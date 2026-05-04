韓国発コスメブランド「too cool for school」美術館がテーマのギャラリー型POP-UP「Journey Into Color」

TOO COOL FOR SCHOOL CO., LTD

■日時：2026年5月24日（日）～31日（日）10:00～18:30 ※受付・入場は18:10まで

■場所：seeen（東京都渋谷区神宮前4丁目13-12）

韓国発のコスメブランド「too cool for school（トゥークールフォースクール）」は、5月24日（日）～31日（日）までの8日間、POP-UP「Journey Into Color」を開催いたします。本POP-UPでは、韓国で多くのセレブから支持を集めてきた「スウェイリップベルベット」に加え、新テクスチャーとして登場する「スウェイリップデューイ」を世界初公開いたします。さらに、これからの夏にぴったりな新作のベースアイテムも体験いただけます。ここでしか出会えない特別なアイテムを取り揃え、新たな発見と体験を提供します。

今回のPOP-UPは、ブランドの世界観を体現する「美術館」をコンセプトとし、各商品をまるでアート作品のように展示したギャラリー型の空間となっております。 従来のPOP-UPとは異なり、空間そのものを楽しみながらブランドの世界観に没入できるように設計しています。ブランドが自信をもってお届けする新商品を、より深く体験していただくことを目的としています。

■POP-UP 「Journey Into Color」概要

会場：seeen（東京都渋谷区神宮前4丁目13-12）

期間：2026年5月24日（日）～5月31日（日）

時間：10:00～18:30 ※受付・入場は18:10まで

＜イベント内容＞

１. 話題の新商品のテスターおよび販売

大人気の「スウェイリップベルベット」や、世界初公開の「スウェイリップデューイ」、新作ベースアイテム等をご体験いただけます。

また、会場では以下の商品をはじめとしたアイテムの販売も実施いたします。

主な販売予定商品：

スウェイリップベルベット・フロッタージュペンシル・ベールスキンティント 等

※本POP-UPでは、スウェイリップデューイの販売は予定しておりません。

２. プレゼント企画

場内でのさまざまなイベントを通して、特別なプレゼントを贈呈いたします。また、事前予約の特典もご用意しております。

各種特典やイベントの詳細は、too cool for schoolの公式SNSをご確認ください。

・日本公式Instagram：https://www.instagram.com/toocoolforschool_official_jp/

■too cool for school

ジャンルやコンセプトに捉われない、ビンテージバイブアートコスメブランド

too cool for schoolは、“CONTEMPORARY ART COSMETICS ”をテーマに、

ジャンルやコンセプトに捉われない、アイテムを展開する韓国発のビンテージバイブ

アートコスメブランドです。誰かが作ったトレンドや既成概念にとらわれず、

個性を活かした自由なスタイルを応援し、誰もが秘めているクリエイティビティを

インスパイアする、アーティスティックでクールなアイテムで、それぞれの個性を

最大限発揮する、自由なメイクを提案します。現在、韓国内の総合オフラインストアは

1,328店舗（ロード/免税/ h&b含め）を構え、海外ではアメリカ、ヨーロッパ、

アジア圏のバラエティショップやドラッグストアにて展開しています。

韓国で数々のコスメアワードを受賞するシェーディングの他、アイシャドウやティントなど

幅広いアイテムを展開しています。

・Qoo10公式ストア：https://www.qoo10.jp/shop/toocoolforschool