プロテニスプレーヤー・園田彩乃選手による特別クリニックイベントを開催｜テニスガーデン広陵 25周年記念

株式会社ITCプロテニスプレーヤー・園田彩乃選手による特別クリニックイベントを開催｜テニスガーデン広陵 25周年記念【リリース概要】

関西を中心にテニス施設を運営するITCテニススクール（―SDC グループ― 株式会社ITC 本社：兵庫県神戸市長田区、代表取締役：中村 久仁子）は、「テニスガーデン広陵」の25周年記念イベントとして、プロテニスプレーヤー・園田彩乃選手を迎えた特別クリニックイベントを2026年5月2日（土）に開催いたしました。

当日は、午前・午後の二部構成でショットクリニックや実戦形式練習を実施。さらに、園田選手とチメールコーチによるペアへの挑戦企画や、フォトセッション・サイン会なども行われ、参加者にとって特別な一日となりました。

■ プロ選手と同じコートに立つ、25周年の節目の特別な一日

テニスガーデン広陵は、地域の皆さまに支えられながら、25周年を迎えました。

ITCテニススクールでは、テニスを単なるスポーツとしてだけではなく、人と人をつなぎ、健康的で豊かな時間を育むコミュニケーションの場として大切にしています。

全日本室内選手権 複ベスト8、高崎オープン優勝などの実績を持ち、SNSや各種イベントでも幅広い世代から支持を集めるプロテニスプレーヤー・園田 彩乃 選手を、25周年記念の特別ゲストとしてお招きしました。

会場に登場すると、参加者からは大きな拍手が起こり、25周年記念イベントならではの特別な雰囲気の中でクリニックがスタート。



ストロークやサーブを中心としたショットクリニックでは、園田選手ならではの実践的なアドバイスが送られました。

園田選手からは、フォームだけではなく、試合の中で意識しているポイントや身体の使い方についても丁寧なアドバイスが送られ、参加者たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

また、園田選手とチメールコーチのペアに挑戦するゲーム形式では、緊張しながらも思い切ったショットに挑戦する姿が多く見られ、会場は大きな盛り上がりに包まれました。

ナイスショットでプロからポイントを奪った瞬間には歓声も上がり、笑顔と拍手の絶えない時間となりました。

午後の部では、レベル別に実戦形式中心のプログラムを展開。

ストロークラリーやボレー対ストローク、マッチ練習など、よりゲームに近い形での練習を行い、参加者たちは普段のレッスンとはまた違った緊張感の中でプレーに取り組みました。



技術だけでなく、相手との駆け引きや試合の流れを感じながらプレーすることで、テニス本来の奥深さや楽しさを改めて実感できる機会となりました。

園田 彩乃 選手コメント

「関西でこのような形のイベントを行うのは初めてでしたが、皆さんがとても温かく迎えてくださり、私自身も楽しくプレーさせていただきました。

積極的にチャレンジする姿や、ポイントが決まった時の笑顔がとても印象的でした。

これからも、テニスを楽しみながらたくさん挑戦していただけたら嬉しいです。」

プロフィール

福岡県出身。

全日本室内選手権 複 ベスト8、高崎オープン優勝などの実績を持つプロテニスプレーヤー。

SNS総フォロワー数は11万人を超え、競技活動だけでなく、テニスの魅力発信やイベント活動など幅広く活躍している。

@ayano_1006■ ITCテニススクールからお客様への５つのお約束

私たちITCは、 テニスのスキルだけを提供したいのではありません。

あいことばは ”ハートフル テニス コミュニケーション”（テニスであたたかいふれあいを！） 。

テニスのある暮らしで、健やかな人生をお送りするお手伝いをします。

- たのしみながらうまくなることをお手伝いしますITCテニススクールでは、常にテニスを愛する・たのしむというこころを上達の土台にして、レッスンや施設運営に工夫を重ねています。- おひとりおひとりの体力や目的に合わせたレッスンをしますテニスのたのしみ方は人それぞれ。健康維持やなかまづくり、大会へのチャレンジ。誰もがご自分の目標に向かって、マイペースで継続できる環境を提供しサポートします。- 利用者の皆様、地域の皆様とあたたかいこころの交流をします私たちはあの阪神淡路大震災を経験し、地域社会での役割、つながりの大切さを深くこころに刻みました。今後もこの経験を胸に、スポーツイベントや学校部活動支援、トライやる活動、指定事業者制度などを通じ、地域社会に貢献します。- テニスの指導だけでなくチャレンジする姿勢や思いやる心を育てます「殻（カラ）を打ち破ろう！」 それがITCテニススクール・ジュニアクラブのメインテーマ。テニスを通じて挑戦する気持ち・感謝や礼儀・フェアな精神、なかまを思いやるこころを育みます。また公益社団法人マナーキッズプロジェクト兵庫支部として、その活動を推進します。- テニスや運動を生涯たのしんでいただけるようにサポートしますテニスは生涯スポーツ。ずっとたのしみたいからこそからだに無理な負担がないよう最新の運動理論をとり入れながらレッスンを行います。シニアやキッズ、親子三世代が一緒にたのしめる”イージーテニス”や、カラダに利と輝きをもたらすフィットネス ”LinoFit -リノフィット- トレーニング”をとリ入れています。- テニスガーデン広陵 25周年記念 園田 彩乃 プロ クリニックイベント｜開催終了

□ 実施日程： 令和8年5月2日（土）たくさんのご参加ありがとうございました。

□ 開催地：テニスガーデン広陵

□ 主催：株式会社ITC（ITCテニススクール）

□ ITCテニススクール各校へのお問い合わせはこちら

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