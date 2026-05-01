【17LIVE】ONECARAT所属「るぅ ️Ruu🧁(ハート)」が『GAB ME』看板モデル争奪イベントで第5位入賞！1,100万pt超えで最終選考へ

株式会社AEGIS GROUP

株式会社AEGIS GROUP（本社：東京都渋谷区）が運営するライバー事務所「ONECARAT（ワンカラット）」は、所属ライバー「るぅ ️Ruu🧁(ハート)」が、ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」にて開催された公式イベント『パパラピーズ タナカガ×17LIVEコラボ！GAB ME PR看板モデル争奪戦』（開催期間：2026年4月10日～4月24日）において、第5位（11,037,469pt）に入賞し、最終オーディションへの進出権を獲得したことをお知らせいたします。

注目企画！タナカガ氏ブランドのモデル争奪戦

本イベントは、人気YouTuberユニット「パパラピーズ」のタナカガ氏と17LIVEが初のタッグを組んだ特別企画です。タナカガ氏がプロデュースを手掛けるコスメブランド『GAB ME』のPRモデルを選出するオーディションイベントとして開催されました。

上位入賞者およびオーディション選考を通過した合計6名のみが「渋谷駅の大型広告」に掲載されるという極めて狭き門に加え、1位入賞者にはタナカガ氏の公式YouTube出演権が付与されるなど、豪華プライズが多数用意されました。ブランドの世界観を体現するモデルを目指し、数多くのトップライバーが参戦する非常に注目度の高い一戦となりました。

1,100万pt超の激戦を制しオーディション進出へ

るぅ ️Ruu🧁(ハート)

「るぅ ️Ruu🧁(ハート)」は、これまでも多数のイベントで上位入賞を果たしてきたONECARATきっての実力派ライバーです。安定した配信力とリスナーとの強い結束を武器に、今回もハイレベルな戦いの中で確かな存在感を発揮しました。

イベント期間を通してリスナーからの絶大な支持を集め、総獲得ポイント「11,037,469pt」という驚異的なスコアで第5位に入賞。特筆すべきはそのスコア差で、続く6位に対し約2倍の差をつける圧倒的な結果を記録し、激戦の中でも確かな実力と影響力を証明いたしました。

これにより、「るぅ ️Ruu🧁(ハート)」はオーディション進出の条件を大きくクリアし、見事、最終選考への切符を獲得。渋谷駅広告への掲載を懸けた、さらなる狭き門に挑みます。

【本人コメント】

私が大好きなコスメイベントということで、2週間楽しみながら5位まで連れて行ってくれたリスナーさんに感謝の気持ちでいっぱいです！

るぅ ️Ruu🧁(ハート) のライブ配信はこちら(https://17.live/ja/profile/u/f3cfc728-73b5-47da-b217-b82bf71a9449)

イベント概要

イベント名： 17LIVE公式イベント『パパラピーズ タナカガ×17LIVEコラボ！GAB ME PR看板モデル争奪戦』

開催期間： 2026年4月10日～4月24日

対象部門： 総合ランキング

主なプライズ内容（総合）：

・『GAB ME』PRメインモデルとして、順位に応じたサイズでの渋谷駅広告への掲載

・GABME公式Instagramフィード掲載

・コスメセットプレゼント 等

ONECARATは今後も、所属ライバーの挑戦と飛躍を全力でサポートし、配信の枠を超えた新たなステージへと導いてまいります。

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、12,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



ライバー活動を軸に、様々なタレント活動へ挑戦できる！夢の様な収入を得るチャンスがある！そんなONECARATで、あなたも新しい自分を見つけてみませんか？



株式会社AEGIS GROUP運営

・会社HP

https://aegis-group.jp



・ONECARAT公式サイト

https://www.one-carat.com



・LIVER CAMPUS（ライバーキャンパス）

https://one-carat.com/campus



・TALENT NAVI（タレントナビ）

https://talent-navi.com



・IDOL NAVI（アイドルナビ）

https://navi-idol.com



・ラファエル公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCgQgMOBZOJ1ZDtCZ4hwP1uQ



・CAREER BASE（キャリアベース）

https://careerbase-agent.jp