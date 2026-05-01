rienda(リエンダ)モンチッチとのコラボレーション第2弾が決定！『スウィートロリポップ』シリーズを5月15日(金)に発売！

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株式会社バロックジャパンリミテッド


株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、 代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)はスウィートロリポップモンチッチとのコラボレーションアイテムを2026年5月15日(金)よりrienda全店舗・SHEL'TTER WEBSTORE・ZOZOTOWNにて発売いたします。



今回のコラボレーションでは、カラフルでポップな色合いが可愛いと話題の『スウィートロリポップ』シリーズを起用し、ルームウェアを発売いたします。



・LOOK



















・商品詳細






▪商品名：スウィートロリポップルームウェアSET


▪カラー：YEL/PUR


▪サイズ：FREE


▪価格：\9,900(税込)






▪商品名：スウィートロリポップモンチッチ


▪カラー：YEL/PUR


▪サイズ：FREE


▪価格：\2,640(税込)


※モンチッチのぬいぐるみは本企画のコラボレーションアイテムではなく通常商品となります。



(C)️SEKIGUCHI



・発売詳細



▼5月14日(木)先行発売


ルミネエスト新宿/ルミネ大宮



▼5月15日(金)発売


・rienda全店舗


・SHEL'TTER WEBSTORE　※5月11日(月)より入荷リクエスト開始


・ZOZOTOWN



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rienda BRAND CONCEPT


女性らしさに大人なエッジを効かせ


艶やかさに人を魅了させる


そんなセンシュアルなデザインを表現


~The beauty of being yourself is essential~



rienda WEB STORE：https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/


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＜会社概要＞


・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)


・ 創業：2000年3月


・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之


・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ


(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/


(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS