静岡県伊東市にある大型樹木葬霊園『はなうたガーデン-伊東-』が春バラ見学会＆フォトイベントを開催！（6月30日(火)まで）

公益財団法人千の花々メモリアルガーデン

公益財団法人千の花々メモリアルガーデン（代表理事：赤坂 信、所在地：静岡県伊東市）が運営する『はなうたガーデン-伊東-』は、2026年5月1日(金)から6月30日(火)まで春バラやアジサイをお散歩気分でお楽しみいただける「春バラ見学会」、プロのカメラマンが教える「写真教室」、園内の写真を撮って応募・投票参加型の「園内フォトコンテスト」を同時開催いたします。

お墓に興味がなくてもOK！約1,600株のバラが咲き誇る「春バラ見学会」

イベント詳細 :https://www.hanautagarden.or.jp/news/202604_27

【開催期間】 2026年5月1日(金)～6月30日(火)

【予約時間】 9：30 / 11：30 / 13：30 / 15：15

スマホ・カメラ初心者大歓迎！プロが教える「写真教室」

- ご予約方法（事前予約制）フリーダイヤル0800-555-1187または見学予約フォーム(https://hanautagarden.resv.jp/reserve/calendar.php)よりお申し込みください。伊東駅徒歩2分の「駅前案内所」からの送迎も承っております。（30分前集合）- 当日の流れ 管理事務所で受付・注意事項のご説明後、カートで園内にお連れします。フォトコンテスト用の写真撮影や、ワンちゃんのお散歩など、自由に散策をお楽しみいただけます。お墓の案内は不要だけど園内を見てみたい・・・という方にオススメです。

【開催日】 2026年 5月16日(土)・17日(日)・30日(土)

6月13日(土)・20日(土)・21日(日) ※小雨決行・荒天中止

【開催時間】 第一部 11：30 / 第二部 13：30

各部先着10組（予約制）

【参加費】 無料

プロのカメラマンが教える、体験型の写真教室です。

「なんだか写真がパッとしない」「もっとおしゃれな写真を撮りたい」そんな方におすすめです！

スマホやカメラ初心者さん大歓迎！一眼レフ・ミラーレスカメラも勿論OKです。

入賞作品には豪華賞品をプレゼント！「園内フォトコンテスト」

- ご予約方法（事前予約制）フリーダイヤル0800-555-1187または見学予約フォーム(https://hanautagarden.resv.jp/reserve/calendar.php)よりお申し込みください。◆第1回テーマ「春バラ」

【応募期間】 5月1日(金)～5月31日(日)

【投票期間】 6月1日(月)～6月30日(火)

◆第2回テーマ「アジサイ＆春バラ」

【応募期間】 6月1日(月)～6月30日(火)

【投票期間】 7月1日(水)～7月31日(金)

- 募集部門花部門 / ペット部門 / 景色部門 / 自由部門- 賞・賞品【みんなで選んだグランプリ】…伊東温泉ホテルペア宿泊券【優秀賞】…………………………伊東の名産品5,000円分【はなうた賞】……………………伊東の名産品3,000円分

5月に春バラ、6月はガクアジサイも見頃になり、相模灘や伊豆の島々が一望できるフォトスポットもございます。

ご来園の際にはお手元のスマートフォンで写真を撮って、お気軽にご応募いただけます。

フォトコンテスト応募詳細 :https://www.hanautagarden.or.jp/news/202604_27_1

問合せ先 ：公益財団法人千の花々メモリアルガーデン はなうたガーデン-伊東-

フリーダイヤル 0800-555-1187

開園時間 ：9:00～17:00

休園日 ：不定休

案内拠点 ：はなうたガーデン-伊東-管理事務所

静岡県伊東市吉田1006 専用駐車場：40台

※サザンクロスリゾートの駐車場への駐車はご遠慮ください。

はなうたガーデン-伊東-とははなうたガーデン-伊東-

公益財団法人千の花々メモリアルガーデン（代表理事：赤坂 信、所在地：静岡県伊東市）は、2024年9月21日、静岡県伊東市に大規模樹木葬霊園「はなうたガーデン－伊東－」を開園しました。

絶景のロケーションに囲まれた永遠の眠りの地

「はなうたガーデン－伊東－」は、相模灘、伊豆七島を臨む国立公園内、約48,000m²もの広大な丘に建つ1万区画超の大規模霊園です。薔薇や桜やハナモモ、アジサイ、サルスベリ、ローズマリーなど、四季折々に咲く140種類もの花樹・草花が丘を次々に彩ります。管理事務所からは富士山も臨むことができます。美しい自然に囲まれた明るい雰囲気によって、残された方々もリゾート地を訪れるように過ごすことができます。

フラワーシャワーで見送るニューノーマルな「花納骨式」をご提案

墓石・墓標もなく、ドローンが納骨地をご案内

「はなうたガーデン－伊東－」では、個人の想いや心を大切に、フラワーシャワーで永遠の眠りを祝福、焼香や供物は行わず、平服推奨でお見送りという新しいスタイルの「花納骨式」をご提案しています。お骨を粉骨し、土に溶けるオリジナルの紙製の骨壷を使います。自然に囲まれて、土に還り、花となり、永遠の眠りにつくことができます。祭壇はもちろん、墓石・墓標もありません。納骨の地はデータで管理され、ドローンが場所を特定しご案内します。

ドローンが納骨地を特定しフォバリングする様子花納骨式イメージ１花納骨式イメージ２花納骨式イメージ３■運営団体について

法人名 ：公益財団法人 千の花々メモリアルガーデン

代表理事 ：赤坂 信

所在地 ：〒414-0051 静岡県伊東市吉田 1006番

許可年月日：令和5年6月16日

許可番号 ：伊東市指令市 第964号

総面積 ：48535.02m²

主要施設 ：管理事務所、休憩所

開園時間 ：9:00～17:00

休園日 ：不定休