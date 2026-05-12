野村信託銀行、書類提出をオンラインで完結へ

nCino株式会社

クラウドバンキングと金融サービスのデジタルトランスフォーメーションを推進するnCino株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：野村逸紀、以下 nCino）は、野村信託銀行株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉山剛、以下 野村信託銀行）が、これまで整備してきたnCinoの業務基盤をさらに拡張し、お客様接点のデジタル化を推進する取り組みとして、お客様ポータル機能を活用した非対面チャネルの拡充に向け、お客様向け書類Web受付機能を新たに構築したことを発表しました。

近年、銀行業界では、お客様の非対面ニーズの高まりや業務効率化・競争力強化への要請を背景に、従来の対面・紙中心の業務モデルから、デジタルチャネルを前提とした「デジタルファースト」への転換が進んでいます。こうした流れの中で、お客様接点のデジタル化は重要な取り組みとして位置づけられています。

野村信託銀行は、2023年にnCinoのクラウド型銀行業務統合プラットフォームを導入し、融資・稟議業務のデジタル化と業務基盤の統合を進めてきました。一方で、お客様との書類授受においては、依然として郵送・メール・対面といった複数の手段が併存しており、書類回収・管理に時間と手間がかかることや、書類紛失・管理ミスのリスク、お客様・行員双方における手続き負担の増加といった課題が残っていました。

こうした背景を踏まえ、野村信託銀行は、これまで構築してきたnCino基盤をさらに活用・拡張し、お客様との接点領域までデジタル化を広げることで、ローン業務全体のさらなる効率化・高度化を目指し、お客様向け書類Web受付機能の構築に至りました。

本機能により、融資に関する書類授受はnCinoのお客様ポータル上でデジタル化され、審査後の追加書類提出や期中の書類提出などにもオンラインで対応可能となります。行員が必要書類を選定し、対象書類のみをお客様に表示する仕組みにより、お客様は迷うことなくスムーズに手続きを進めることができます。なお、本機能は個人お客様を中心に提供され、今後は法人お客様への拡張も予定しています。

この取り組みにより、お客様・行員双方の負担軽減と業務効率化を図るとともに、お客様接点のデジタル化を通じた業務プロセスの高度化を進めていきます。今後は、nCinoの機能活用をさらに広げながら、非対面チャネルの拡充を通じて、よりスムーズで利便性の高いローン業務の実現を目指していきます。あわせて、印刷・スキャン業務の削減や、Excel等による管理の簡素化、電話対応の効率化といった業務面での改善も見込まれます。

■野村信託銀行について：

野村信託銀行は1993年の設立以来、野村グループの信託銀行として「リテールビジネス」「バンキングビジネス」「財産管理ビジネス」「証券・運用ビジネス」を中心に幅広く事業を展開し、法人や個人のお客様に専門性と付加価値の高いサービスを提供しています。詳細については、https://www.nomura-trust.co.jp/をご覧ください。(https://www.nomura-trust.co.jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

■nCinoについて：

nCino (NASDAQ: NCNO) は、クラウドバンキング分野の世界的リーダーです。nCinoの銀行業務統合プラットフォームは、融資、口座開設、お客様管理、データ分析を単一基盤で統合し、金融機関の収益拡大、業務効率化、コスト削減、リスク低減を実現します。

従来の個別システムによるデータサイロを解消し、申込から実行までの融資プロセス全体を可視化・自動化することで、行員の生産性向上とお客様体験の向上を同時に実現します。資産規模3,000万ドルから2兆ドルに及ぶ世界2,700以上の金融機関が、nCinoのプラットフォームを活用してデジタル変革を推進しています。

詳細については、https://www.ncino.com/ja-JP をご覧ください。



■お問い合わせ先：

nCino株式会社 マーケティング部

marketing.jp@ncino.com

03-6625-5122

本プレスリリースには、1995 年私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）のセーフハーバー（免責条項）の範囲で、将来見通しに関する記述が含まれています。将来見通しに関する記述には一般的に活動、事象、結果、戦略、予想が含まれ、「見通し」「期待」「予想」「予測」「計画」その他同様の表現で記述されています。本プレスリリースに含まれる将来見通しに関する記述はすべて、nCinoのこれまでの業績および現在の計画、見込み、予想に基づいており、かかる計画、見込みまたは予想が達成されると表明するものではありません。これらの将来見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点でのnCinoの予想です。この日付以降に起こる事象によっては予想が変わる可能性があり、法律により求められる場合を除き、nCinoはこれらの将来見通しに関する記述を更新または訂正する義務を負うものではありません。将来見通しに関する記述は、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受けるため、実際の結果が見通しとは大きく異なる場合もあります。nCinoの業績および財務成績に影響するその他のリスクと不確実性は、nCinoが米国証券取引委員会（SEC）に提出している報告書に記載されています（当社ウェブサイト https://www.ncino.com/ またはSECのウェブサイト https://www.sec.gov/ で入手可能）。実際の結果に影響する可能性のある潜在的なリスクについてさらに詳しくは、nCinoがSECに適宜提出する他の書類に記載されます。