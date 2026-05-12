【埼玉県】JR浦和駅・JR大宮駅・JR熊谷駅に「ねんりんピック彩の国さいたま2026カウントダウンボード」を設置しました！

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埼玉県

　令和8年11月に本県で初開催となるねんりんピック彩の国さいたま2026（以下、「大会」という。）を広く周知するとともに、大会まで半年を切り、更なる開催気運の醸成を図るため、新たにJR浦和駅・JR大宮駅・JR熊谷駅にカウントダウンボードを設置しました。


　令和7年12月に設置した5か所（埼玉県庁、さいたま市役所、熊谷市役所、所沢市役所、越谷市役所）を合わせ、県内8か所で県民の皆さまに大会開催までの残り日数をお知らせします。


１　設置期間

令和8年5月12日（火曜日）～令和8年11月10日（火曜日）


２　設置場所

JR浦和駅・JR大宮駅・JR熊谷駅



〇JR浦和駅（西口付近）





〇JR大宮駅（東西連絡通路・みどりの窓口出入口横）





〇JR熊谷駅（熊谷駅観光案内所前）





３　問合せ先

福祉部ねんりんピック推進課　総務・企画担当


Ｅメール　nenrin@pref.saitama.lg.jp


電話　048-830-7182



＜参考＞カウントダウンボード発表の様子（大会開催１年前イベント）

令和7年12月6日(土曜日)にイオンレイクタウンmoriで開催した「大会開催１年前イベント」にて、カウントダウンボードの発表を行い、県内5か所（埼玉県庁、さいたま市役所、熊谷市役所、所沢市役所、越谷市役所）にカウントダウンボードを設置しました。



カウントダウンボード発表の様子


＜参考＞「ねんりんピック彩の国さいたま2026」の概要


ねんりんピックとは、60歳以上の方を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典です。


【名　称】第38回全国健康福祉祭埼玉大会


【愛　称】ねんりんピック彩の国さいたま2026


【主　催】厚生労働省、埼玉県、さいたま市、（一財）長寿社会開発センター


【共　催】スポーツ庁


【テーマ】咲き誇れ！長寿と笑顔　彩の国


【会　期】令和8年11月7日（土曜日）～10日（火曜日）の4日間


【開催種目】30種目（24市町）


【参加予定人員】延べ約60万人（観客含む）