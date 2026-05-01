タルタルソース×から揚げの最強コンビ「タルから」で簡単アレンジ！キユーピーとニチレイフーズが共同キャンペーンを開始

キユーピー株式会社

キユーピー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：高宮 満、以下キユーピー）と株式会社ニチレイフーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：竹永雅彦、以下ニチレイフーズ）は、2026年5月1日(金)から、アラジンのトースターなどが当たる「タルタルソースで簡単アレンジ！タルから無限レシピキャンペーン※」を実施します。

■キャンペーンWEBサイト：https://www.kewpie.co.jp/cp/202605-tarukara/

※ 「タルタルソースと唐揚げは組み合わせ次第でレシピが幅広く楽しめる」というイメージを「無限レシピ」と表現しています

かけるだけで、いつものから揚げがごちそうに。新しい合言葉は「タルから」

「今日の献立、どうしよう」「いつもの味に少し変化がほしい」--。そんな毎日の食事づくりに寄り添う新しい提案が、キユーピーのタルタルソースとニチレイのから揚げを組み合わせた「タルから」です。

「タルから」の魅力は、その気軽さとアレンジの幅広さにあります。ジューシーなから揚げに、コクのあるタルタルソースをたっぷりとかける。それだけで、食べ応えのある満足感たっぷりのメインおかずが完成します。

パンに挟んでボリューム満点の「タルからバーガー」にしたり、冷たいうどんにのせて「タルからぶっかけうどん」にアレンジしたりと、メニューが広がります。「キユーピー 具だくさんレモンタルタル」を使えば、レモンの酸味でさっぱりと仕上がります。忙しい毎日に手軽にできる「タルから」をぜひお試しください。

「もっとおいしく、もっと手軽に」--両社の想いを一皿に込めて

タルタルから揚げバーガーレモタルとり天ぶっかけうどんブロッコリーとベーコンのレモタルサラダ

今回のキャンペーンは、多くのお客さまにご愛顧いただいてきた両社の商品を組み合わせることで、より豊かな食体験を提供したいという想いから誕生しました。本キャンペーンを通じ、お客さまが「今日はタルからにしてみよう！」とワクワクするような機会を増やしたいと考えています。

キユーピーとニチレイフーズは、これからも「タルから」の提案を通じて、毎日の食事づくりが楽しくなるような、驚きと発見のある食卓を提案していきます。

キャンペーン詳細

対象商品を購入してWEBで応募いただくと、食卓がもっと楽しくなる賞品が抽選で合計2,200名様に当たります。



■キャンペーンWEBサイト：https://www.kewpie.co.jp/cp/202605-tarukara/

【Aコース】2品1口で応募：200名様 アラジン グラファイトトースター（2枚焼き）グリーン

「タルから」をパンでお楽しみいただく際にご活用いただける賞品です。外はカリッと、中はモチッとした焼き上がります。

【Bコース】1品1口で応募：2,000名様 全国パン共通券 1,000円分

「タルから」をサンドイッチやバーガーとして、パンと一緒に楽しむスタイルを応援します。

応募概要

■レシート対象期間：2026年5月1日(金) ～ 2026年6月2日(火)

■応募締切：2026年6月2日(火) 23:59まで

■応募方法：対象商品のお買い上げレシートでWEBサイトの応募フォームより応募。

【Aコース】対象商品2品1口（キユーピー1品＋ニチレイ1品）

【Bコース】対象商品1品1口（キユーピー1品またはニチレイ1品）

・期間中に対象商品を含むお買い上げレシート全体を撮影し、「WEB応募フォーム」ボタンを押し応募フォームに従ってご応募ください。

・レシートを2枚アップロードする場合は、2枚のレシートが1枚の画像の中で確認できるように撮影ください。

・お一人様何口でもご応募いただけますが、1回のレシート応募につき1口までとさせていただきます。

※Aコースはキユーピー2品もしくはニチレイ2品でのご応募は無効とさせていただきます。



■対象商品：

＜キユーピー＞タルタルソース（260g、155g、12g×10本）、具だくさんタルタル、具だくさんレモンタルタル

＜ニチレイ＞特から(R)、むねから(R)、若鶏たれづけ唐揚げ、若鶏竜田揚げ

■当選発表

【Aコース】厳正なる抽選のうえ、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

【Bコース】厳正なる抽選のうえ、当選された方のみ応募時にご登録いただきましたメールアドレス宛に当選メールをお送りいたします。



賞品の発送及び当選メールのご連絡は2026年6月下旬を予定しています。

※諸事情により、多少前後する可能性がございます。

■お問い合わせ先：タルから無限レシピキャンペーン事務局

TEL：0120-178-517（通話料無料）

（受付時間：10:00～17:00 土・日・祝日を除く）