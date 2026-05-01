ゆるキャラグランプリ15周年記念「ゆるバース by ゆるキャラグランプリ実行委員会」開催決定

株式会社アスピレテック(C)2010熊本県くまもん、(C)DAIICHI PRINTING、(C)2011佐野市 さのまる、(C)群馬県 ぐんまちゃん、(C)浜松市、(C)須崎市2013、(C)成田市2009、(C)（公財）志木市文化スポーツ振興公社、長野県PRキャラクター「アルクマ」(C)長野県アルクマ、(C)AidTAKATA、(C)2012 うどん脳 (C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

ゆるキャラグランプリ実行委員会は、日本最大級のゆるキャラの祭典「ゆるバース by ゆるキャラグランプリ実行委員会（ゆるバース2026）」の開催を決定しました。

「ゆるバース」は、かつての「ゆるキャラグランプリ」を継承し、2023年より新たにスタートしたご当地マスコットキャラクター（ゆるキャラ）のためのイベントです。

これまで「ゆるキャラグランプリ」及び「ゆるバース」では、毎年個性豊かなキャラクターがグランプリに輝き、本イベントをきっかけに全国区の人気を獲得したり、地元自治体のふるさと納税寄付額が増加して注目を集めたりするなど、歴代グランプリがイベントの歴史に彩りを添えてきました。

第3回大会となった昨年は、過去最多の299団体がエントリー。公式サイトでの「ゆるナビ投票」（1人1日1票）に加え、Amazonを通じたふるさと納税やお買い物によって投票できる「ふるさと応援投票」、東京都墨田区・隅田公園での決選投票の結果を合算し、最終順位を決定しました。

期間中は多くのファンによる熱い応援のもと、刀剣乱舞ONLINEの「おっきい こんのすけ」が134万票以上を獲得してグランプリを受賞。企業キャラクターが初めて優勝する記念すべき大会となりました。

「ゆるキャラグランプリ」がスタートしてから15年目の節目となる今回も、オンライン投票とさいたま新都心での決選投票イベントを組み合わせたハイブリッド形式で開催します。多くのゆるキャラのエントリー、そして多くのゆるキャラファンの皆様からの投票をお待ちしております。

本日、全国のご当地マスコットキャラクターをお持ちの自治体関係者様・事業者様を対象に、エントリー受付に向けた情報を公開いたしました。イベントの詳細は、随時公式サイト「ゆるナビ」にてご案内いたします。

イベント概要

イベント名

Thanks 15th Anniversary ゆるバース by ゆるキャラグランプリ実行委員会（ゆるバース2026）

開催形式

オンライン投票及びオフラインでの決選投票のハイブリッド開催

公式サイト「ゆるナビ」

https://www.yurugp.jp/

スケジュール

エントリー受付期間

2026年6月1日（月）～7月20日（月）

オンライン投票期間

2026年8月1日（土）～10月3日（土）

決選投票・表彰式

2026年10月3日（土）、4日（日）

決選投票イベント概要

開催地

さいたま新都心

メイン会場

GMOアリーナさいたま（旧 さいたまスーパーアリーナ）けやきひろば

開催日程

2026年10月3日（土）10:00～17:00

2026年10月4日（日）10:00～17:30 ※14:30より表彰式を予定

特別協力

さいたま市

特別協賛パートナー

株式会社さいたまアリーナ

※決選投票イベントへの参加は、エントリーキャラクターのうち、順位によらず希望制・自由参加となります。

歴代グランプリ

ゆるキャラグランプリ2011 くまもん （熊本県）

ゆるキャラグランプリ2012 バリィさん （愛媛県今治市）

ゆるキャラグランプリ2013 さのまる （栃木県佐野市）

ゆるキャラグランプリ2014 ぐんまちゃん （群馬県）

ゆるキャラグランプリ2015 出世大名家康くん （静岡県浜松市）

ゆるキャラグランプリ2016 しんじょう君 （高知県須崎市）

ゆるキャラグランプリ2017 うなりくん （千葉県成田市）

ゆるキャラグランプリ2018 カパル （埼玉県志木市）

ゆるキャラグランプリ2019 アルクマ （長野県）

ゆるキャラグランプリ2020 たかたのゆめちゃん（岩手県陸前高田市）

ゆるバース2023 うどん脳 （香川県）

ゆるバース2024 ちくワン （熊本県八代市公認）

ゆるバース2025 おっきい こんのすけ（刀剣乱舞ONLINE）

ゆるバース2025（昨年）開催データ

エントリー団体数

299団体

総得票ポイント数

1,344,553PT

決選投票来場者数

約18,000人（2日間合計）

会社概要

ゆるバース2025 表彰式の様子（グランプリは中央「おっきい こんのすけ」）ゆるバース2025 会場の様子ゆるバース2025 表彰式の様子

会社名：株式会社アスピレテック（AspiraTech Co., Ltd.）

所在地：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-14-1 Ａフロント神田須田町ビル1階

※当社は、ゆるキャラグランプリ実行委員会の委託により、本イベント及び公式サイト「ゆるナビ」の運営をしております。