BreakingDown19.5のメインスポンサーにAI動画編集スクールの「CREATOR′ZZ」が就任！

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2026年5月9日（土）に開催する 人気格闘技イベント「BreakingDown19.5」において、超実践型のAI映像クリエイタースクールである「CREATOR'ZZ」がメインスポンサーに就任したことをお知らせします。

CREATOR'ZZは今回初となるメインスポンサー就任です。大会では「CREATOR’ZZ」のロゴを競技リングなどに掲出いたします。

CREATOR'ZZより就任メッセージ

このたび「BreakingDown」のメインスポンサーに就任いたしました。

CREATOR'ZZは、「このセカイに希望を創る」をビジョンに掲げるAI動画クリエイタースクールです。動画制作の経験がない人でも、AIを使いこなして仕事を獲得し、自分の表現で生きていけるクリエイターになれる――そんなカリキュラムと環境を提供しています。映像はいま、人の心を動かし、世界を変える最も強力な手段のひとつ。その力を一人でも多くの人の手に渡し、自分の物語で誰かに希望を届けられる人を世に増やしていきます。

過去や肩書きを脱ぎ捨て、一分間にすべてを賭けて自分を更新し続ける選手たちの姿は、見る人の心に確かな希望を灯します。その挑戦こそが次の誰かの一歩になる――そう信じて、CREATOR'ZZは本大会を全力で応援してまいります。

CREATOR'ZZについて

CREATOR'ZZは、完全未経験から3ヶ月で市場に求められるAI映像クリエイターの育成を行う、実践型のスクールです。

動画編集・アニメーション・カメラワーク・映像構成力といった制作の土台から、SNSマーケティング・クライアントワーク・案件獲得方法まで、現場で活躍するためのスキルを体系的に学べます。カリキュラムは日本を代表するアニメや映像の制作に携わっている株式会社CONTORNOが監修し、現役のプロクリエイターによる個別添削を通じて、受講生一人ひとりの実力を伸ばす環境を用意しました。「CREATOR'ZZ」を通じてAI時代に求められる動画制作人材の育成を推進するとともに、動画制作業界における新たな価値創出に貢献してまいります。

公式LP：https://www.creatorzz.co.jp/

■CREATOR'ZZ presents BreakingDown19.5 大会概要

日時 ： 2026年5月9日（土）18:00開始予定（17:00開場）

会場 ：都内会場

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：株式会社CREATOR'ZZ

公式サイト：https://breakingdown.jp/

■チケット販売概要

会場観戦チケット

販売期間：05/01(金) 18:00 ～ 05/08(金) 23:59

販売場所：eplus 公式サイト内

URL：https://eplus.jp/breakingdown19.5/

料金（税込）

・VVIP（ケージ横）：\150,000

・VIP席（最前列） ：\110,000

・SS席（2列目）：\55,000

・S席：\33,000

・A席：\24,000

・B席：\19,000

＜チケット特典＞

・BreakingDown19.5 特製ステッカー

・前日記者会見参加権※1

・次回大会のオーディション観覧権※1

・大会終了後、ケージ内で写真撮影が可能 ※1

・大会終了後、審査員席で写真撮影が可能 ※2

※1：VVIP・VIP席のチケット特典です

※2：SS席のチケット特典です

ケージ内および審査員席での写真撮影は、お客様のみでの撮影です

PPV(オンライン視聴)チケット

販売期間：2026年5月1日(金)19:00～5月16日(土)18:00

見逃し配信期間：アーカイブ配信準備完了後～5月16日(土)23:59

販売場所：https://breakingdown.jp/

料金（税込）

・BreakingDown Clubアプリ有料会員：無料

・一般：980円

■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数350万人超え(2026年4月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

■BreakingDownホームページ/公式SNS

公式サイト ：https://breakingdown.jp/

公式X ：https://twitter.com/breakingdown_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/breakingdown_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@BreakingDown_official

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown

■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード

AppStore ：https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown