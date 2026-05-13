みんなで遊べるアーケードレーシングゲーム『4PGP』の PlayStation(R)5版およびSteam版が2026年6月11日に発売決定！
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、マルチプレイ対応アーケードレーシングゲーム『4PGP』を、PlayStation(R)5およびSteam向けに2026年６月11日（木）に発売することを発表いたしました。価格はPlayStation(R)5版、Steam版共に 1,980円（税込）です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349068/images/bodyimage1】
Steam https://x.gd/YJzA3
■ゲーム概要
『4PGP』は、初心者から上級者まで楽しめるマルチプレイ対応アーケードレーシングゲームです。90年代のアーケードゲームの興奮と最新技術を融合し、どこでも、だれとでも白熱レースを楽しめます！
一人でも、最大４人の画面分割プレイでも遊べ、難易度はROOKIE/NOVICE/VETERAN/EXPERTとプレイヤーの実力に応じて4段階を用意。クイックプレイ、チャンピオンシップ、タイムアタックといった多彩なモードに挑戦しながら、走れば走るほど新たなマシンやコースがアンロックされ、より速く、より激しいレースが楽しめます。
■主な特長
● みんなで遊べる白熱レース！
初心者から上級者まで楽しめる難易度設計、アシストモードや複数の操作設定を搭載し、子供から大人まで気軽に楽しみ、熱中できる体験が待っている！
● 画面分割で4人プレイ
一人で遊べるのはもちろん、画面分割プレイでは最大四人でレースができる。チャンピオンシップ制覇も、クイックレースでの一発勝負も、みんなで盛り上がろう。
● 多彩なゲームモードと遊ぶほど増えていくコンテンツ
クイックレースでさっと遊んだり、チャンピオンシップで実力を試したり、タイムアタックでベストラップ更新を目指したりなど、多彩な遊び方が可能。世界各国をモチーフにした14サーキット、実在するフォーミュラカーをモデルにした19台のマシンを収録。チャンピオンシップやクイックレースをクリアしていくことで解放しよう。
● 4K/60fps対応
4K/60FPSの高解像度で描かれた世界各国のサーキットを最速で駆け巡ろう。
PS5版、Steam版では、ゲームバランスの改良、アクセル・ブレーキのアナログ入力対応、新たな隠しマシンの追加など、4PGPが更に遊びやすくパワーアップしています。
※追加要素はPS5版、Steam版のリリース日と同日にNintendo Switch版・Nintendo Switch 2 Editionにも無料アップデートで配信予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349068/images/bodyimage2】
● 画面分割で4人プレイ
一人で遊べるのはもちろん、画面分割プレイでは最大四人でレースができる。チャンピオンシップ制覇も、クイックレースでの一発勝負も、みんなで盛り上がろう。
● 多彩なゲームモードと遊ぶほど増えていくコンテンツ
クイックレースでさっと遊んだり、チャンピオンシップで実力を試したり、タイムアタックでベストラップ更新を目指したりなど、多彩な遊び方が可能。世界各国をモチーフにした14サーキット、実在するフォーミュラカーをモデルにした19台のマシンを収録。チャンピオンシップやクイックレースをクリアしていくことで解放しよう。
● 4K/60fps対応
4K/60FPSの高解像度で描かれた世界各国のサーキットを最速で駆け巡ろう。
PS5版、Steam版では、ゲームバランスの改良、アクセル・ブレーキのアナログ入力対応、新たな隠しマシンの追加など、4PGPが更に遊びやすくパワーアップしています。
※追加要素はPS5版、Steam版のリリース日と同日にNintendo Switch版・Nintendo Switch 2 Editionにも無料アップデートで配信予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349068/images/bodyimage3】
プロダクトページ（3goo公式サイト）：https://3goo.co.jp/product/4pgp-ps5steam-jp/
【商品概要】
タイトル：4PGP
発売日：2026年6月11日(木)
対応機種：
-PlayStation(R)5（デジタル版）
-Steam（デジタル版）
価格: 1,980円（税込）
ジャンル: レーシング
プレイ人数: 1～4人
対応言語：日本語、 英語、 スペイン語、 ポルトガル語、 イタリア語、 ドイツ語、 フランス語、 簡体字、 繁体字、 韓国語
権利表記：Developed in cooperation with VISION REELLE. Published and distributed by (C)3goo K.K.
Game Engine underlying technology under license from VISION REELLE - Jonathan MAROLE (C)2015-2026.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用ゲームソフトの国内パブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『ギア・クラブ アンリミテッド』『WRC』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』シリーズ、『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』『ヘル・イズ・アス』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ザ・ランブルフィッシュ 2』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。2026年には初の自社開発タイトルとなるアーケードレーシングゲーム『4PGP』を家庭用ゲーム機およびPC向けに発売。(C)3goo K.K. all rights reserved.
■会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349068/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社3goo
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349068/images/bodyimage1】
Steam https://x.gd/YJzA3
■ゲーム概要
『4PGP』は、初心者から上級者まで楽しめるマルチプレイ対応アーケードレーシングゲームです。90年代のアーケードゲームの興奮と最新技術を融合し、どこでも、だれとでも白熱レースを楽しめます！
一人でも、最大４人の画面分割プレイでも遊べ、難易度はROOKIE/NOVICE/VETERAN/EXPERTとプレイヤーの実力に応じて4段階を用意。クイックプレイ、チャンピオンシップ、タイムアタックといった多彩なモードに挑戦しながら、走れば走るほど新たなマシンやコースがアンロックされ、より速く、より激しいレースが楽しめます。
■主な特長
● みんなで遊べる白熱レース！
初心者から上級者まで楽しめる難易度設計、アシストモードや複数の操作設定を搭載し、子供から大人まで気軽に楽しみ、熱中できる体験が待っている！
● 画面分割で4人プレイ
一人で遊べるのはもちろん、画面分割プレイでは最大四人でレースができる。チャンピオンシップ制覇も、クイックレースでの一発勝負も、みんなで盛り上がろう。
● 多彩なゲームモードと遊ぶほど増えていくコンテンツ
クイックレースでさっと遊んだり、チャンピオンシップで実力を試したり、タイムアタックでベストラップ更新を目指したりなど、多彩な遊び方が可能。世界各国をモチーフにした14サーキット、実在するフォーミュラカーをモデルにした19台のマシンを収録。チャンピオンシップやクイックレースをクリアしていくことで解放しよう。
● 4K/60fps対応
4K/60FPSの高解像度で描かれた世界各国のサーキットを最速で駆け巡ろう。
※追加要素はPS5版、Steam版のリリース日と同日にNintendo Switch版・Nintendo Switch 2 Editionにも無料アップデートで配信予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349068/images/bodyimage2】
● 画面分割で4人プレイ
一人で遊べるのはもちろん、画面分割プレイでは最大四人でレースができる。チャンピオンシップ制覇も、クイックレースでの一発勝負も、みんなで盛り上がろう。
● 多彩なゲームモードと遊ぶほど増えていくコンテンツ
クイックレースでさっと遊んだり、チャンピオンシップで実力を試したり、タイムアタックでベストラップ更新を目指したりなど、多彩な遊び方が可能。世界各国をモチーフにした14サーキット、実在するフォーミュラカーをモデルにした19台のマシンを収録。チャンピオンシップやクイックレースをクリアしていくことで解放しよう。
● 4K/60fps対応
4K/60FPSの高解像度で描かれた世界各国のサーキットを最速で駆け巡ろう。
PS5版、Steam版では、ゲームバランスの改良、アクセル・ブレーキのアナログ入力対応、新たな隠しマシンの追加など、4PGPが更に遊びやすくパワーアップしています。
※追加要素はPS5版、Steam版のリリース日と同日にNintendo Switch版・Nintendo Switch 2 Editionにも無料アップデートで配信予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349068/images/bodyimage3】
プロダクトページ（3goo公式サイト）：https://3goo.co.jp/product/4pgp-ps5steam-jp/
【商品概要】
タイトル：4PGP
発売日：2026年6月11日(木)
対応機種：
-PlayStation(R)5（デジタル版）
-Steam（デジタル版）
価格: 1,980円（税込）
ジャンル: レーシング
プレイ人数: 1～4人
対応言語：日本語、 英語、 スペイン語、 ポルトガル語、 イタリア語、 ドイツ語、 フランス語、 簡体字、 繁体字、 韓国語
権利表記：Developed in cooperation with VISION REELLE. Published and distributed by (C)3goo K.K.
Game Engine underlying technology under license from VISION REELLE - Jonathan MAROLE (C)2015-2026.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用ゲームソフトの国内パブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『ギア・クラブ アンリミテッド』『WRC』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』シリーズ、『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』『ヘル・イズ・アス』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ザ・ランブルフィッシュ 2』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。2026年には初の自社開発タイトルとなるアーケードレーシングゲーム『4PGP』を家庭用ゲーム機およびPC向けに発売。(C)3goo K.K. all rights reserved.
■会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
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