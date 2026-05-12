【JOSHU RYDEEN】福田幹也氏 ヘッドコーチ就任のお知らせ

有限会社ジェイ・スピリット

3人制プロバスケットボールチーム「JOSHU RYDEEN 3x3」は、福田幹也氏がヘッドコーチに就任したことをお知らせいたします。

ヘッドコーチに就任した福田幹也氏

福田氏は、191cmの長身フォワードとして5人制および3x3の両分野でプロキャリアを築き、bjリーグ、Bリーグ（B2）などで活躍。富山グラウジーズ、ライジング福岡、東京八王子ビートレインズなどでプレーし、2017年には3x3日本代表として中国・義烏で開催された国際大会に出場するなど、国内外での豊富な実戦経験を有しています。

また、38歳にしてB2リーグ契約を勝ち取るなど、長年にわたり第一線で挑戦を続けてきたキャリアは、継続力と適応力を兼ね備えた稀有な存在です。

これまで、チームの創設・発展・変遷を現場で経験し、選手・スタッフ・コーチと多角的な立場から競技に関わってきました。その知見は戦術指導にとどまらず、チームビルディングや組織強化にも活かされます。

現役引退後は、横浜ビー・コルセアーズ、富山グラウジーズなどのアカデミーコーチを歴任。スキル指導に加え、フィジカルコンディショニングや身体操作指導にも精通し、パフォーマンス向上と怪我予防の両面から選手育成に取り組んでいます。

本クラブでは、これらの経験と専門性を最大限に活かし、競技力の向上と持続的なチーム強化を推進してまいります。

■福田幹也ヘッドコーチ コメント

このたび、JOSHU RYDEEN 3x3のヘッドコーチに就任いたしました福田幹也です。

これまで選手・コーチとして、チームの立ち上げから発展、そして変化の過程まで、さまざまな現場に携わってきました。

そのすべての経験を活かし、選手一人ひとりの力を最大限に引き出しながら、勝ち続けるチームづくりに取り組んでまいります。

また、競技力の向上だけでなく、地域に愛されるクラブとしての価値向上にも尽力いたします。

今後ともご支援・ご声援のほど、よろしくお願いいたします。

■クラブ コメント

本クラブは、福田氏の豊富な競技経験と指導力をもとに、競技力向上および組織強化を推進してまいります。

■JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）について

JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）は、群馬県太田市を拠点に東毛地区（太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・みどり市・邑楽郡）で活動する、3人制女子プロバスケットボールチームです。

「スポーツの力で“日本一”地域に貢献し、その価値を社会全体に届ける」という理念のもと、競技活動だけでなく、地域貢献活動、バスケットボール教室、イベント参加など、地域に密着した活動を行っています。

■本件に関するお問い合わせ先

JOSHU RYDEEN 事務局

（運営：Nippon Challengers）

代表：松原 貴弘

Email：info@nipponchallengers.jp