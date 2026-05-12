【埼玉県】JR浦和駅・JR大宮駅・JR熊谷駅に「ねんりんピック彩の国さいたま2026カウントダウンボード」を設置しました！

埼玉県

令和8年11月に本県で初開催となるねんりんピック彩の国さいたま2026（以下、「大会」という。）を広く周知するとともに、大会まで半年を切り、更なる開催気運の醸成を図るため、新たにJR浦和駅・JR大宮駅・JR熊谷駅にカウントダウンボードを設置しました。

令和7年12月に設置した5か所（埼玉県庁、さいたま市役所、熊谷市役所、所沢市役所、越谷市役所）を合わせ、県内8か所で県民の皆さまに大会開催までの残り日数をお知らせします。

１ 設置期間

令和8年5月12日（火曜日）～令和8年11月10日（火曜日）

２ 設置場所

JR浦和駅・JR大宮駅・JR熊谷駅

〇JR浦和駅（西口付近）

〇JR大宮駅（東西連絡通路・みどりの窓口出入口横）

〇JR熊谷駅（熊谷駅観光案内所前）

３ 問合せ先

福祉部ねんりんピック推進課 総務・企画担当

Ｅメール nenrin@pref.saitama.lg.jp

電話 048-830-7182

＜参考＞カウントダウンボード発表の様子（大会開催１年前イベント）

令和7年12月6日(土曜日)にイオンレイクタウンmoriで開催した「大会開催１年前イベント」にて、カウントダウンボードの発表を行い、県内5か所（埼玉県庁、さいたま市役所、熊谷市役所、所沢市役所、越谷市役所）にカウントダウンボードを設置しました。

カウントダウンボード発表の様子

＜参考＞「ねんりんピック彩の国さいたま2026」の概要

ねんりんピックとは、60歳以上の方を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典です。

【名 称】第38回全国健康福祉祭埼玉大会

【愛 称】ねんりんピック彩の国さいたま2026

【主 催】厚生労働省、埼玉県、さいたま市、（一財）長寿社会開発センター

【共 催】スポーツ庁

【テーマ】咲き誇れ！長寿と笑顔 彩の国

【会 期】令和8年11月7日（土曜日）～10日（火曜日）の4日間

【開催種目】30種目（24市町）

【参加予定人員】延べ約60万人（観客含む）