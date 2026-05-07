GW明けの「五月病」を乗り越える、自分のトリセツを作る。AI日記アプリhinotoから、「生態レポート」機能を公開

株式会社YONAGI

株式会社YONAGI（本社：東京都中野区、代表取締役：池原修一）は、2026年5月7日（木）より、iOS向けAI日記アプリ「hinoto（ヒノト）(https://apps.apple.com/app/id6751840529)」において、ユーザーの性質を愛おしい動物に見立てて可視化する新機能「生態レポート」を公開いたします。

また、本機能のリリースを記念し、2026年5月30日（土）までの期間限定で、通常は有料プラン限定である本レポートを無料ユーザーもお試しいただけるキャンペーンを開催いたします。

■ 開発の背景

5月の連休明け、いわゆる「五月病」と呼ばれる心身の不調に直面する人が急増します。「やる気が出ない」「身体が重い」といった状態に対し、真面目な人ほど「自分の意志が弱いからだ」と自分を責めてしまい、さらなるメンタルの悪化を招くという悪循環が存在します。

心理学（認知行動療法）には、自分の不調や課題を自分自身から切り離して見つめる「外在化」というアプローチがあります。 新機能「生態レポート」は、今の自分の状態を「愛おしい動物の生態」に投影することで、「自分がダメな人間なのではなく、私はこういう生態なのだ」と客観視し、ありのままの自分を優しく受け入れる（自己受容）ために開発されました。

■ 「生態レポート」3つの特徴

1. 自分を上手に乗りこなすための、実用的な「セルフケア・ガイド」

分析結果は、あなたを「愛おしい動物」に見立て、ユニークかつ実用的な「取扱説明書（トリセツ）」として提示されます。例えば、以下のような切り口からあなたの「生態」を解き明かします。

- 生息域： あなたが最も心地よく、パフォーマンスを発揮できる環境- 大好物： あなたにとっての精神的なエネルギー源- 天敵： あなたのパフォーマンスを低下させるトリガー- 弱体化の兆候： 本人も無意識にやっているストレスのサイン- 回復の儀式： あなたに特化した、具体的なセルフケアの処方箋

「弱体化の兆候」を先回りして把握することで、深刻な不調に陥る手前で自分のサインに気づき、自分で自分を適切にケアできるようになります。

2. 自分を象徴する「動物イラスト」と「シェアカード」

レポートには、AIがその場で生成した、あなたを象徴する動物の肖像画が添えられます。

また、このアートと生態説明が統合された「シェアカード」をワンタップで出力可能。自分の生態を、友人やパートナーに「私のトリセツ」として共有し、お互いの心地よい距離感を理解し合うためのツールとしてもご活用いただけます。

3. 日々の蓄積から導く深い分析

簡易的な性格診断とは異なり、hinotoの「生態レポート」は、日々の日記の蓄積から導き出されます。

過去の記録や感情の揺らぎを文脈として保持したままAIが多角的に分析するため、一時的な感情に左右されない、客観性と精度を持ったパーソナリティが浮き彫りになります。

■ サービス名「hinoto」に込めた想い

「hinoto」は「小さな灯」を意味します。暗闇の中で不安な時、手元の小さな灯があるだけで、人は前に進むことができます。そして時に光の当たる角度を変えることで、自分一人では見えなかった物事の「もう一つの側面」が鮮やかに照らし出される。 hinotoは、そんな存在でありたいと願っています。

■ アプリ概要

アプリ名： hinoto

カテゴリ： ヘルスケア/フィットネス

対応OS： iOS 17.0以降（iPhone）

価格： 基本無料（プレミアムプランあり）

リリース日： 2026年1月1日（木・祝）

アプリページ：App Store

■ 株式会社YONAGIについて

株式会社YONAGIは、テクノロジーを活用し、人々のウェルビーイングをサポートするためのプロダクトを開発しています。「hinoto」を通じて、世界や自分を見る「もう一つの視点」を届け、より心豊かに生きられる社会の実現を目指します。

会社名： 株式会社YONAGI

所在地： 〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-6-14

代表者：代表取締役 池原修一

設立：2024年1月16日

事業内容： アプリケーションの企画・開発・運営

URL： https://hinoto.ai/