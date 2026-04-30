ソーラー充電・手回し発電・6台同時充電対応。日常でも使える新しい備えを提案

LAMAブランドは、近年高まる防災意識と非常用電源需要に応え、ソーラー充電・手回し発電・ワイヤレス充電・最大6台同時充電に対応した多機能モバイルバッテリーを発売しました。 地震、台風、線状降水帯による豪雨、停電など、日本では"いつ起きてもおかしくない災害"への備えが日常課題となっています。特に近年は、防災グッズの中でも「スマートフォンをどう充電するか」が重要視されています。 災害時、スマートフォンは単なる通信機器ではありません。家族との連絡、避難情報の確認、自治体からの通知、懐中電灯、決済手段、地図確認など、生活インフラの一部です。一方で、停電が長引くと起こるのが「スマホの電池切れ」。情報が届かない、連絡できない、不安が増える――そんな状況を減らすために、本製品は誕生しました。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/c302141-1/ Yahooショッピングの商品ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/c100739.html

防災市場で高まる"日常使いできる備え"ニーズ

https://item.rakuten.co.jp/la-ma/c302141-1/

従来の防災用品は「しまったまま使わない」「いざという時に充電切れ」「操作方法を忘れていた」といった課題がありました。そこで今注目されているのが、普段から使えて、災害時にもそのまま使えるフェーズフリー防災です。本製品は、日常のモバイルバッテリーとして使いながら、災害時には非常用電源へ切り替わる"新しい備え"を提案します。

防災時に役立つ7つの機能

- ソーラー充電対応：太陽光があれば屋外でも充電可能。避難生活や停電時の補助電源として活躍します。 - 手回し発電対応：悪天候や夜間でも、自ら電力を生み出せる安心設計。 - 最大6台同時充電：家族全員のスマホ、イヤホン、ライトなどを同時にサポート。 - 20,000mAh大容量：スマホを複数回充電可能。長時間の停電対策にも。 - 500ルーメンLEDライト：停電時の照明、夜間避難、屋外活動にも対応。 - 防水・防塵設計：突然の雨、避難時の屋外移動でも使いやすい仕様。 - ケーブル内蔵＋ワイヤレス充電：ケーブル忘れの心配なく、誰でもすぐ使えます。

こんな防災備蓄におすすめ

- 家庭の防災セットに追加したい方 - 停電時のスマホ対策をしたい方 - 小さなお子さま・高齢者がいるご家庭 - 車中泊避難やキャンプ備蓄を考えている方 - 一人暮らしで最低限の防災対策をしたい方

開発担当者コメント

「災害時に本当に困るのは、情報と連絡手段を失うことです。この商品は"ただのモバイルバッテリー"ではなく、日常にも非常時にも役立つ安心ツールとして開発しました。」

商品概要

商品名：ソーラー手回し発電モバイルバッテリー 容量：20,000mAh 機能：ソーラー充電 / 手回し発電 / ワイヤレス充電 / LEDライト / 防水防塵 同時充電：最大6台 販売先：楽天市場・YahooショッピングなどのECモールにて販売中 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/c302141-1/ Yahooショッピングの商品ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/c100739.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始いたしました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいております。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/