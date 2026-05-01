楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『タッチ／稲葉浩志（バンドスコア,メロディ譜）』が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『タッチ／稲葉浩志（バンドスコア）[LBS2676]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2676
＜楽譜概要＞
「タッチ／稲葉浩志」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
2026 ワールドベースボールクラシックNetflix大会応援ソング
キー：Bm
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ E.G.1/ E.G.2/ E.B.(5strings Bass)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2026年4月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348417/images/bodyimage1】
『タッチ／稲葉浩志（メロディ譜）[LTML44]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML44
＜楽譜概要＞
「タッチ／稲葉浩志」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
2026 ワールドベースボールクラシックNetflix大会応援ソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年4月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348417/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社フェアリー
『タッチ／稲葉浩志（バンドスコア）[LBS2676]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2676
＜楽譜概要＞
「タッチ／稲葉浩志」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
2026 ワールドベースボールクラシックNetflix大会応援ソング
キー：Bm
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ E.G.1/ E.G.2/ E.B.(5strings Bass)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2026年4月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348417/images/bodyimage1】
『タッチ／稲葉浩志（メロディ譜）[LTML44]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML44
＜楽譜概要＞
「タッチ／稲葉浩志」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
2026 ワールドベースボールクラシックNetflix大会応援ソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年4月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348417/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社フェアリー
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