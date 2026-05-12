【埼玉県】JR浦和駅・JR大宮駅・JR熊谷駅に「ねんりんピック彩の国さいたま2026カウントダウンボード」を設置しました！
令和8年11月に本県で初開催となるねんりんピック彩の国さいたま2026（以下、「大会」という。）を広く周知するとともに、大会まで半年を切り、更なる開催気運の醸成を図るため、新たにJR浦和駅・JR大宮駅・JR熊谷駅にカウントダウンボードを設置しました。
令和7年12月に設置した5か所（埼玉県庁、さいたま市役所、熊谷市役所、所沢市役所、越谷市役所）を合わせ、県内8か所で県民の皆さまに大会開催までの残り日数をお知らせします。
１ 設置期間
令和8年5月12日（火曜日）～令和8年11月10日（火曜日）
２ 設置場所
JR浦和駅・JR大宮駅・JR熊谷駅
〇JR浦和駅（西口付近）
〇JR大宮駅（東西連絡通路・みどりの窓口出入口横）
〇JR熊谷駅（熊谷駅観光案内所前）
３ 問合せ先
福祉部ねんりんピック推進課 総務・企画担当
Ｅメール nenrin@pref.saitama.lg.jp
電話 048-830-7182
＜参考＞カウントダウンボード発表の様子（大会開催１年前イベント）
令和7年12月6日(土曜日)にイオンレイクタウンmoriで開催した「大会開催１年前イベント」にて、カウントダウンボードの発表を行い、県内5か所（埼玉県庁、さいたま市役所、熊谷市役所、所沢市役所、越谷市役所）にカウントダウンボードを設置しました。
カウントダウンボード発表の様子
＜参考＞「ねんりんピック彩の国さいたま2026」の概要
ねんりんピックとは、60歳以上の方を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典です。
【名 称】第38回全国健康福祉祭埼玉大会
【愛 称】ねんりんピック彩の国さいたま2026
【主 催】厚生労働省、埼玉県、さいたま市、（一財）長寿社会開発センター
【共 催】スポーツ庁
【テーマ】咲き誇れ！長寿と笑顔 彩の国
【会 期】令和8年11月7日（土曜日）～10日（火曜日）の4日間
【開催種目】30種目（24市町）
【参加予定人員】延べ約60万人（観客含む）