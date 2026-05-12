【Yahoo!トラベル】人気宿泊施設＋航空券プランがお得になる 夏休みシーズンに向けた大型企画「ヤフーパック ウルトラセール」を5月12日から開催

LINEヤフー株式会社

特設ページ：https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供するインターネット旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」は、夏休みの予約需要が高まる時期にあわせた大型セールとして、2026年5月12日（火）12:00から5月26日（火）11:59まで、「ヤフーパック（宿泊＋航空券）」を対象とした「ヤフーパック ウルトラセール」（以下、本企画）を開催します。

期間中は、人気宿泊施設を期間限定の特別価格で提供するほか、JAL・ANA便で使えるクーポンの配布など、多彩なキャンペーンを一挙に展開します。

本セールは、宿泊施設と航空券を自由に組み合わせられる「ヤフーパック」で、夏休みシーズンに向けた大型セールとして、全国の人気宿泊施設を対象に期間限定のお得な価格でプランを販売します。北海道から沖縄まで、幅広い宿泊地のラインアップを取りそろえ、夏休みの旅行予約にご利用いただけます。これから迎える旅行シーズンに向けた旅先をお選びいただけます。

本セールは、夏の旅行需要に応える大型施策として展開します。

また、本セール限定の特典として、JAL・ANAそれぞれで最大30,000円割引となるクーポンの配布に加え※１、＋5%の「PayPayポイント※2」を付与するキャンペーンも同時に実施※3し、LYPプレミアム会員なら最大10%分の「PayPayポイント」が付与※4されます。

各キャンペーンを活用することで、夏休みの旅行をよりお得に計画できます。

※1 最低利用代金以上のご予約が対象です。

※2 出金と譲渡はできません。PayPay公式ストアでも利用可能。

※3 各キャンペーンにおける対象旅行期間などの条件が異なるため、同時に利用できない場合もございます。

※4 通常ポイントの1%、キャンペーンの5%、LYPプレミアム会員特典4％の合計10%が適用。また、「いまスグ利用」を利用すると、今回獲得予定の付与数を予約時に利用できます。

■ヤフーパック ウルトラセール概要

- 特設ページhttps://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale- 対象予約期間2026年5月12日（火）12:00 ～ 5月26日（火）11:59- 対象出発期間2026年5月13日（水）～ 11月30日（月） 出発※一部施設を除く- 対象エリア北海道・首都圏・関西・九州・沖縄を中心とした対象施設- 対象商品【ウルトラセール】の表示のあるヤフーパックの旅行プラン

■クーポン概要

【JAL限定クーポン】- 特設ページhttps://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/jal/- 対象予約期間第1期：2026年5月12日（火）12:00 ～ 5月26日（火）23:59第2期：2026年5月20日（水）0:00 ～ 5月26日（火）23:59- 対象出発期間第1期：2026年5月25日（月）～ 11月30日（月）第2期：2026年6月3日（水）～ 11月30日（月）- 特典3名以上：20,000円～30,000円割引2名以上：8,000円～10,000円割引1名以上：1,500円～5,000円割引※最低利用代金は特設ページをご確認ください。※枚数限定

【ANA限定クーポン】- 特設ページhttps://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/ana/- 対象予約期間第1期：2026年5月12日（火）12:00 ～ 5月26日（火）23:59第2期：2026年5月20日（水）0:00 ～ 5月26日（火）23:59- 対象出発期間第1期：2026年6月1日（月）～ 9月30日（水）第2期：2026年6月1日（月）～ 9月30日（水）- 特典4名以上：30,000円割引3名以上：20,000円割引2名以上：7,000円～12,000円割引1名以上：3,000円・5,000円割引※最低利用代金は特設ページをご確認ください。※枚数限定

■ PayPayポイント＋5％お得キャンペーン概要

- 特設ページhttps://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/points/202605- 対象予約期間2026年5月12日（火）12:00 ～ 5月26日（火）23:59- 対象出発期間JAL：2026年6月12日（金）～ 9月30日（水）出発ANA：2026年7月18日（土）～ 8月31日（月）出発- 対象エリア全国- 対象商品「PayPayポイント＋5％」「＋5％お得キャンペーン」の表示のあるヤフーパックの旅行プラン- 特典内容旅行代金の5％の「PayPayポイント」を追加付与

※利用料金から、クーポン利用分等を差し引いた代金総額（消費税、オプション料金を含む）より100円未満を切り捨てた金額に対して「PayPayポイント」を付与します。

※予約多数の場合は、予定数に達し次第キャンペーンを終了する場合がございます。

※JAL便・ANA便のいずれか、もしくは一部出発期間のみ先行して終了する場合もございます。

■「ヤフーパック」とは

豊富な国内宿泊施設と航空券を自由に組み合わせられるオリジナルパッケージツアーです。航空券と宿泊プランの空き状況がリアルタイムで表示されるため、常に最新のプラン内容・旅行代金で検討でき、出発日前日の23時59分まで予約が可能です。

URL：https://travel.yahoo.co.jp/dp/docs/guide/common/

LINEヤフーは、「Yahoo!トラベル」を通じて、これから迎える旅行シーズンの予約をより便利に、よりお得に提供し、ユーザーのみなさまの多様な旅のニーズに応えてまいります。