO：永井真之、以下「Visual Bank」）は、経済産業省および NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が推進する国内生成 AI 開発力強化プロジェクト「GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）」の一環として、株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農、以下「マイネット社」）にIPデータの利活用に関する実証に協力いただくことをお知らせいたします。

■実証協力の背景と目的

現在、AI開発の現場は、開発に必要な良質なデータの不足や、データを保有する権利者にアクセスできずデータの収集が進まないといった課題を抱えています。その中でも特に漫画・アニメ・ゲーム等のIP（知的財産）産業において、IPデータホルダーとAI開発者との間には深い断絶がありデータの需給が滞っているのが現状です。また、IPデータホルダーの許可のない無断学習や無断出力も横行しており、権利侵害などの不正のない取引の環境が求められている中、AIの実務活用を推進するためには、高品質なデータ確保とクリエイターの権利保護とを両立させる仕組みが不可欠です。

本実証事業「IP産業向けAI実用データエコシステム」において、Visual Bankはシステム開発と基盤整備を主導し、マイネット社は著作権保護を最優先とした厳格な管理・運用体制のもと、情報解析等の「非享受目的」に特化して保有するデータアセットを「IPデータ権利者」として提供します。両社の強みを掛け合わせることで、権利関係が明確で実用性の高いAI開発用データ流通モデルの構築を目指します。

■本プロジェクトにおける主な取り組み

マイネット社の協力に基づき、以下の3つの実証テーマを推進します。

- IP産業向け基礎データセットの整備マイネット社が提供するデータアセットを活用し、IP産業に向けたファインチューニングおよび開発用基礎データセットを整備します。- IP産業に特化したデータライブラリシステムの構築と社会基盤の整備データの収集・管理・提供・拡充の拠点となるデータライブラリシステムを構築。利用規約やセキュリティ規定などの厳格なルールを策定し、権利者が安心してデータを預けられる環境を整えます。- 模範となる生成ユースケースの創出マイネット社のデータを用いた検証を通じて、特定の知的財産権を侵害しない健全なAI活用のモデルケースを創出します。

■実証事業「IP産業向けAI実用データエコシステム」概要

本事業は、Visual Bankを主体とし、IP産業に特化したデータ利活用の社会基盤整備を目指すものです。

実証テーマ

● IP産業向けのファインチューニング及び開発用基礎データセットの整備

● IP産業に特化したデータライブラリシステムの構築とデータ利活用に係る社会基盤の整備

● データライブラリシステムの有効性を実証しつつ、模範となる生成ユースケースを創出

Visual Bank 株式会社

AI開発力を最大化する次世代型データインフラを構築・提供するスタートアップ企業として、「あらゆるデータの可能性を解き放つ」をミッションに掲げ事業活動を展開。漫画家の「もっと描きたい！」をサポートする AI補助ツールを提供する『THE PEN』、AI学習用データセット開発サービス『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』を提供する株式会社アマナイメージズを 100%子会社に持つ。

また、Visual Bankは国の研究開発プログラム「GENIAC」にも採択され、社会実装に向けた取り組みを加速させています。

代表取締役CEO：永井 真之

所在地：〒 107-0062 東京都港区南青山 7-1-7 C-Cube 南青山ビル 6F

Visual Bank企業URL：https://visual-bank.co.jp/

アマナイメージズ企業URL：https://amanaimages.com/about/