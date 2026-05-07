ete Japan、5月12日にDell本社で「Digital Twin × AI Agent Hackathon」と福島イノベーションシティ構想キックオフフォーラムを共同開催

ete Japan株式会社

ete Japan株式会社（本社：広島県東広島市、代表取締役：石川恵理香）は、2026年5月12日（火）、Dell Technologies Japan本社（東京・大手町）にて「Digital Twin × AI Agent Hackathon ＋ 福島イノベーションシティ構想 キックオフフォーラム」を共同開催します。

▼お申込みはこちら（Peatix）

https://dtai-fukushima.peatix.com/view

本イベントは、午前のハッカソンで産業向けデジタルツインとAIエージェント技術の実装を競い、午後のフォーラムで福島イノベーションシティ構想の正式キックオフを行う、技術と地域革新を一日でつなぐ構成です。会場200名、オンライン500名の参加を見込みます。

■開催概要

日時：2026年5月12日（火）9:30～19:30

会場：Dell Technologies Japan 本社（東京都千代田区大手町）

形式：会場参加＋オンライン配信のハイブリッド

参加費：無料

主催：ete Japan株式会社／一般社団法人 日本データ機構（JDO）

共催：Dell Technologies Japan

後援（予定）：Digital Twin Consortium、EDMA（EDM Council）他

申込：Peatixページより事前登録：

https://dtai-fukushima.peatix.com/view

■第1部：Digital Twin × AI Agent Hackathon（9:30～13:00）

テーマ：「OpenClaw Skillsで自分をデジタルツイン化せよ」

プログラミング不要で参加できるAIエージェント制作型ハッカソンとして、エンジニア以外の参加者も歓迎します。

9:00～9:10 オープニング・主催者挨拶

9:10～9:25 OpenClaw 説明セッション

9:25～9:30 チーム確認・質疑応答

9:30～11:00 ハック本番（OpenClaw Skillsでデジタルツイン制作）

11:00～11:10 休憩・発表準備

11:10～11:45 決勝発表（ファイナリスト5～7組）

11:45～12:00 審査・表彰・クロージング

■第2部：福島イノベーションシティ構想 キックオフフォーラム（14:00～18:00）

福島県浜通り地域を拠点に、デジタルツイン・AI・ロボティクスを軸とした次世代産業集積を構築する「福島イノベーションシティ構想」のキックオフフォーラム。産官学の主要プレイヤーが登壇し、構想の全体像、実装ロードマップ、参画機会を発表します。

テーマ：「福島浜通りから、未来都市の実装が動き出す」 デジタルツイン、次世代インフラ、産学官連携の視点から、未来都市の実装に向けた論点と事例を共有します。

【ランチタイム公開配信】12:00～13:00

菅 由紀子 氏（Rejoui）× 石川 恵理香「ランチもぐもぐ公開配信！」

【開会挨拶・来賓祝辞】13:00～13:35 13:00～13:05

主催挨拶／石川 恵理香（一般社団法人 日本データ機構 理事長）

13:05～13:10 来賓挨拶／John Bottega 氏（EDMA CEO）

13:10～13:15 来賓祝辞／蒲原 文崇 氏（浪江町役場 産業振興課長）

13:15～13:25 ご講演／小地沢 俊介 氏（元 公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構）

13:25～13:30 ビデオメッセージ／Said Tabet 氏（Digital Twin Consortium・米国）

13:30～13:35 祝辞ご紹介／永松 愛子 氏（JAXA 宇宙探査イノベーションハブ）

【構想発表＋基調講演】13:35～14:20

13:35～13:50 イノベーションシティ構想発表／石川 恵理香（EDMA Japan／ete holdings 代表）

13:50～14:20 基調講演「Dell Technologies のSmart City戦略 ― 海外の先行事例を交えて」／Manminder Takhar 氏（Dell Technologies Global CTO - Smart Cities）

【各社取組発表１.】14:20～15:05

14:20～14:35 ヘルステック × ロボティクス／袖山 慶直 氏（ソニーグループ株式会社 フィジカルエクスペリエンス開発部）※Hanaちゃんロボ デモ展示

14:35～14:50 EdTech分野での取り組み／阿部 貴志 氏（三菱総研DCS株式会社 本部長）

14:50～15:05 産業IoT・スマートシティ政策連携／水上 潔 氏（RRI ロボット革命イニシアティブ 産業IoTアドバイザー）

【休憩・ネットワーキング】15:05～15:20

【各社取組発表２.】15:20～16:20

15:20～15:35 防衛・安全保障 × デジタルツイン戦略／大田 啓 氏（AL-GRID ENTERPRISE ARCHITECTS合同会社 代表社員／CEO・元防衛装備庁）

15:35～15:50 産学連携・材料科学とデジタルツイン／川添 良幸 氏（東北大学 NICHe 名誉教授）

15:50～16:05 AI基盤・GPU活用とスマートシティ／高橋 想 氏（NVIDIA Japan ※調整中）

16:05～16:20 AIエージェント × デジタルツイン実装／Cormac Guerin 氏（compdeep 代表・元Googleエンジニア）

【パネルディスカッション】16:20～16:45

テーマ：「サイロ化された浜通り市町村をつなぐ ― イノベーションシティの実現」

パネリスト：

・望月 亮 氏（Dell Technologies Japan株式会社 CTO）

・石川 恵理香（一般社団法人 日本データ機構 理事長）

・Yuki House 氏（元 Toyota Woven City UXディレクター）

【共同宣言＋クロージング】16:45～17:20

16:45～16:50 福島浜通り地域等スマートシティ共同宣言／石川 恵理香（一般社団法人 日本データ機構 理事長）

16:50～17:20 総括・クロージング・集合写真

■主な登壇予定者・登壇予定機関

ソニーグループ株式会社 事業開発プラットフォーム 技術開発部門 モーションAI開発部 袖山慶直氏（博士／子ども型見守り介護ロボット「HANAMOFLOR」プロジェクトリーダー）

Dell Technologies Japan

NVIDIA

三菱総研DCS

東北大学

EDMA（EDM Council）John Bottega氏／Kyle Morton氏

Digital Twin Consortium

Robot Revolution & Industrial IoT Initiative（RRI）

他、政府機関・自治体関係者

■第3部：ネットワーキングレセプション（18:00～19:30）

登壇者・参加者・パートナー企業による交流の場。福島県浜通り地域の食材を用いたケータリングを予定しています。

■福島イノベーションシティ構想について

東日本大震災からの復興と、世界的な産業構造転換が同時進行するいま、福島県浜通り地域は次世代テクノロジーの社会実装フィールドとして極めて高いポテンシャルを有しています。本構想は、デジタルツイン技術を地域全体のオペレーティングシステムとして実装し、AI・ロボティクス・エネルギー・モビリティの統合的な革新を目指すものです。ete Japanは構想の発起・推進機関として、産官学を横断するエコシステム形成を主導しています。

■イメージMV「Light from the Coast」公開中

本構想の世界観を表現したミュージックビデオを公開中。福島・浜通りから世界へ向けた発信を、AI生成映像と楽曲で表現しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=klWk9Pp0kYQ ]

URL：https://youtu.be/klWk9Pp0kYQ

■申込方法

Peatixの専用ページよりお申込みください。会場参加・オンライン参加とも事前登録制です。

https://dtai-fukushima.peatix.com/view

■会社概要

会社名：ete Japan株式会社

代表者：代表取締役 石川恵理香

本社：広島県東広島市

支社：福島県浪江町

事業内容：AIエンジン「Sapis」の開発・提供、デジタルツイン技術の社会実装支援、AIコンサルティング

親会社：ete holdings PTE. LTD.（シンガポール）

URL：https://ete.holdings/

■本件に関するお問い合わせ

ete Japan株式会社 広報担当

Email：info@ete.holdings