本日5月7日夜9時より最終話放送！3組のカップルが下した決断に藤本美貴＆ゆうちゃみら涙…専業主婦を望む彼女と外資系企業勤務のハイスペ彼氏、決断前日に大喧嘩｜『さよならプロポーズ viaオーストラリア』

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の最終話を、2026年5月7日（木）夜9時より放送いたします。

■『さよならプロポーズ viaオーストラリア』とは

本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守ります。

最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加します。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。スタジオ見届け人には、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務めます。

5月7日（木）放送の最終話では、ついに7日間の旅の最終日を迎え、3組のカップルが“結婚”か“別れ”かの最終決断を下す姿が描かれます。 決断当日の朝、二度の離婚を経験し結婚に慎重な39歳彼氏・ケンシと31歳彼女・サチエは、海をバックに美しい日の出を見つめながら「これが恋人として最後の写真になるね」と記念撮影。これまでの7年間の交際と、今回の濃密な旅の思い出を噛み締めながら、2人はそれぞれの答えを胸に決断の場所へと向かいます。

また、将来的に専業主婦を希望するリノと、パートナーにも仕事での自己実現を求めるナオキは、最後にヘリコプターで遊覧飛行デートへ。「負担にならない程度に自分のやりたいことをやりたい」と語るリノに対し、ナオキの回答は…？決断前日に大喧嘩をした2人。価値観のズレと向き合い続けたナオキとリノは、果たしてどのような未来を選ぶのでしょうか。

そして、出産のタイムリミットを目前に結婚を急ぎたい29歳彼女・ルナと、自信のなさから結婚を先延ばしにしてきた30歳彼氏・ユウキ。ルナは涙ながらに「現状維持が嫌だから、ユウキと一緒にいたいし結婚したいと思ってる。でも、また先延ばしにしたり、結婚しても後回しにするようなところが少しでも見えるなら、別れたほうがいいと思ってる」と、ユウキに対して強い覚悟で最後通告を突きつけます。愛しているからこその厳しい言葉を受け止めたユウキの口から語られる、約4年の交際の結末とは…？

3組のカップルが悩み、涙し、激しくぶつかり合った7日間の旅。彼らが最後に出した答えの全貌は、本日5月7日（木）夜9時放送の『さよならプロポーズ viaオーストラリア』最終話にて明らかになります。ぜひご期待ください。

■『さよならプロポーズ via オーストラリア』 番組概要

最終話（#10）放送日時：2026年5月7日（木）夜9時～

最終話（#10）放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/D4dKjje7YyDieT

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1303

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p501

【スタジオ見届け人】※五十音順

さや香・新山（MC）

ヒコロヒー（MC）

藤本美貴（MC）

桜田通

ゆうちゃみ

【スタジオゲスト】

弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）

【テーマソング】

ヒグチアイ 『もしももう一度恋をするのなら』

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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