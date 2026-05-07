ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提唱する“感謝”と“愛”を拡げる記念月間『THANKS LOVE MONTH ２０２６』 開幕！２０２６年５月８日(金)～６月２１日(日)期間限定

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（運営:合同会社ユー・エス・ジェイ）は、2026年5月8日（金）から6月21日（日）までの期間限定で、「母の日」「父の日」だけでなく、自身の周りにいる大切な人へ“感謝”や“愛”を伝え合うスペシャルな記念月間 『Thanks Love Month 2026』（サンクス・ラブ・マンス 2026）を開催します。



一般公開に先駆け本日パーク内のステージ33では、期間限定で実施される特別プログラムを報道陣に初公開しました。また、初めて実施となる出張イベント「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」も本日より東京都内でスタート、東京・大阪2拠点で同日に開幕セレモニーを開催しました。

午前9時ごろ、カラフルなお花のブーケやブローチを身に付けたパークの仲間たちが、セレモニー会場へ集結。招待した約200人のゲストの皆さんに向けて、誰もが大切な人にもっと“ありがとう”を伝えたくなるパーク初開催のグリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス ～サンクス・ラブ・マンス～」を披露。朝早くから駆け付けたゲストたちも、互いに感謝を伝えあいながら、幸せに満ちた音楽とダンスで“超元気”に盛り上がり、コンフェティ（紙吹雪）が舞う中、「ありがとうー！」の掛け声とともに感謝月間のスタートを華やかにお祝いしました。

セレモニー冒頭には、合同会社ユー・エス・ジェイ シニア・バイス・プレジデント兼CMO/マーケティング本部長の黒川浩延（くろかわ・ひろのぶ）が登壇し、開催5年目※1を迎えた「サンクス・ラブ・マンス」について「CSRスローガン“LOVE HAS NO LIMIT（ラブ・ハズ・ノーリミット）”のもと、子どもたちの笑顔あふれる未来づくりを目指し、毎年開催しています。大切な人へ感謝を送るこのイベントを通して、気軽に“ありがとう”を伝え合い、社会全体に愛と感謝があふれることで超元気な社会づくりにつながると考えています」と話したほか、本年初めて自社で実施した“感謝”に関する実態調査の結果を発表。

感謝を伝えたい相手がいるかという質問に対して、67.4％がいると回答。しかしそのうち、4割以上が、伝えたい相手に伝えられていないことが明らかになりました。また、感謝を最も伝えたい相手に対し、最後に感謝を伝えたのはいつかと聞くと、直近半年以内に伝えられていない人は約半数となり、約4人に1人（24.5％）は「最後にいつ伝えたか覚えていない」という結果になりました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、これまでもライフスタイルや家族の形、感謝の伝え方が多様化する今の時代に寄り添い、お母さんやお父さんへの感謝だけでなく、あらゆる大切な方へ感謝を伝えることができる新たな機会として「サンクス・ラブ・マンス」を提唱してきましたが、今回の調査結果から見えてきた背景も踏まえ、東京での出張イベント「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」の初開催を決定しました。本日はパークを飛び出して、都内の特設会場にもエルモやクッキーモンスターが駆け付けてオープニングを華やかにお祝い、感謝や愛にあふれる記念月間が東阪同時にスタートしました。

今年は各地でより多くの人へ“ありがとう”を伝えたくなる体験を提供し、誰もがいつでも、自由に、そして日常の中で自然に感謝を伝え合うことができる新たな機会を創出してまいります。

【 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ありがとう調査」調査概要 】

■実施時期：2026年4月6日～4月7日

■調査手法：インターネット調査

■調査対象：全国の20代～60代男女1,000人（性年代別100人ずつ）

※1）初年度2022年のみ「サンクス・ラブ・ウィーク」として1週間限定で開催

≪本年初≫■グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス ～サンクス・ラブ・マンス～」

集まった招待ゲストを前に本日「ありがとう」をテーマにした新グリーティング・ショーを初披露。

リズミカルな音楽に合わせて、パークの仲間たちとオリジナルのダンスを踊り、みんなでありがとうの花を咲かせました。ショー中に「ありがとう」を最近伝えたエピソードを問われたゲストは、照れくさそうにエピソードを伝え、再度感謝のことばを伝えました。

＜開催日＞

5月／9日（土）、10日（日）、16日（土）、17日（日）、23日（土）、24日（日）、30日（土）、31日（日）

6月／6日（土）、7日（日）、13日（土）、14日（日）、 20日（土）、21日（日）

＜開催場所＞ ステージ22前

※当日、予告なく開催場所が変更になる場合があります。開催時間はショー・スケジュールをご確認ください

※来場日の約1週間前より掲載されます

＜登場したパークの仲間たち＞

ウッディー・ウッドペッカー、ウィニー・ウッドペッカー、エルモ、クッキーモンスター、スヌーピー、チャーリー・ブラウン

■パーク内では、他にもさまざまな期間限定イベントがスタート！

「サンクス・ラブ・マンス2026」期間中、普段はなかなか言葉にするのがちょっと照れくさい“ありがとう”の気持ちを思わず行動に移したくなるような、ゲストの皆さまの背中をとびきりの演出で“後押し”する各種プログラムを展開します。ウッディー・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカーに加え、セサミストリートからエルモ、クッキーモンスターとゾーイ、さらに、チャーリー・ブラウンとルーシーのピーナッツの仲間たちがかわいい花束を持って、あなたの気持ちを後押しする「サンクス・ラブ・グリーティング」を実施！さらに、感謝の想いをより伝えやすくなる「サンクス・ラブ・ステッカー」と「サンクス・ラブ・カード」も、昨年からデザインを一新し、皆さまの“ありがとう”を届けるお手伝いをします。

本日ひと足早く、体験されたゲストの皆さまは、「いつもありがとう」などの言葉とともに満面の笑顔を見せ、家族同士はもちろん、子どもたち同士や、お友だちとステッカーを貼り合うなど、心あたたかな光景がパークのさまざまな場所で見かけられました。

■ひと足早く「サンクス・ラブ・マンス」を体験したゲストのコメント

●「サンクス・ラブ・マンス」を通じて、家庭は人それぞれで、母の日や父の日だけじゃないと気づかされました。そして、感謝の気持ちは、挨拶くらい気軽に伝えて良いのだと感じました。普段からお店の人などにも「ありがとう」と伝える習慣があるのですが、日頃から伝えていたことが良かったんだという気づきを得ることもできました。（大阪府在住/10か月のお子さまを連れた2人組）

●「ギフト・オブ・サンクス」のショーで隣になった親子と一緒に踊ったのですが、お子さんがとっても笑ってくれてこの出会いに感謝です。そして素敵なご縁と、感謝を言葉にする機会をくれたパークにも「ありがとう」です。（奈良県在住/女性2人組）

●「昨年の万博でのショーは見に行けなかったのですが、とても楽しめました！サンクス・ラブ・マンスは毎年参加していて、もう５年目になりますが、いいイベントだなと思っています。セレモニーでも言われていたように、こういった機会でもない限り、日ごろの感謝は思っていてもなかなか言えないので、気軽に参加できて楽しく感謝を伝えられるのはパークならではだと思いました」（大阪府在住／ご夫婦）

■合同会社ユー・エス・ジェイ シニア・バイス・プレジデント兼CMO

黒川 浩延 (くろかわ ひろのぶ) コメント

「今年で開催5年目を迎えたサンクス・ラブ・マンスは、私たちが“超エンターテイニングな創造力”と“限りない愛”をもって推進しているＣＳＲプロジェクトのひとつです。“大切な人”たちへより気軽に感謝を伝え合う期間を設けることで、愛と感謝の気持ちであふれる社会を目指しています。この“感謝月間”が新たな文化として根差すことで、社会全体が超元気になっていけばと考えています。今後ますます発展させるためにも、パートナー企業の皆さまとのさらなる協業に加え、本年は東京でも出張イベントを行います。より各地の人々に“感謝”を伝え合っていただくきっかけになればと願っております。」

≪本年初≫■東京都内にて初開催！出張イベント「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」

「サンクス・ラブ・マンス」の取組みをさらに各地へ広げていくべく、2026年5月7日（木）から10日（日）までの期間限定で大切な人へ感謝を伝える出張イベント「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」を東京都内・特設会場にて開催します。

参加者は専用マシン「Thanks Flower Planter (サンクス・フラワー・プランター)」の前に立ち、大切な人を頭に思い浮かべ「ありがとう」を伝えます。感謝のことばを伝えた方には「世界でたった一つの花」が咲き、その場で花が印字された2枚1組の「サンクス・ラブ・マンス2026」限定のフラワーカードをお渡しします。

フラワーカードに描かれる花は、数万通りのイラストデザインの中から選ばれ、カードの1枚は大切な人への贈り物に、もう1枚は会場内の巨大ボードへ掲出いただきます。参加者一人ひとりの「ありがとう」が重なり合い、会場全体が色鮮やかな感謝の花畑へと変わっていきます。また、カードに記載されたQRコード※2をスマートフォンで読み取ると、画面上に同じデザインのフラワーカードが表示されます。各種SNSでもシェアすることができ、その場にはいない大切な人にも贈ることができます。カードに気持ちを託し、特定の関係性や記念日がなくとも、大切な人へ感謝を届けられる機会を創出することを目的としています。

イベント概要

タイトル：「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」

開催期間：2026年5月7日 (木)～10日（日）

開催時間：10:00～18:00 （5月7日（木）のみ 9:30～18:00）

会場：サナギ新宿前イベントスペース（東京都新宿区新宿三丁目35番6号）

アクセス：JR新宿駅東南口改札より徒歩1分

入場および参加：無料（事前申込制）※申込期間は終了しています

■「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」が大阪でも期間限定開催！

5月19日(火)～5月21日(木)にはパークのオフィシャルホテルで、サンクス・フラワー・プランターが期間限定で出現が決定！大阪でもあなただけの感謝の花を咲かせていただけます。

イベント概要

タイトル：「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」

開催期間：2026年5月19日 (火)～21日（木）

開催時間： １.11:00～13:00 ２.15:00～17:00

会場：ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ホテル内ロビー

※参加方法など詳細は、後日ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBサイトに公開します

※体験は人数に限りがあるため、先着順となります

※開催期間・時間は予告なく変更になる場合があります

◎詳細は、下記公式WEBサイトでご確認ください

『サンクス・ラブ・マンス』特設ページ https://www.usj.co.jp/company/cp/thanks-love-month/

◆LOVE HAS NO LIMIT（ラブ・ハズ・ノーリミット）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT（ラブ・ハズ・ノーリミット）」に基づき、各種プロジェクトを推進しています。今回の「サンクス・ラブ・マンス 2026」もこのCSR活動の注力プロジェクトとして、「母の日」（本年は5月10日）や「父の日」（同6月21日）といった記念日があり、感謝を伝えるシーズンとして定着しているこの期間に毎年開催し、本年で5年目を迎えます。

ライフスタイルや家族の形、感謝の伝え方が多様化する今の時代に寄り添い、お母さんやお父さんへの感謝にとどまらず、パートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちを伝えるための“新しい感謝月間”として定着することを目指しています。国内外から多様なゲストをお迎えするパークを運営し、インクルーシブなカルチャー実現に向け積極的に推進する企業として、誰もが“感謝”や“愛”の気持ちを伝え合えるこの感謝月間を通して、子どもたちの笑顔があふれる未来を目指して、これからも社会に貢献していきたいと考えています。

合同会社ユー・エス・ジェイ コーポレートWEBサイト https://www.usj.co.jp/company/

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所です。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。2026年は、パーク開業25周年のテーマを“Discover U!!!”とし、 25年分の超刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年をお届けします。

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