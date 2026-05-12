窓辺の総合インテリアメーカー、トーソー株式会社(本社：東京都中央区／社長：八重島 真人)は、均一で美しいウェーブが特長のカーテンスタイル「ウェーブスタイル」に最適な専用シアー「ふわり」を、2026年6月1日(月)より全国で発売いたします。

「ふわり」は、落ち感の良いジョーゼット生地と、専用の縫製仕様により、形態安定加工なしでも自然で美しいウェーブを実現します。また、新カタログはカーテンレールメーカーとしての強みを活かし、1冊でレールとカーテンをトータルに提案できる構成としました。これにより、「縫製指示が難しい」「サイズの指定がややこしい」といった導入時の課題を軽減し、ウェーブスタイルが窓まわりにおける新たなスタンダードの一つとして定着することを目指します。









【新製品概要】

ウェーブスタイル専用シアー「ふわり」

ウェーブカーテン「ふわり」事例

・ カーテン ： TW-1005 (ふわり ミディアムグレー)

・ カーテンレール ： ネクスティ プレーンホワイト

・ カーテンバトン ： クリア

・ ロールスクリーン： TR-6008 (ルノプレーン マテリアルグレー)

部品カラー：ホワイト





【参考価格(税込)】

ウェーブカーテン： 82,170円 (W1,800mm×H1,800mmの場合)

カーテンレール ： 12,353円 (ネクスティ 正面付 両開きの場合)









■ 特長

(1)ウェーブスタイルに最適な専用ファブリックと専用の縫製仕様

しなやかで下までストンと落ちる“とろみ”のあるジョーゼット生地のため、形態安定加工なしでもなめらかで自然なウェーブを叶えます。また、縫製にもこだわり、芯地部分にはウェーブテープIIとギャザーフックを採用、裾仕様は軽やかなメローロック仕上げとし、上部から裾まで縦のラインが美しく整い、足元まですっきりと洗練されたシルエットを実現しました。









(2)提案しやすいカラーラインナップ

インテリアトレンドに合わせ、空間に優しくなじむくすみカラーを中心とした全6色展開。リビングはもちろん、子供部屋など、シーンを選ばずご提案いただけます。









(3)1冊でカーテンからレールまで提案できるカタログ構成

新カタログでは、すっきりとした納まりにこだわり、ウェーブスタイルに最適なアイテムを厳選して掲載しています。

ウェーブカーテンはもちろん、シアーカーテン1枚では外からの視線が気になる方にご提案できるロールスクリーンやウェーブスタイル対応のカーテンレールまで、1窓のアイテムを迷わず、スムーズに提案できる構成です。









【WITH _ LIVING】

トーソーは一社完結で、リビングの窓まわりに選ばれている3機種をご提案いたします。

リビングの窓まわりは、住空間の中でも大きな存在です。

出入りのしやすさや調光といった機能性。そして、空間のインテリアを損なわず、引き立てるデザイン。

私たちは「機能」と「意匠」を両立させた3つの選択肢をご用意しました。

トーソーなら、一社完結で。暮らしを豊かにする、リビング窓の新しいスタンダードをご提案します。

左)ウェーブカーテン│ふわり 中)調光スルーカーテン│スリーヌ 右)バーチカルブラインド│デュアルツイン





■ 会社概要

会社名 ： トーソー株式会社

所在地 ： 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番9号

代表 ： 代表取締役社長 八重島 真人

設立 ： 1949年9月

資本金 ： 11億7,000万円

事業内容： インテリア製品の企画、製造、販売