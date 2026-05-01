出張整備のアプティ、三井住友海上の損害保険募集代理店として企業総合賠償責任保険を販売開始

株式会社アプティ

自動車業界向けに出張整備サービスを提供する株式会社アプティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）は、三井住友海上火災保険株式会社と損害保険代理店委託契約を締結し、損害保険募集代理店として企業総合賠償責任保険「ビジネスプロテクター」を2026年4月2日より販売開始しました。

取扱保険商品および代理店概要

商品名 ビジネスプロテクター（企業総合賠償責任保険）

https://www.ms-ins.com/business/indemnity/biz-protector/

対象 当社の出張整備サービス「U-match（ユーマッチ）」に登録している整備士など

販売開始日 2026年4月2日

引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社

代理店・扱者 株式会社アプティ

代理店登録番号 第20425020723号

販売開始の背景

近年、整備士不足が深刻化する中で、場所や時間に縛られず、必要な時に即戦力を確保できる「出張整備」の活用が広がっています。当社が提供する「U-match（ユーマッチ）」においても、サービス開始から2年で出張整備ワーカーが5,000名を超えるなど、需要が拡大しています。

一方で、フリーランスや副業として働く出張整備ワーカーは、雇用下で働く場合と異なり、作業中の車両破損や整備ミスによる事故など、万が一の際に高額な賠償責任を負う必要があり、整備士が新しい働き方へ挑戦する際の課題となっていました。

こうした課題を解決するため、当社は三井住友海上火災保険の募集代理店として「ビジネスプロテクター」の販売を開始しました。「U-match」経由の作業に加え、他社経由や個人で請け負う作業も補償対象※となるほか、5,000万円の支払限度額から選択可能なプランを用意しており、万が一に備えることが可能です。

当社は保険の販売を通じ、「出張整備」という新しい働き方を安全に普及させるための仕組みづくりに取り組んでまいります。

※補償内容・条件等は契約内容により異なります。

アプティの出張整備サービスについて

株式会社アプティは、全国どこでもお客様のもとを訪問し作業を行う出張整備サービス「U-match（ユーマッチ）」を展開しています。

サービス開始から2年で、出張整備ワーカーは5,000人まで拡大。整備士の働き方を変革する「整備士のスポットワーク」という新しい仕組みとして注目を集めています。

整備士は希望する時間・地域で柔軟に働くことができ、整備工場は繁忙期や欠員時に即戦力人材を確保可能。整備士・整備工場双方にとって最適なマッチングを実現しています。

〈会社概要〉

社名 株式会社アプティ

代表 代表取締役 井田秀明

本社 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

サイト https://upty.jp/

創立 2009年2月

資本金 3億8,000万円（関連会社含む）

社員数 230名

事業内容 １.自動車 / メカニック専門 総合人材サービス事業

２.外国籍人材サービス事業（採用・教育・管理）

３.HR tech / SaaS事業（産学連携）

４.出張整備事業

５.自動車用品製造・販売

６.自動車整備工場向け環境整備事業