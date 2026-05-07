ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス(R) COFFEE OF THE DAY」　コーヒー感を際立たせて5月19日（火）リニューアル発売

Starbucks Corporation

スターバックス・コーポレーション（本社：米国 シアトル、CEO：ブライアン・ニコル）と、サントリービバレッジ&フード株式会社（本社：東京都、社長：木村穣介）は、ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス(R) COFFEE OF THE DAY ブラック」「同 カフェラテ」を、5月19日（火）からリニューアル発売します。

飲むたびにこころまで満たされるような味わいへ。パッケージも刷新し、容量もアップしてリニューアル。

「スターバックス(R) COFFEE OF THE DAY」は2025年の発売以来、スターバックスのファンの方に加え、普段ペットボトル入りコーヒーに親しみのない方の飲用者が半数を占める※など、さまざまなお客様からのご支持をいただいています。

このたび、より日常の幅広いシーンにマッチするコーヒーを目指し、“こころ満たす味わいで、今日をいい日に。”という新たなコンセプトのもと、味わいとパッケージ、また容量も30mlアップしてリニューアルします。コーヒーの深煎りの香りや豆本来のコクといった豊かな風味はしっかりと、それでいて毎日心地よく飲めるバランスに進化しました。毎日のさまざまなシーンで気分を少し特別にしてくれる、カフェで楽しむ“本日のコーヒー”のような存在を目指します。

※スターバックス・トレーディング社調べ

●中味の特長

・ブラック

日本のスターバックスRTD※用に厳選されたコーヒー豆を使用し、深めにローストすることで、豆本来の香ばしさと力強いコクを最大限に引き出しました。新たにエスプレッソアロマを使用することで、立ち上がる香りの奥行をより感じられます。しっかりとした飲み応えと、ブラックコーヒー本来のコクと深い満足感を楽しめる味わいに進化しました。

※Ready To Drinkの略。ここではチルドカップやペットボトル、缶入りのそのまま飲めるコーヒー飲料を指す

・カフェラテ

深めにローストしたコーヒー豆を使うことで豊かな香りと力強いコクを引き出し、コーヒーの存在感をより際立たせました。ミルクのやさしい甘さを重ねることで、口当たりよく、最後まで満足感の続くカフェラテに仕上げています。これまでよりもコクのあるミルク感が加わり、エスプレッソの香りと深みをより一層感じられる一杯です。

●パッケージの特長

ひと目でスターバックスと伝わる直感的な分かりやすさを重視し、ブランドを象徴するサイレンロゴを中央に大きく配しました。メタリックな質感の帯と、コーヒーのイラストを組み合わせることで、より伝統的なスターバックスの洗練された印象と上質感を演出しています。

商品開発担当者おすすめの相性の良いフードをご紹介

ドリンクと相性の良いフードは、組み合わせることでそれぞれの味わいを引き立たせるだけでなく、そのドリンク体験を新たな高みに引き上げる可能性も秘めています。そこで、米国 シアトルのスターバックス本社で商品開発を行っている担当者による、「スターバックス(R) COFFEE OF THE DAY」との相性抜群なフードをご紹介します。

（スターバックス・コーヒー・カンパニー グローバルチャネルデベロップメントR&Dケニー・バレンタ）

＜ブラック＞

・あんバターパン

あんバターパンの甘じょっぱさと力強いエスプレッソの香りが絶妙に調和し、印象的な味わいの広がりを生み出します。

・カスタードクリームパン

カスタードのまろやかな甘みがコーヒーのビター感をやわらかく包み、ブラックコーヒーの芳醇な香りを引き立てます。

＜カフェラテ＞

・メンチカツサンド

旨味のあるメンチカツに、まろやかなラテがすっきりと寄り添い、口の中を心地よくリフレッシュさせる組み合わせです。

・チョコレートクリームパン

クリーミーなミルクチョコレートの甘さが、カフェラテのミルクのやさしい風味と調和し、まろやかなバランスを楽しめます。

▼商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131734/table/44_1_fad9436c491af800963aa303c3367953.jpg?v=202605070251 ]

▼発売地域 全国

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

▼商品情報（ホームページ） http://www.starbucks.co.jp/rtd/

▼リリース使用画像はhttps://www.suntory.co.jp/softdrink/news/よりダウンロード可能です。

【リニューアルを記念して、豪華な２つのプレゼント企画を開催】

「スターバックス(R) COFFEE OF THE DAY」のリニューアルを記念して、アメリカ シアトルへの旅やスターバックス(R) eGift を抽選でプレゼントする2つのキャンペーンを、5月18日（月）より開催します。

●リニューアルを記念し、スターバックス体験キャンペーンを実施

▼賞品内容

抽選で次の賞品をプレゼントします。

アメリカ シアトルへの旅（3泊5日）1組2名様

※賞品の内容・仕様は変更になる場合がございます。

▼応募方法

スマートフォン・PCからサントリー公式Ｘアカウント「@suntory」（以下、公式アカウント）をフォローいただき、キャンペーン告知投稿から、「どんな時にスターバックスのPET・缶コーヒーを飲んでいるか」を記入してポストすると応募完了です。

●Ｘアカウントを非公開設定にしている場合、または公式アカウントのフォローを解除した場合は、当選対象となりませんのでご注意ください。

●同一のＸアカウントでも、キャンペーン期間内に複数回ご応募可能です。ただし、当選は1アカウントにつき1回とさせていただきます。

▼応募期間

2026年5月18日（月）9：00～2026年6月1日（月）23：59

▼キャンペーンサイト

https://mobile.suntory.co.jp/cpn/softdrink/starbucks/20260518/

※5月18日（月）9：00より公開予定

●全国のスターバックス(R) でカフェメニューを楽しもう！キャンペーン

▼賞品内容

抽選で次の賞品をプレゼントします。

スターバックス(R) eGift 3,000円分〈ドリンクチケット500円分×6枚〉 500名様

▼対象商品

ご応募には、対象商品を2本以上同時に購入したレシートが必要となります。

・スターバックス(R) MY COFFEE TIME(TM) ブラック／カフェラテ／キャラメル 185g缶

・スターバックス(R) COFFEE OF THE DAY ブラック／カフェラテ 480mlペット

※レシート上の商品名表記は店舗により異なりますが、対象商品の購入が分かる記載のものに限ります。

▼応募方法

レシート有効期間中に、対象商品を2本以上同時にご購入いただき、そのレシート（コピー、再発行されたものは不可）を1口としてWEBでご応募ください。

＜応募手順＞

（１）レシートを、スマートフォン又はデジタルカメラで撮影してください。

（２）スマートフォン・PCからキャンペーンサイトにアクセスし、撮影した画像を応募フォームにアップロードし、「LINEで応募」「サントリーアカウントで応募」のどちらかを選択して必要事項を全てご入力のうえご応募ください。

▼応募期間

2026年5月18日（月）9：00～2026年6月30日（火）23：59

▼レシート有効期間

2026年5月18日（月）～2026年6月30日（火）

▼キャンペーンサイト

https://mobile.suntory.co.jp/cpn/softdrink/starbucks/202605181/

※5月18日（月）9：00より公開予定

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリービバレッジ&フード株式会社ホームページ http://suntory.jp/sbf/



以 上