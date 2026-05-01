神奈川県藤沢市に重度訪問介護の「介護事業所みっれ 湘南」を開設

株式会社ミレニアム

重度訪問介護事業を中心に全国で展開する株式会社ミレニアム（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤 和博）は、2026年5月1日に藤沢市において神奈川県で2拠点目となる重度訪問介護を中心に提供する「介護事業所みっれ 湘南」を開設しました。

＜入居ビル＞

本事業所は神奈川県内において、ニーズが急増している湘南エリア（藤沢市、茅ケ崎市、平塚市ほか）を主要なサービス提供地域として展開いたします。

▽新規事業所の概要

事業所名： 介護事業所みっれ 湘南

オープン日： 2026年5月1日（金）

所在地： 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町9-8 第一鈴重ビル602号室

アクセス： JR及び小田急 藤沢駅北口より徒歩6分

対応エリア： 藤沢市、茅ケ崎市、平塚市を中心に拡大中

対応サービス： 重度訪問介護、居宅介護、24時間365日の長時間の見守り、痰の吸引や経管栄養など

の医療的ケア等

電話番号： 050-3644-2314

FAX番号： 050-3852-4417

メールアドレス：shonan@mille-care.co.jp

URL： https://www.mille-care.co.jp/

▽介護事業所みっれ 湘南 管理者 菊池 一彦（きくち かずひこ）のコメント

湘南の玄関口である藤沢市に、「介護事業所みっれ 湘南」をオープンできたことを、心からうれしく思います。私たちミレニアムは、これまで全国で培ってきた医療的ケアを含む重度訪問介護のノウハウをフルに活用し、湘南エリアの皆さまへ『その人らしい暮らし』を支えるサービスをお届けしてまいります。ご利用者様お一人おひとりの日常に寄り添い、ご家族の皆さまにも安心していただけるよう、スタッフ一同、心を込めて取り組んでまいります。これから地域の皆さまとともに歩んでいけることを、心より楽しみにしております。

▽株式会社ミレニアム 会社概要

難病や重度障がいを持つ方への重度訪問介護を中心とした在宅介護サービス（介護事業所みっれ）、介護人材を生み出すための研修事業（ミッレケアアカデミー）や、旅行支援事業、居住支援事業など、持続可能な在宅介護を実現するため、事業領域と規模の拡大を続けています。

会社名： 株式会社ミレニアム

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア2F

代表者： 代表取締役 加藤 和博

設立： 2015年11月

資本金： 1000万円

事業内容： 在宅介護事業/通所事業/旅行支援事業/居住支援事業/研修事業

URL： https://www.mille-care.co.jp/