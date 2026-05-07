【函館大沼プリンスホテル】森にひらく、もうひとつのくつろぎ　大沼公園の自然の中の落ち着いたホテル内カフェ　「Cafe NUPURI」OPEN

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

函館大沼プリンスホテル（所在地：北海道亀田郡七飯町西大沼温泉、総支配人：朝山雅之）では、2026年5月2日より、新たな滞在の楽しみ方を提案するカフェ「Cafe NUPURI」（カフェヌプリ）をオープンいたしました。

大沼国定公園の豊かな自然に囲まれたロケーションの中で、ゆったりとしたひとときをお過ごしいただけるカフェとして誕生しました。大きな窓からは四季折々に表情を変える景色が広がり、訪れるたびに異なる魅力をご体感いただけます。

店内では、こだわりのコーヒーや軽食、スイーツなどをご用意し、散策の合間のひと休みや、ご到着後のくつろぎの時間に最適な空間をご提供いたします。

名前の由来となった「NUPURI（ヌプリ）」は、ホテルから望む駒ヶ岳が、かつてアイヌ語で「カヤベヌプリ」と呼ばれていたことに由来しています。長い歴史の中でこの地と深く関わってきた先住民族への敬意を込め、「カヤベヌプリ」から「ヌプリ」を取り、名称といたしました。

リゾートらしい、ゆったりとした時間が流れる空間をお楽しみください。

函館大沼プリンスホテルでは、今後も地域の魅力を活かしたサービスの充実を図り、お客さまに新たな価値と感動をお届けしてまいります。

店内イメージカウンター上のコーヒー抽出器北海道ミルクラテバスクチーズケーキ

メニュー（一部）

・北海道ミルクラテ（HOT/ICE） \800

・プレミアム北海道ミルクラテ（HOT/ICE）\1000

・アップルティー（HOT/ICE）\800

・七飯町産リンゴジュース \700

・オリジナルブレンドコーヒー \800

・バスクチーズケーキ \900

・ブルーベリーとレアチーズのズコット \900

・白桃とフランボワーズのケーキ \900

・クロワッサンサンドイッチ \800

・ハンバーグプレート \1500

※料金には、消費税・サービス料(10%)が含まれております。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※写真はイメージです。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8 品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8 品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※営業内容等は変更になる場合がございます。

「Cafe NUPURI」概要

【開業日】 2026年5月2日（土）

【時間】 10:00A.M.～6:00P.M.

【店休日】 なし

【予約】 不要

【場所】 函館大沼プリンスホテル １F

【お問合せ】 TEL 0138-67-1115