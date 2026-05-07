前回、約70名の義肢装具士が参加した「日本シグマックスPOセミナー」 “膝関節の疾患と治療選択”をテーマに、第2弾を5月16日に開催

日本シグマックス株式会社

日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木洋輔）は、5月16日（土）に全国の義肢装具士を対象とした「第2回日本シグマックスPOセミナー」を開催いたします。

本セミナーでは、医師をはじめとした専門家によるご講演や業界のトレンドに触れる内容を盛り込み、義肢装具士の皆さまのお役に立てる情報提供や交流の場になることを目指しております。

■「第2回日本シグマックスＰＯセミナー」 概要

セミナータイトル：膝関節疾患の理解と治療選択 ～OAとMMPRTを通して知る、装具を含むアプローチ～

開催日時：2026年5月16日（土）13:00～ （受付開始：12:30～）

会場：

【東京会場】TKPガーデンシティPREMIUM京橋ANNEX／ホールB

東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル 5階

(東京メトロ銀座線 京橋駅 6・7番出口 徒歩1分)

【大阪会場】TKPガーデンシティ新大阪／バンケット6A

大阪府大阪市淀川区宮原4-1-4 KDX新大阪ビル 6階

（JR東海道本線 新大阪駅 北口 徒歩5分、大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 4番出口 徒歩2分）

※上記2会場をWeb中継で繋いでの同時開催となります

参加対象：義肢装具士

定員：各会場100名

参加費：無料

■セミナー内容

１.13:00～15:50 各講師によるご講演と装具展示会

・膝OA治療：保存的治療から手術まで ※東京会場から中継

横浜石心会病院 副院長・関節外科センター長 竹内 良平 先生

・膝OAに対する装具とリハビリの統合戦略 -術前後バイオメカニクスから考える- ※東京会場から中継

横浜石心会病院 リハビリテーション科 主任 長嶋 遼 先生

・弊社における膝装具開発の実際 -品質を支える材料評価とバイオメカニクスに基づく機能評価- ※東京会場から中継

日本シグマックス株式会社 商品企画開発部 開発1課 平田 海

・内側半月板後根断裂（MMPRT）の診断と治療：装具療法もしっかりと ※大阪会場から中継

岡山赤十字病院 第一整形外科部長・関節鏡センター長・人工関節センター長 古松 毅之 先生

２.16:00～17:30 参加者同士による情報交換会

【参加申し込み】

下記URLまたは右の二次元コードよりお申し込みください

https://lp.sigmax-med.jp/registration_po_seminar_202605.html

※定員になり次第、受付終了となります。

【昨年実施したセミナーの様子】

▲参加申し込み二次元コード

■患者様の近くで重要な役割を果たす医療専門職・義肢装具士とは

事故や病気などで身体の機能を失うなどした患者さんの社会復帰を支援するために、義手や義足、装具の装着部位の採型・制作している義肢装具士は、患者様の近くで生活の質（QOL）を支える重要な役割を担う医療専門職です。

■今回は東京・大阪の2会場同時開催！義肢装具士の皆さまに役立つ情報提供の場を提供

日本シグマックスは、整形外科領域の医療機器メーカーとして、義肢装具士の皆様が日々の業務で直面する課題に寄り添い、解決の一助となる情報や知見を提供することを使命と考え、義肢装具士の皆様を対象に、医師をはじめとした専門家によるご講演や最新の医療トレンドに触れることができる内容を盛り込んだ、「第1回 シグマックスPOセミナー」を2025年2月に開催いたしました。

参加いただいた義肢装具士の皆さまからは、「学会などでは時間が限られており質問しにくいこともあるが、直接対面で話し合うセミナーとして、非常にいいセミナーだった」、「普段現場でDr.にゆっくり聞けない内容の話を聞くことができ、現場での説明に繋がると感じた」といった感想が寄せられました。

その中で、「大阪でも開催してほしい」という要望を頂き、この度、東京・大阪の2会場にて、2回目のセミナーを開催する運びとなりました。

本セミナーを通して、参加者の皆様の知識向上を支援し、ひいては日本の医療全体の質の向上に貢献いたします。

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）