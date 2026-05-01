AIファイナンスのQuants、日本政策金融公庫にて「DX推進およびAI活用による業務高度化と新たな価値創造」をテーマとしたAI勉強会をライフラボ・アンド・コンサルティング株式会社と協同開催

Quants株式会社

2026年4月10日、Quants株式会社の代表取締役社長の東小薗 光輝と代表取締役副社長 / CTOの

東 万里子は、株式会社日本政策金融公庫様に向けて、ライフラボ・アンド・コンサルティング株式会社と協同で、「DX推進およびAI活用による業務高度化と新たな価値創造」をテーマとしたAI勉強会を

実施いたしました。

■ AI勉強会の概要

本勉強会では、AI技術の潮流を踏まえたDX推進による業務変革の方向性について整理するとともに、特に与信審査の高度化および新たな顧客価値の創造について、挑戦的でありながらも確かな実績を持つQuant株式会社のAI非財務定性与信審査モデルを紹介しつつ意見交換を行いました。

【Quants株式会社】

Quants株式会社は、「本来融通されるべき法人・個人のために」の理念の元、従来の定量的な与信審査では融通できなかった法人/個人との与信取引を可能とするAI定性与信審査モデルを提供。

また同時に、信用保証業、家賃保証業、決済代行業、債権流動化事業、銀行代理業等の金融サービスを提供しています。その他、法人版後払い（保証付）サービス「Fimple決済」や売掛金を保証する

「Fimple保証」も展開。

本AI定性与信審査モデル「二十一式人工知能付自動与信審査回路」は、事業再構築補助金の対象として経済産業省・中小企業庁にも採択されています。

Quants株式会社コーポレートサイト ：https://www.quants-grp.co.jp/

二十一式人工知能付自動与信審査回路：https://www.quants-grp.co.jp/fimple-credit/

【ライフラボ・アンド・コンサルティング株式会社】

ライフラボ・アンド・コンサルティング株式会社は、「100年先の“よい事業“と”豊かな社会“を創る」という理念の元、不確実性の高い事業領域におけるゼロイチの新規事業開発や、AI/GAI/LLM等の技術開発ソリューションを提供。同時に、DXコンサルティング、戦略コンサルティング、システム受託開発、CXO支援やBPO支援等の幅広いプロフェッショナルサービスも展開。

生成AIを活用した、新規事業開発向け専任AIアシスタント「山田佐藤」、健康相談アプリ「けんけんぱ」他、複数プロダクトをリリース。

https://lifelabnc.com/

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

Quants株式会社 広報担当：池辺

問い合わせ先：https://www.quants-grp.co.jp/contact/

営業時間：平日/10:00-18:00

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