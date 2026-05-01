「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」への熱い反響を祝して、みずき健・橘皆無の描きおろし色紙などが当たる、豪華キャンペーンをコミックノーラXにて開催中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月1日に「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」の刊行と、読者からの熱い反響を祝して、コミックノーラ公式X（@nora_comics）にて、描きおろし色紙などの豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを開始いたしました。

▲「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」発売キャンペーンバナー

1988年の放送開始から38年の時を経て、今なお熱狂的な支持を集める『鎧伝サムライトルーパー』。先日放送されていた正統続編アニメ『鎧真伝サムライトルーパー』の人気も相まって、3月12日に発売された画集「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」は、往年のファンから新規層まで多くの方にご注目いただきました。このたび、その「熱い反響」への感謝を込めて、世界に一つだけの「描きおろし色紙」や「サイン入り色紙」、「ポストカードセット」が当たるSNSキャンペーン第2弾を開催中です。

■A賞：みずき健・橘皆無 両先生による「描きおろし」が賞品に！

▲「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」帯つきカバー

3月に刊行された「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」は、公式イラストを手がけてきたみずき健先生、橘皆無先生の両名による合同画集として、発売前から大きな話題となりました。

本キャンペーンでは、ファンの皆様への感謝を込めて、さらなる「超レアアイテム」をご用意。目玉となるA賞は、両先生がこのために筆を執った、世界に1枚だけの貴重な直筆描きおろし色紙です。

■B賞：直筆サイン入り 特製プリント色紙

▲A賞：直筆描きおろし色紙

当麻と征士の美麗イラストを大きくあしらったプリント色紙です。両先生の直筆サインが入った、今しか手に入らないメモリアルな逸品です。

■C賞：ポストカード3枚セット

▲B賞：サイン入り色紙

両先生が『鎧真伝サムライトルーパー』のキャラクターを描いたポストカード2枚に加え、書店用に作成した非売品のPOP1枚を加えたポストカード3枚セットをプレゼント。

■「サムライトルーパー×ノーラ」プレゼントキャンペーン第2弾 概要

▲C賞：ポストカード3枚セット

公式Xをフォローし、指定の投稿を引用リポストすることで、どなたでもご参加いただけます。ご希望の賞品に合わせてハッシュタグを使い分ける「選べる応募」形式です。

【開催期間】

2026年5月1日（金）12:00 ～ 2026年5月25日（月）23:59まで

【豪華賞品内容】

◆A賞：みずき健・橘皆無 直筆描きおろし色紙（各1名様）

◆B賞：サイン入り色紙（3名様）

◆C賞：ポストカード3枚セット（30名様）

【応募方法】

１.コミックノーラ編集部（@nora_comics）と、『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛【公式】（@trooper_kenran）の2つの公式Xアカウントをフォロー。

２.下記の「希望賞品ハッシュタグ」と「好きなキャラクター名」を付けて本投稿を引用リポスト

・A賞希望の場合：#ノーラサムライトルーパーA賞

・B賞希望の場合：#ノーラサムライトルーパーB賞

・C賞希望の場合：#ノーラサムライトルーパーC賞

※当選された方は、ぜひお写真と一緒に感想を投稿いただけますと幸いです。投稿の際は、以下のハッシュタグの記載をお願いいたします。

#PR #サムライトルーパー #コミックノーラ

■画集「桜華絢爛」について

みずき健先生と橘皆無先生による初の「合同画集」。同人誌の表紙を飾った稀少なイラストから公式用に描かれたイラストまで、両氏が長年描き続けてきた『鎧伝サムライトルーパー』への愛を惜しみなく網羅した一冊です。

▼詳細はこちらから

https://gkp-koushiki.gakken.jp/2026/03/17/94863/

(C)SUNRISE

［商品概要］

■『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛

画：みずき健、橘皆無

定価：3,960円（税込）

発売日：2026年3月12日

判型：A4変型（縦260×横213mm）／152ページ

ISBN：978-4-05-407082-0

電子版：あり

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340708200(https://hon.gakken.jp/book/1340708200)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4054070825/(https://www.amazon.co.jp/dp/4054070825/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18476155/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18476155/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-407082-0(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-407082-0)

・bookfan：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bookfan/bk-4054070825.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/bookfan/bk-4054070825.html)

○著者紹介：みずき健

12月11日生まれ。1985年よりイラストレーター、漫画家として活動。1986年1月号～1999年4月号まで「ぱふ」（雑草社）の表紙を担当。主な漫画作品は『シークエンス』『3月4月』（すべて新書館）、『高根平3丁目』（白泉社）、『N.G.Dreams』（Gakken）など。『鎧伝サムライトルーパー』では1988年より音楽アルバムのジャケットや販促ポスターなどを手がけ、2025年のPOP UP SHOPでもグッズの描きおろしイラストを担当した。

○著者紹介：橘皆無

2月18日生まれ。1988年、『幻よりうつつな…』で漫画家デビュー。以後、月刊アニメディアやムックで『鎧伝サムライトルーパー』関係のコミックや小説の挿絵を多数描く。1992年からオリジナル作品を連載。主な作品は『特務戦隊シャインズマン』『カ・ビネ・サガ』シリーズや画集『Nothing』（すべてGakken）、『螺旋のかけら』『KOMISCH』『Data』や画集『螺旋』（すべて新書館）など。近年は小説『真実の愛を見つけたと言われて婚約破棄されたので、復縁を迫られても今さらもう遅いです！』（双葉社）のコミカライズを担当。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開