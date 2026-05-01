株式会社LOMACA PRO(本社：福岡県福岡市、代表取締役：水野 里菜、以下 当社)は、レンタルバイクサービス「LOMACA MOTO」において、Hondaの新型「Africa Twin(2026年式)」を2026年2月20日付で導入するとともに、本モデルを活用した訪日富裕層向けプレミアムモビリティツアーの提供を開始いたします。





※当社調べ。日本国内における、ヘリコプター、アドベンチャーバイク、クルーザーを組み合わせた訪日富裕層向け完全プライベートツアーとして。2026年4月時点。





「移動をエンターテインメントへ。」その発想から生まれた本取り組みは、単なる移動や観光の枠を超え、空と大地、そして海を行き来しながら、五感で地域とつながる冒険として新たな旅の価値を提案するものです。アドベンチャーツーリズムに精通した訪日超富裕層より既に複数のリクエストやカスタマイズのオファーをいただいており、総額約800万円規模の完全プライベートツアーとなっております。本取り組みは、富裕層向けラグジュアリーツーリズムとしての位置付けに加え、当社が展開するスモールビジネス型モビリティ事業の上位モデルとして機能します。





(1)タイトル画像

(2)新型アフリカツイン1：木下 史雄 撮影









■背景：インバウンド需要の都市集中と地方課題





(3)背景：木下 史雄 撮影





現在、日本のインバウンド需要は東京・京都・大阪・奈良といった「ゴールデンルート」に大きく集中しており、地方への周遊促進が重要な課題となっています。

観光庁の調査でも、地方には魅力的な自然や文化資源が豊富に存在する一方で、それらを十分に体験として届けるための導線や設計が不足していることが指摘されています。

また、移動手段が「単なる移動」にとどまっていることにより、地域資源の魅力が十分に価値化されていないという構造的な課題も存在します。









■空・陸・海を自在に行き来する！五感で地域とつながる大冒険

本ツアーは、九州の福岡・熊本・大分エリアを舞台に、ヘリコプターとバイクを組み合わせた立体的な移動体験を提供するものです。地上のツーリングと上空からの俯瞰体験を融合することで、従来の観光では得られない多角的な視点から、日本の地形・自然・文化を体感できる構成となっています。





(4)地域





・福岡：九州の玄関口である福岡の都市機能を起点に、都市の躍動とローカルな熱気が混ざり合う街から九州の旅の始まりを演出。

・熊本：阿蘇の雄大なカルデラを空から俯瞰し、天草の海を駆け抜け、海の幸を堪能することで空と海から大地のスケールを体感。

・大分：由布岳のダイナミックな自然をバイクで駆け抜け、別府で日本が誇る温泉文化や、自然の熱を活かした食体験を堪能。

そのほか、通常の観光では触れることのできない、日本ならではの文化や風土を五感で体験いただける特別なプログラムをご用意いたします。









■特徴とメリット

本取り組みでは、「移動そのものを体験価値として再定義」することで、従来の観光モデルを刷新し、以下の価値を創出します。

1.インバウンドを都市から地方へ

都市部に集中している訪日需要を九州へと広げることで、宿泊・飲食・体験という一連の旅のプロセスを地域への直接的な還元へとつなげ、地方創生と持続的な活性化に寄与します。





2.空と陸を繋ぐ圧倒的な機動力

公共交通機関や大型車では決して辿り着けない、地図に埋もれた絶景ポイントをバイクとヘリコプターの機動力で開放します。その場所、その乗り物でしか出会えない景色を完全なプライベート空間で独占いただけます。





3.五感すべてを解き放つ地域への没入

移動体験から食・文化・自然に至るまで、九州の豊かな恵みを五感すべてでダイレクトに享受する、圧倒的な没入体験を提供します。





4.訪日富裕層市場に応える新たな受入モデル

UHNWI層に向けて、移動・滞在・体験を一体で設計することで、日本における高度なサポート体制により、ラグジュアリーアドベンチャーツーリズムの新たな受け入れモデルを提示します。









■プラン概要





(5)ヘリコプターイメージ図





・対象 ： 訪日富裕層 UHNWI(Ultra High Net Worth Individual)

※純資産3,000万ドル(約45億円～)以上を保有している層

・期間 ： 4日間(3泊4日)

・価格 ： お一人様 約800万円(内容に応じてカスタマイズ可能)

・移動 ： ラグジュアリークラス、ヘリコプターチャーター、

プレミアム専用車、新型Africa Twin、クルーザー

・宿泊 ： 九州各地のラグジュアリー宿泊施設

・サポート： 専属コンシェルジュ、専属メカニック、医療連携、通訳、

専属カメラマン









■その体験の中核を担うフラッグシップモビリティ「Honda Africa Twin(2026年式)」





(6)新型アフリカンツイン走行シーン：橘木 愛理 撮影





本ツアーでは、Hondaのフラッグシップアドベンチャーモデル「Africa Twin(2026年式)」を採用しています。同モデルは、オンロードとオフロード双方に対応する高い走行性能を備え、日本の多様な地形を走行する本ツアーに最適な車両です。





・電子制御サスペンション(EERA)搭載

・1,082ccエンジンによる高トルク性能

・長距離走行に対応した快適な操作性

・製品詳細： https://www.honda.co.jp/CRF1100L/





(7)新型アフリカンツイン2：木下 史雄 撮影









■今後の展望

当社は本取り組みを通じて、都市部に集中するインバウンド需要を地方へと広げるとともに、「移動を通じて、世界中の地域と人を“体験”としてつなぐ」というビジョンの実現をさらに推進してまいります。LOMACA PROは、移動の自由がもたらす感動を最大化し、地域経済の持続可能な未来の創出に貢献してまいります。





(8)今後の展望：木下 史雄 撮影





撮影協力：木下 史雄・橘木 愛理









■会社概要

商号 ： 株式会社LOMACA PRO

代表取締役： 水野 里菜

所在地 ： 福岡市中央区大名2丁目6番11号

Email ： pro@loma.co.jp

TEL ： 092-402-1319





(9)株式会社LOMACA PRO 代表取締役：水野 里菜(24歳)





バイク予約はこちら https://loma.co.jp/moto/index.html から！









【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社LOMACA PRO

Email： pro@loma.co.jp

TEL ： 092-402-1319