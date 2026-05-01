こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ポラス住まいの情報館 吉川美南営業所が2026年5月1日、イオンタウン吉川美南内にオープン
株式会社中央住宅で31カ所目の不動産売買仲介店舗
ポラスグループ 株式会社中央住宅（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：品川 典久）の不動産ソリューション事業部は、同事業部として31カ所目であり、吉川市内初出店となる「住まいの情報館 吉川美南営業所」を5月1日にイオンタウン吉川美南内（東街区1階）にオープンしました。
同営業所は、吉川美南近隣に開設しているグループの単独展示場「体感すまいパーク吉川美南」とのシナジーを発揮し、今後発展が見込まれる吉川美南エリアを中心に、不動産の売却・購入・買取に加え、ポラスの新築分譲、注文住宅、リフォーム商品までご提案し、お客様の多様なニーズにワンストップでお応えしてまいります。
【吉川美南営業所 所長 佐藤 裕一朗 挨拶】
JR武蔵野線「吉川美南」駅 西口のイオンタウン吉川美南内（東街区1階）にオープンいたしました。
吉川美南エリアの最新物件情報はもちろん、地域を知り尽くしたポラスならではの視点で、お客様一人ひとりに最適なライフプランをご提案いたします。新生活の第一歩を、ぜひ私たちにサポートさせてください。
新しく清潔感あふれる店舗で、皆様のご来店を心よりお待ちしております。理想の住まいへの夢を、ここ吉川美南で一緒に叶えましょう。
不動産ソリューション事業部 ホームページ ： https://www.polusnet.com
■吉川美南営業所の概要
主な業務 ： 不動産売買仲介、新築分譲住宅販売、買取再販等
人員 ： 4名
住所 ： 埼玉県吉川市美南3-25-1 イオンタウン吉川美南 東街区1階
交通 ： 「吉川美南」駅 西口 徒歩4分
TEL ／ FAX ： 048-961-8583／048-961-8584
■ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/
■ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上
関連リンク
株式会社中央住宅不動産ソリューション事業部
https://www.polusnet.com
ポラスグループ 株式会社中央住宅（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：品川 典久）の不動産ソリューション事業部は、同事業部として31カ所目であり、吉川市内初出店となる「住まいの情報館 吉川美南営業所」を5月1日にイオンタウン吉川美南内（東街区1階）にオープンしました。
同営業所は、吉川美南近隣に開設しているグループの単独展示場「体感すまいパーク吉川美南」とのシナジーを発揮し、今後発展が見込まれる吉川美南エリアを中心に、不動産の売却・購入・買取に加え、ポラスの新築分譲、注文住宅、リフォーム商品までご提案し、お客様の多様なニーズにワンストップでお応えしてまいります。
【吉川美南営業所 所長 佐藤 裕一朗 挨拶】
JR武蔵野線「吉川美南」駅 西口のイオンタウン吉川美南内（東街区1階）にオープンいたしました。
吉川美南エリアの最新物件情報はもちろん、地域を知り尽くしたポラスならではの視点で、お客様一人ひとりに最適なライフプランをご提案いたします。新生活の第一歩を、ぜひ私たちにサポートさせてください。
新しく清潔感あふれる店舗で、皆様のご来店を心よりお待ちしております。理想の住まいへの夢を、ここ吉川美南で一緒に叶えましょう。
不動産ソリューション事業部 ホームページ ： https://www.polusnet.com
■吉川美南営業所の概要
主な業務 ： 不動産売買仲介、新築分譲住宅販売、買取再販等
人員 ： 4名
住所 ： 埼玉県吉川市美南3-25-1 イオンタウン吉川美南 東街区1階
交通 ： 「吉川美南」駅 西口 徒歩4分
TEL ／ FAX ： 048-961-8583／048-961-8584
■ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/
■ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上
関連リンク
株式会社中央住宅不動産ソリューション事業部
https://www.polusnet.com