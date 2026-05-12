SOPPYは、耳を塞がない開放型デザインと、イヤホンのような自然な装着感を両立した新形態「イヤーカフ型集音器EN-A38」を発売しました。 「最近、テレビの音量が少し大きくなった」 「家族との会話で聞き返すことが増えた」 「でも、大げさな機器はまだ使いたくない」 そんな"ちょっとした聞こえの不便"を感じ始めた方へ向けた、"もっと自然に使える"新しい集音スタイルを提案します。 楽天市場 公式ストア https://item.rakuten.co.jp/soppy/i100685/ Yahooショッピング 公式ストア https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/i302010.html 発売を記念し、期間限定・数量限定で10％OFFの特別販売企画を実施しております。

"聞こえづらい"より、つらいのは。「何度も聞き返してしまうこと」

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家族との会話。 友人とのランチ。 テレビを見ながらの何気ない時間。 本当はちゃんと聞こえていたいのに、 「え？」と聞き返す回数が増える。 でも、周りに気を遣わせたくない。 そんな小さなストレスを、毎日の中で感じている方は少なくありません。 しかし一方で、 「いかにも機械っぽいものは抵抗がある」 「耳に入れるタイプは痛そう」 「年齢を感じたくない」 という理由から、なかなか一歩を踏み出せない人も多いのが現実です。 そこで開発されたのが、"もっと自然に、もっと気軽に使える"イヤーカフ型集音器です。

まるでワイヤレスイヤホン。"集音器感"をなくした新デザイン

本製品は、従来の耳穴に押し込むタイプとは異なり、耳に軽く挟むイヤーカフ型を採用。 見た目はまるでワイヤレスイヤホンのようなスタイリッシュデザイン。 外出先でも、人前でも、自然に身につけられます。 「周囲の目が気になって使いづらい」 そんな従来のイメージを変える、"毎日つけたくなる集音器"を目指しました。

耳を塞がないから、ずっとラク。"無耳栓"という新しい快適さ

耳の中に押し込まない開放型設計だから、長時間でも圧迫感が少なく、蒸れにくいのが特長です。 ・耳が痛くなりにくい ・長時間つけても疲れにくい ・耳の中がこもりにくい さらに、周囲の音も自然に感じやすいため、通勤や買い物、散歩中でも安心。 "聞こえをサポートしながら、いつもの感覚で過ごせる" それが、この新形態の魅力です。

軽く動いても落ちにくい。アジア人の耳に合わせたイヤーカフ構造

本製品は、耳輪にしっかりフィットするイヤーカフ構造を採用。 アジア人の耳形状に合わせた設計で、軽い運動や移動中でもズレにくく、安定感のある装着感を実現しました。 ジョギングやウォーキング、ヨガ、通勤時など、日常のさまざまなシーンに自然になじみます。 "家の中だけで使うもの"ではなく、 "外でも自然に使えるもの"へ。 集音器のイメージを変える、新しいスタイルです。

必要な音を、より自然に届ける。半開放型の定向伝音設計

本製品は、音を耳元へ効率よく届ける半開放型の定向伝音設計を採用。 必要な音声をより聞き取りやすくしながら、周囲の環境音も自然に感じられるため、会話時の安心感にもつながります。 家族との会話。 テレビの音。 レジでのやり取り。 外出先でのアナウンス。 "聞こえるだけで、毎日はもっと快適になる。" そんな小さな変化をサポートします。

"まだ早い"ではなく、"今だから快適に使える"時代へ。

集音器は、「困ってから使うもの」ではなく、 "毎日をもっと快適にするためのアイテム"へ変わり始めています。 イヤホンのように自然につけられて、 耳を塞がず、長時間でも快適。 「もっと早く使えばよかった」 そう感じる人が増えている今、"聞こえの新習慣"として、イヤーカフ型という新しい選択肢を提案します。

商品概要

商品名：イヤーカフ型集音器 タイプ：耳を塞がない半開放型 特徴：イヤーカフ式／定向伝音／軽量設計／落ちにくい安定装着 使用シーン：通勤・会話・テレビ視聴・散歩・軽運動・日常使い 楽天市場 公式ストア https://item.rakuten.co.jp/soppy/i100685/ Yahooショッピング 公式ストア https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/i302010.html 発売を記念し、期間限定・数量限定で10％OFFの特別販売企画を実施しております。

会社概要

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L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/