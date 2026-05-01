希少トレーディングカード保管販売サービス「MINT Seller’s VAULT」開始から二年が経過　コレクションの保護・販売支援体制をさらに強化

株式会社ミント

国内最大級のトレーディングカード専門チェーン店MINTを運営する株式会社ミント（本社：東京都台東区、代表取締役社長 新家達雄、以下 ミント）は、2024年3月1日に開始した希少トレーディングカード保管販売サービス「MINT Seller’s VAULT（ミント セラーズ ヴォールト）」が、提供開始から二年を迎えたことをお知らせいたします。



ミントは「コレクション文化を創造する」を理念に掲げ、スポーツトレーディングカード専門店のチェーン展開や卸売事業、関連サービスの開発を進めてきました。近年では米国大手オークションハウス・Goldin Auctionsへの出品代行や入札代行といった業務提携をはじめ、コレクターの多様なニーズに応える取り組みを継続しています。その中核として提供を続けているのが、カードの保管から販売、海外オークション出品までを一括でサポートする「MINT Seller’s VAULT」です。

これまでの同サービスを使用しての累計委託販売額は5億円を突破し、一回あたりの平均取引額は約70万円となっています。

単品での最高販売額は7,000万円を超えており、トレーディングカード市場の世界的な盛り上がりが取引額の推移にも現れています。

1,200万円で販売されたベーブ・ルース氏の直筆サイン入り・実使用バット片封入カード

「MINT Seller’s VAULT」では、カードを専用保管庫でお預かりし、災害・盗難・劣化といったリスクから守る環境を整えています。銀行レベルのセキュリティを備え、温度・湿度管理を徹底した保管環境により、資産価値の高いカードも安心してお預けいただけます。

お預かりしたカードは一枚ずつ高解像度で撮影し、専用ページから24時間いつでも閲覧できるアーカイブ機能も備えています。手元にカードがない状態でも、質感や状態を精細に確認できる点が、サービス開始直後より高く評価されております。

さらに、ミント公式ECサイト「MINTモール」と連携した委託販売機能により、価格を設定するだけで販売を開始でき、配送や問い合わせ対応はミントが代行します。米国Goldin Auctionsへの出品代行にも対応しており、海外発送や決済手続きまで一貫してサポートします。国内にいながら世界市場へ簡単にアクセスできるこの特色が、サービス開始からさらに利用者層を広げる要因となりました。

MINT Seller’s VAULTを通じて1,000万円で委託販売された、大谷翔平選手直筆サインカード

トレーディングカードはホビーとして気軽に楽しめる一方で、希少性を持つカードの中には美術品に迫る価値を持つものも存在します。市場の拡大や評価の高騰に伴い、「安全な保管環境を確保したい」「売却や出品を効率的に行いたい」といったニーズは以前増加しており、「MINT Seller’s VAULT」は、こうした希少品をコレクションする際の心理的・物理的負担を軽減し、安心してコレクションを管理できる仕組みとして開発されました。

サービス開始から二年が経過し、ベテランコレクターに加え、若年層や海外ユーザーの利用も増えています。ミントは今後も、カードコレクションの価値を適切に守りながら、多様なユーザーが安全に取引できる環境づくりを進めてまいります。

「MINT Seller’s VAULT」のサービス詳細については、こちらからご覧いただけます。

MINT Seller’s VAULT 特設ページ：https://info-mint-web.jp/vault/vault_shop



■株式会社ミントとは

株式会社ミントは「コレクション文化を創造する」ことを理念とし、日本でもいち早くスポーツトレーディングカードの専門店を展開してきたことに加え、卸売りやトレーディングカードに関する付加サービスの提供も行ってまいりました。

近年でも世界最大のトレーディングカードの鑑定会社PSAとの提携や、カードの保管委託販売サービスMINT Seller‘s VAULTの運用開始など、常に挑戦的な取り組みを続け、その歴史や背景にまつわるカルチャーを広めるための活動を行っています。

公式サイト：https://mint-web.jp/

X：https://x.com/MintHeadquarter

Instagram：https://www.instagram.com/mintcardjapan