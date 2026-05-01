キングスU18・キングスU15 香港の次世代を担うトップ選手との国際交流実施のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

この度、キングスU18・キングスU15は、2026年4月9日(木)から4月11日(土)の3日間にわたり、香港の次世代を担う選手、スタッフとの国際交流プログラムを実施いたしました。

本プログラムでは、香港の年代別トップクラスの選手たちと練習を共にし、互いのプレースタイルやバスケットボール文化を直接学び合う貴重な機会となりました。コート外でも、言語の壁を越えて積極的にコミュニケーションを図り、日常では得られない特別な時間を共有しながら相互理解をより深めることができました。

香港から参加された皆さまは、2025年9月にキングスU18が招待を受け参加した香港の国際大会「GOAT Lab International Rising Youth Invitational Tournament Hong Kong 2025(https://goldenkings.jp/news/detail/id=22036)」で対戦したチームの選手や関係者の方々でした。大会以来の再会となった今回は、キングスU18およびU15の練習に参加されたほか、4月11日(土)にはトップチームの茨城ロボッツ戦を観戦し、沖縄サントリーアリーナの熱気を肌で感じていただきました。

今回のプログラムを経て、選手たちは大きな刺激を受け、さらなる成長への意志を強めました。キングスU18およびU15は今後も、このような国際交流の機会を積極的に創出し、バスケットボールを通じて日本国内外で広く活躍できる人材の育成に尽力してまいります。

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