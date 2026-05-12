「しあわせな生み育て」を全国へ。一般社団法人U-me、ロート製薬(株) 「かるがも基金」採択で産前教育事業をeラーニング化

一般社団法人U-me

一般社団法人U-me（所在地：大阪市北区、代表理事：望月里恵、以下「当法人」）は、ロート製薬株式会社（本社：大阪市生野区）の社員主導型寄付プログラム『ロート製薬(株) 「かるがも基金」』の2026年度寄付先団体として採択され、100万円のご寄付をいただきましたことをお知らせいたします。

今回の寄付金は、当法人が取り組む産前教育プロジェクト「Well-beingな生み育て準備」の eラーニング制作に活用いたします。

本事業では、これまで対面イベントとして提供し、高い満足度を得てきた産前教育プログラムをeラーニング化し、全国の企業・医療機関へ届ける仕組みを構築します。

■ 背景：「生み育て」を支える仕組みの分断

妊娠・出産・子育ては、人生における大きなライフイベントであり、本人や家族の心身の健康、就労継続、メンタルヘルスにも大きな影響を与えます。

一方で現代社会では、医療機関・職場・家庭・地域が分断されたまま支援が行われており、必要な知識やつながりを得られず、孤立や不安を抱えるケースも少なくありません。

また、共働き世帯の増加や働き方の多様化により、従来型の対面中心の産前教育だけでは十分に支援が届きにくい現状があります。

当法人は、「生みやすさ、育てやすさ、生きやすさを今ここから」をビジョンに掲げ、医療・地域・職域を横断しながら、生み育てに関わるすべての人のWell-beingを実現するための、産前教育を届ける活動を行っています。

■ 持続可能な教育資産としてのeラーニング

本事業では、医師・助産師・小児科医・産業医などの専門職による講義を、動画コンテンツとして制作します。講義の内容は現代の生み育てる男女の多様な価値観と課題に寄り添った内容であることを重視しています。

忙しい妊娠期・育児期でも学びやすい構成とし、本人だけでなく、パートナー、管理職、医療職など、生み育てを支える周囲の人々が“同じ情報”を共有できることを目指します。

【制作予定の全6講座(予定)】

1．心の変化と出産準備（医師）

妊娠・出産期のメンタルヘルスと心理的準備

2．身体の変化と出産準備（助産師）

妊娠期の身体ケアとセルフケア

3．アフターバースプラン（助産師）

産後の生活設計とパートナーシップ

4．妊娠期からできる子育て（小児科医）

エビデンスに基づく乳幼児ケア

5．はたらくパパの生み育て準備（医師・産業医）

男性の主体的な関わりと職場との両立

6．困ったときの相談・つながり方（助産師）

一人で抱え込まないための支援活用と地域とのつながり

本コンテンツは、企業研修や福利厚生、医療機関での患者教育の補完教材としての導入を想定しており、「人的資本経営」「離職予防」「両立支援」「産後うつ予防」などの観点からも活用を目指します。

■ 今後の展望

2026年7月より制作を開始し、2027年4月からの提供を予定しています。単発イベントとして終わるのではなく、社会全体で共有・活用できる教育資産として継続的に展開することで、「生み育てを個人任せにしない社会」の実現を目指してまいります。

■ 一般社団法人U-me 代表理事 望月里恵 コメント

「私たちは大阪市を拠点に、助産師を中心とした専門職チームとして、『生みやすさ、育てやすさ、生きやすさを今ここから』というビジョンのもと活動してきました。妊娠・出産・子育ては、とても尊い営みである一方、孤立や不安を抱えやすい時期でもあります。

ロート製薬かるがも基金様の温かいご支援により、これまで対面で届けてきた学びやつながりを、eラーニングという形でより多くの方へ届けられることを大変嬉しく思っています。医療・職場・地域がつながりながら、誰もが安心して頼り合える社会づくりに貢献してまいります。」

■ ロート製薬(株) 「かるがも基金」について

「かるがも基金」は社員有志による積立と会社からの支援をあわせたものを原資とし、必要とされる社会活動などに役立てていただく基金です。

■ 導入協力企業・医療機関募集

一般社団法人U-meでは、本eラーニングを無償提供し、企業・医療機関と連携しながら社会実装を進めてまいります。

現在、

・福利厚生

・人的資本経営

・離職予防

・両立支援

・患者教育

・両親学級の補完

などの取り組みに活用いただける導入協力企業・医療機関を募集します。

妊娠・出産・子育てを「個人任せ」にしない社会づくりにご関心のある企業・医療機関の皆さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■ 最後の対面開催イベントについて

本eラーニング事業の原点となった対面イベント「Well-beingな生み育て準備＆親育て」は、2026年6月21日にグラングリーン大阪「SLOW AND STEADY」にて最終開催を予定しています。

本イベントでは、小児科医・産婦人科医・助産師・先輩パパママなど、多職種による講演を通して、妊娠期からの子育て、心と身体の準備、パートナーシップなどをテーマに学びを提供します。

また、沐浴体験、妊婦体験、専門職相談、地域の子育て情報紹介など、体験型コンテンツも実施予定です。

【開催概要】

イベント名：Well-beingな生み育て準備＆親育て

日時：2026年6月21日（日）10:00～17:00

会場：グラングリーン大阪「SLOW AND STEADY」／オンライン配信（Zoom）

主催：一般社団法人U-me／Future Parenting Partners

対象：妊娠期のプレパパ・プレママ、将来妊娠を希望する方、支援職、企業担当者 など

※詳細はWebサイト・SNS等で順次ご案内予定です。

※本イベントの趣旨にご賛同いただける協力・協賛企業様も募集しております。ご関心のある企業・団体様はお気軽にお問い合わせください。

本イベントの内容をeラーニングという形でより広く社会へ展開するとともに、その学びを入り口として、これまで対面で届けてきた体験を提供できる新たな方法も模索してまいります。

【法人概要】

・名称：一般社団法人U-me（ウーミー）

・代表理事：望月里恵

・設立：2021年4月23日

・所在地：大阪市北区天満1丁目

・事業内容：子育て支援事業、自治体母子保健事業、イベント企画運営等

・Webサイト：https://umisodate.com/