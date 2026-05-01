ウェブセミナー『Shopifyではじめる！越境ECスタートガイドセミナー』を2026年5月20日に開催！
マーケティングアソシエーション株式会社
お申し込みはこちら :
https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0051/?utm_source=260501hatme_prtimes_jisha&utm_medium=press
■このようなお悩みはございませんか？
■ こんな方におすすめ
■ セミナースケジュール及び内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/381_1_9f4802231a011611ad57b7d987db8b97.jpg?v=202605010451 ]
お申し込みはこちら :
https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0051/?utm_source=260501hatme_prtimes_jisha&utm_medium=press
■ 開催概要
会社概要
マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年5月20日（水）に、ウェブセミナー「Shopifyではじめる！越境ECスタートガイドセミナー」を、開催いたします。
お申し込みはこちら :
https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0051/?utm_source=260501hatme_prtimes_jisha&utm_medium=press
■このようなお悩みはございませんか？
越境ECへの関心が高まる一方で、「まず何から着手すべきか」「最小構成で始められるのか」「決済・配送・関税が不安」といった声も多く寄せられています。
本セミナーでは、数多くのEC事業者様の支援実績を持つHATME株式会社より、越境ECをこれからはじめたい方に向けてShopifyでの越境ECの立ち上げステップから、越境ECに欠かせない機能まで詳しく解説いたします！
■ こんな方におすすめ
・Shopifyで越境ECをこれから始めたい方
・まずは小規模に試し、段階的に拡張したい方
・既存の自社ECを越境対応にしたい方
・越境ECの決済・物流・関税の基本設計を短時間で把握したい方
■ セミナースケジュール及び内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/381_1_9f4802231a011611ad57b7d987db8b97.jpg?v=202605010451 ]
お申し込みはこちら :
https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0051/?utm_source=260501hatme_prtimes_jisha&utm_medium=press
■ 開催概要
名称：Shopifyではじめる！越境ECスタートガイドセミナー
日時：2026年5月20日（水）14:00～14:30（13:55～入場開始）
会場：オンライン※zoomを使用
料金：無料
会社概要
HATME株式会社
設立：2022年7月1日
代表取締役 ：中園 広和
事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業
■コーポレートサイト：https://hatme.jp/
■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/