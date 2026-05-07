株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、5月6日(水)より限定ユニットを獲得できる期間限定マップイベント「時をかける対魔忍」などをお知らせいたします。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=UkKLsVbQllo

――――――――――――――――――――――― ▼イベント概要 イベント名：「時をかける対魔忍」 開催期間 ：2026年5月6日 (水) メンテナンス後 ～ 5月20日 (水) 10:59 ストーリー：まだ闇の色濃い15年前のヨミハラで、一匹の大鬼が暴れていた。それを、あの対魔忍たちが追って来て――。

【ZERO】アレクトラ 強い野心を持ち幹部の座を狙うノマドの戦士、その若き日の姿。 怒りや憎しみ、痛みによって絶大な力を得る特異な能力「ベルセルク」を持つ。 だが、若かりし頃の彼女はまだそこまでの精神的な強靭さは得ておらず、己の能力を使うことに躊躇いもある。

▼ピックアッププレミアムガチャが開催！ 期間中は新規SRユニット『百田 雛菊』の出現確率がアップしております。

百田 雛菊 政府機関直属の対魔忍。 旧井河家を率いた長老衆が一角、百田藤兵衛の孫娘。 邪眼“界樹炎（カイキエン）”の使い手で、発動すると青く燃えさかる大樹が出現し、大樹の放つ熱によって彼女の肉体は強化され、彼女以外の生物は弱体化される。 ただし一度発動すると、しばらく邪眼能力が使えなくなる。よく寝るか大酒を飲むか大食すると、やがて回復する。

▼ステップアッププレミアムガチャが開催！ ガチャを行うごとにステップアップする特別なガチャです。 最大5ステップまであり、DMMポイントで購入できます。 各ステップで価格・ガチャ回数・セット内容、及び排出確率も異なります。 2ステップ以降にはセットアイテムが含まれており、 3ステップ目、5ステップ目では『ユニットスキルの書(秘伝)』を入手可能です。

▼GW限定ピックアップガチャが開催！ 開催期間：2026年5月6日 (水) メンテナンス後 ～ 5月13日 (水) 16:59 過去に登場した期間限定のユニットを獲得できる、選択ピックアップガチャです。 ＜五車祭ユニット＞ ・ SR 魔性 【邪毒の練達者】柳 六穂 ・ SR 精神 【溢れる純情】魅神 千都 ＜ヨミハラ祭ユニット＞ ・ SR 魔性 パワーレディ ・ SR 自然 ベルゼビュート ＜期間限定ユニット＞ ・ SR 魔性 【クリスマス】魔神蛇子さま ・ SR 精神 【晴れ着お披露目】ZEROさくら ・ SR 精神 【魅惑のチョコメイド】リッチメイド ・ SR 自然 【母性と邪炎】イングリッド ・ SR 自然 【浴衣】ナタリー・フレッチャー GOLDENWEEK限定のガチャとなりますので、お見逃しなく！

その他、アップデートの詳細につきましては、ゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/ ▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg) https://x.com/taimanin_rpg ▼公式対魔忍RPGチャンネル https://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw

注意事項 ・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。 ・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。 ▼製品概要 タイトル ：対魔忍RPG プラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア 権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved. ＜対応環境＞ Windows OS：Windows 11(64bit) 以上 【推奨ブラウザ】 Google Chrome(64bit) Microsoft Edge(Chromium版)(64bit) ※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。 ※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。 ※掲載内容は予告なく変更される場合があります。 ■会社概要 名称 ：株式会社インフィニブレイン 所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F 代表 ：代表取締役 武山 英治 事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売 URL ：https://www.infini-brain.co.jp/