ポラス住まいの情報館　吉川美南営業所が2026年5月1日、イオンタウン吉川美南内にオープン

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株式会社中央住宅で31カ所目の不動産売買仲介店舗

　ポラスグループ　株式会社中央住宅（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：品川 典久）の不動産ソリューション事業部は、同事業部として31カ所目であり、吉川市内初出店となる「住まいの情報館　吉川美南営業所」を5月1日にイオンタウン吉川美南内（東街区1階）にオープンしました。

　

　同営業所は、吉川美南近隣に開設しているグループの単独展示場「体感すまいパーク吉川美南」とのシナジーを発揮し、今後発展が見込まれる吉川美南エリアを中心に、不動産の売却・購入・買取に加え、ポラスの新築分譲、注文住宅、リフォーム商品までご提案し、お客様の多様なニーズにワンストップでお応えしてまいります。



【吉川美南営業所　所長　佐藤　裕一朗 挨拶】







JR武蔵野線「吉川美南」駅　西口のイオンタウン吉川美南内（東街区1階）にオープンいたしました。

吉川美南エリアの最新物件情報はもちろん、地域を知り尽くしたポラスならではの視点で、お客様一人ひとりに最適なライフプランをご提案いたします。新生活の第一歩を、ぜひ私たちにサポートさせてください。

新しく清潔感あふれる店舗で、皆様のご来店を心よりお待ちしております。理想の住まいへの夢を、ここ吉川美南で一緒に叶えましょう。　

不動産ソリューション事業部　ホームページ ：　https://www.polusnet.com

■吉川美南営業所の概要

主な業務 ： 不動産売買仲介、新築分譲住宅販売、買取再販等

人員 ： 4名

住所 ： 埼玉県吉川市美南3-25-1　イオンタウン吉川美南　東街区1階

交通 ： 「吉川美南」駅　西口　徒歩4分

TEL ／ FAX ： 048-961-8583／048-961-8584

■ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/

■ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease

本件に関するお問合わせ先

ポラス株式会社

コミュニケーション部広報課

048-989-9151

担当：片平、青柳、中上

関連リンク

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