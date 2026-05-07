株式会社Elith、「ファクトリーイノベーション Week大阪」に出展

株式会社Elith

株式会社Elithは、2026年5月13日（水）～15日（金）にインテックス大阪で開催される「ファクトリーイノベーション Week大阪」に出展いたします。

本展示では、生成AI品質評価プラットフォーム「GENFLUX」を中心に、製造業向けのAI導入支援および現場実装ソリューションをご紹介します。

特に、PoC止まり・現場定着の難しさ・AI品質の担保といった課題に対し、「実運用を前提としたAI活用」のアプローチをデモを交えてご紹介いたします。

製造業におけるAI活用や生成AIの実運用にご関心をお持ちの方は、ぜひElithのブースへお立ち寄りください。

出展概要- 開催展名：[関西] ファクトリーイノベーション Week 2026- 開催日程：2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～17:00- 会場：インテックス大阪（6号館）- 小間番号：K41-18（会場地図はこちら(https://www.nepconjapan.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/nepcon-japan/documents/2026/jp/nepconjapan-osaka-map-0424.pdf)）- 参加方法：事前登録制（参加費無料）- 公式サイト：https://www.fiweek.jp/osaka/ja-jp.html

■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行うAIエージェントプラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

- 社名：株式会社Elith- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基- 本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務- 会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai



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