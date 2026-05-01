ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、芸能事務所「波和PRODUCTION」の公式ファンクラブサイト「HAWACLUB」がオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、芸能事務所「波和PRODUCTION」の公式ファンクラブサイト「HAWACLUB」を開設いたしました。

◆ファンクラブご紹介◆

「HAWACLUB」は、芸能事務所「波和PRODUCTION」に所属するタレント/モデルのファンクラブサイトです。

最新情報、ファンクラブ限定ブログやギャラリー、ムービーコンテンツ、誕生日メッセージの配信をはじめ、イベントのチケット先行販売など、会員限定の特典をご用意しています。

まずはグラビアアイドルとして活動する琴雛ひなのファンクラブをOPENしました。

今後も所属タレントのファンクラブを展開予定です！



まずはグラビアアイドルとして活動する琴雛ひなのファンクラブをOPENしました。

今後も所属タレントのファンクラブを展開予定です！

●サイト名：HAWACLUB

●URL：https://hawa-club.com

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

【琴雛ひなプラン】

●LIGHTプラン：月額550円

●STANDARDプラン：月額2,200円

●VIPプラン：月額11,000円

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.会員番号付きデジタル会員証

加入したプランに対応する会員証が選択できます。

マイページの会員証から対象プランで選べるデザインパターンにいつでも設定変更が可能です。

２.推しメンカード/推しメン設定

推しメンバーを設定いただけます。

加入後はサイト内、マイページの会員コンテンツにある推しメン設定からご登録いただけます。

３.誕生日メッセージ

年に一度のお誕生日に記念のメッセージをお届けいたします。

サイト内、マイページのメッセージBOXにお届けいたします。

４.ブログ

ここだけでしか見られないブログコンテンツです。

加入後はサイトのBLOGコーナーからお楽しみいただけます。

５.ギャラリー

写真を中心としたギャラリーコンテンツです。

加入後はサイトのGALLERYコーナーからお楽しみいただけます。

６.チケット先行販売

イベントなどのチケットを、ファンクラブ会員先行で購入できます。

※詳細は実施時にNEWSなどでご案内いたします。

７.ムービー

ここだけでしか見れない動画コンテンツです。

加入後はサイトのMOVIEコーナーからお楽しみいただけます。

８.トークルーム

琴雛ひな・会員様とみんなでトークができる掲示板機能です。

９.1on1チャット

琴雛ひなとあなただけの1on1チャット機能です。

もしかすると本人から返信があるかも・・！？

10.1on1ビデオトーク

琴雛ひなと1対1でオンラインビデオトークができます。

※トークの時間は一枠につき2分です。

※開催は不定期です。開催告知をお待ちください。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表 ※全て税込み価格

◆琴雛ひなのコメント◆

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/254_1_f7471dd2a7c75fe1a5a759635f69c43c.jpg?v=202605010551 ]

いつもこひなを応援してくださるみんなへ

ついに「琴雛ひな」のファンクラブができました！

みんなの毎日に少しでも癒しや楽しさを届けられる場所にできたら嬉しいです。

これからもこひなと一緒に、たくさんの思い出を作っていこうね(ハート)

琴雛ひなプロフィール

静岡県出身、2007年3月19日生まれ。

グラビアやSNSを中心に活動するインフルエンサーで、SNSの総フォロワー数は約45万人以上。

透明感あふれるビジュアルを武器に、グラビアをはじめSNSを軸とした幅広い分野で活躍中。



X：https://x.com/nya_n319

Instagram：https://www.instagram.com/nya_n319/

TikTok：https://www.tiktok.com/@nya_n0319

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/