株式会社アデッソ所属の女優。川崎亜美が、舞台「ナイトバス物語」に出演いたします 2026年5月27日～31日新宿シアタートップス。＜東京発⇒仙台行＞チームとして出演いたします。

舞台「ナイトバス物語」

〇日程〇 2026年5月27日～31日新宿シアタートップス 【川崎亜美専用チケットご予約フォーム】 https://ticket.corich.jp/apply/447608/010/ 〇詳細情報〇 https://gekidan-boh-sozoku.com/performances 【脚本・演出】 大坪 雅俊（劇団暴創族） 【あらすじ】 ２０１０年某日 ２３時３０分 都内のバス停留所 それぞれ見ず知らずのさまざまな職業、経歴を持った人々が １台のバスに乗り合わせる 午前０時過ぎ 高速道路を走るバス 寝静まる車内に突如、鳴り響くイビキ・・・ このイビキが、一夜の悲劇の幕開けを告げる

川崎亜美

＜プロフィール＞ アデッソ所属、女優。 イギリスロンドン出身。 18歳よりキャンペーンガール、雑誌専属モデルや広告モデルとして活躍。 近年、ショートムービー、CM、舞台など女優業へ活躍の場を広げている BAR.Mulanを経営。 ＜経歴＞ ・舞台「明日の後で - 拝啓、お元気ですか -」（2025.11） ・舞台『民宿チャーチの熱い夜23』（2025.7） ・舞台「二つの仮面」脚本/出演（2025.5） ・短編映画「二人の間に」主演（2025） ・舞台「雪中の狩人」2/19-24@Air studio ・ちはる塾 舞台「明日もう君に会えない」＠下北沢スターダスト ・舞台「血の氷柱」プロデュース/出演（2024.12） ・舞台「夏の蜃気楼」脚本/演出/出演（2024.7.24） ・CM：イオンカード2024新生活CP「ポイント2倍篇ゴールド特典」 ・主婦の友社「como」専属モデル(2012~2015) ・リクルートグループ日総工産キャンペーンガール(1998年) ・NHK BS 美と若さの新常識「美女のヒミツは骨にあり」 【SNS・HP】 instagram：https://www.instagram.com/kawasaki_ami.mulan/ HP：https://adessonet.co.jp/works/kawasaki-ami/

【未経験OK】モデル・タレント・ミュージシャン デビューオーディション | 芸能事務所直結 | 株式会社アデッソ

「ENTAMA MOVIE STUDIO」多目的レンタルスタジオ

https://www.adessonet.com/https://mover-entama.link/?page_id=1067

株式会社アデッソ HP：https://adessonet.co.jp/ X：https://twitter.com/adesso_official instagram：https://www.instagram.com/adesso_official_account/ Facebook：https://www.facebook.com/adesso.official.account/