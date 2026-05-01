【moz(モズ)】心弾む新しい季節へ！WEB限定色「ペールミント」が新登場！充実の10ポケットやスリムながら大容量など大人の「欲しい」を凝縮。洗練された機能美と共に、普段使いも小旅行もmozと一緒に

株式会社ティ・ツウ・オー【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

バッグの企画・製造・販売を行う株式会社ティ・ツウ・オーは、「moz（モズ）」より、WEB限定アイテムのショルダーバッグ「ZZBK-03」から、装いに春の華やぎを添える新色「ペールミント」を発売いたします。 スリムなフォルムながら、500mlのペットボトルを縦に収納できる独自のボトルホルダーや、小物を美しく整理できる10個の充実したポケットを搭載。ゴールドチャームや牛革のディテールが、大人の日常にふさわしい品格を漂わせます。 近場のお出かけから旅行まで。どんなシーンでも「自分らしさ」を大切にするあなたの毎日を、特別な限定カラーが優しく後押しします。見た目以上の収納力と機能美を兼ね備えた「当店だけのmoz（モズ）」と共に、身軽で軽やかな一歩を踏み出しませんか。

moz(モズ)の新商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/zzbk-03

＼今しか出会えない、特別なmoz(モズ)／ 毎日を彩る春のWEB限定カラーが登場

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

心躍る季節に、爽やかな「ペールミント」の彩りを。いつものスタイルにプラスするだけで、春の光を纏ったような明るい印象へ。鏡を見るのが楽しみになるような、晴れやかな日常を届けてくれます。

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

フロントにあしらわれたのは、北欧のアイコンであるエルク（ヘラジカ）をデザインしたゴールドのロゴプレート。立体感のあるメタルパーツを採用することで、アクセサリーのような輝きをプラスしました。ペールミントの柔らかな色調に、ゴールドの華やかさが加わることで、高級感を醸し出します。

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

滑らかな開閉を叶えるファスナーにもゴールドの輝きを。バッグ全体に散りばめられた光のアクセントが、バックスタイルを上品に彩ります。細部にまで妥協しないディテールへのこだわりが、仕事でもプライベートでも、持つ人の自信へと繋がります。

moz(モズ)商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/zzbk-03

【moz(モズ)】新色「ペールミント」に加えて、スタイルを選ばない定番カラーも勢揃い。全4色のラインナップから、あなたの日常に寄り添うひとつを。

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

新色のペールミントに加え、WEB限定の3色の定番色。全色、ゴールドのアクセントと牛革ディテールを施した上品な仕上がりです。

水滴・小雨でも安心の軽撥水加工生地

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

しっかりとした高密度なナイロン生地は肌触りが良く、軽撥水加工が施してあるので雨や汚れが染み込みにくい。

PCも、お気に入りのポーチも。スリムな見た目ながら私の「全部」を持ち運べる、13Lの頼れる相棒。

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

A4サイズがゆとりを持って収まる13Lの容量を確保。約530gと軽量ながら、お仕事の必需品をスマートにまとめ、大人の通勤スタイルを快適にサポートします。

整理整頓に便利なポケットで、バッグの中はいつも美しく。

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

「あれ、どこに行ったっけ？」をゼロに。外側・内側合わせて計13箇所の収納スペースを備え、細かな持ち物からPCまで、すべてのアイテムに定位置を作れます。

春のお出かけは「moz(モズ)」新色で決まり！

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

■サイズ：約W30×H23×D9.5cm

■ショルダー長さ：約70.5～139cm（長さ調整可能）

■ショルダー高さ：約36cm～70cm

■容 量：約6L

■重 量：約370g

■素 材：ナイロン（軽撥水加工）/ 牛革（スプリットレザー）



ポケット

■外 側：

・ダブルファスナーポケット×1

・ファスナーポケット×2

・スリムサイドポケット×2



■外側前面ダブルファスナーポケット内部：

・オープンポケット×2



■メイン収納部：

・ファスナーポケット×1

・オープンポケット×2

・ボトルホルダー（moz pocket)×1



■価格：9,790円(税込)

moz(モズ)の新商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/zzbk-03

※画像撮影・加工の際、実物の色に近づくように調整しておりますが、

お使いのパソコンやモニター環境により色合いや風合いに違いが出ることがございます。

予めご了承下さい。）

その他、【moz(モズ)】の当店だけのWEB限定リュックやショルダーバッグ、トートバッグなど日常使いにもビジネスシーンにも大活躍な商品を多く取り揃えています

【moz(モズ)】moz(モズ)の商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/moz-gr23/

●moz(モズ)について



"moz(モズ)"は、アンダース・ビリンが1996年にスウェーデンで誕生させたアニマルコンセプトのブランドです。「エルク（ヘラジカ）」のモチーフが印象的で、かわいくておしゃれな商品が多数揃います。北欧らしいスタイリッシュさがありながら、身近に感じられるエルクは世界各国で愛されています。

moz(モズ)はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/

■会社概要

商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

設立 ： 1987年5月

事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

資本金 ： 10,000,000円

URL ： https://www.ttwoo.jp/