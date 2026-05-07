株式会社Elith、「ファクトリーイノベーション Week大阪」に出展
株式会社Elithは、2026年5月13日（水）～15日（金）にインテックス大阪で開催される「ファクトリーイノベーション Week大阪」に出展いたします。
本展示では、生成AI品質評価プラットフォーム「GENFLUX」を中心に、製造業向けのAI導入支援および現場実装ソリューションをご紹介します。
特に、PoC止まり・現場定着の難しさ・AI品質の担保といった課題に対し、「実運用を前提としたAI活用」のアプローチをデモを交えてご紹介いたします。
製造業におけるAI活用や生成AIの実運用にご関心をお持ちの方は、ぜひElithのブースへお立ち寄りください。
出展概要
- 開催展名：[関西] ファクトリーイノベーション Week 2026
- 開催日程：2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～17:00
- 会場：インテックス大阪（6号館）
- 小間番号：K41-18（会場地図はこちら(https://www.nepconjapan.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/nepcon-japan/documents/2026/jp/nepconjapan-osaka-map-0424.pdf)）
- 参加方法：事前登録制（参加費無料）
- 公式サイト：https://www.fiweek.jp/osaka/ja-jp.html
■AIの導入・開発に関するご相談はこちら
AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ :
https://www.elith.ai/contact
■株式会社Elith
株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。
また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行うAIエージェントプラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。
- 社名：株式会社Elith
- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基
- 本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A
- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務
- 会社概要 URL：https://elith.ai
■本プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai
最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。