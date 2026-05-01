rienda(リエンダ)モンチッチとのコラボレーション第2弾が決定！『スウィートロリポップ』シリーズを5月15日(金)に発売！
株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、 代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)はスウィートロリポップモンチッチとのコラボレーションアイテムを2026年5月15日(金)よりrienda全店舗・SHEL'TTER WEBSTORE・ZOZOTOWNにて発売いたします。
今回のコラボレーションでは、カラフルでポップな色合いが可愛いと話題の『スウィートロリポップ』シリーズを起用し、ルームウェアを発売いたします。
・LOOK
・商品詳細
▪商品名：スウィートロリポップルームウェアSET
▪カラー：YEL/PUR
▪サイズ：FREE
▪価格：\9,900(税込)
▪商品名：スウィートロリポップモンチッチ
▪カラー：YEL/PUR
▪サイズ：FREE
▪価格：\2,640(税込)
※モンチッチのぬいぐるみは本企画のコラボレーションアイテムではなく通常商品となります。
(C)️SEKIGUCHI
・発売詳細
▼5月14日(木)先行発売
ルミネエスト新宿/ルミネ大宮
▼5月15日(金)発売
・rienda全店舗
・SHEL'TTER WEBSTORE ※5月11日(月)より入荷リクエスト開始
・ZOZOTOWN
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rienda BRAND CONCEPT
女性らしさに大人なエッジを効かせ
艶やかさに人を魅了させる
そんなセンシュアルなデザインを表現
~The beauty of being yourself is essential~
rienda WEB STORE：https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/
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＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)
・ 創業：2000年3月
・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ
(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/
(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS