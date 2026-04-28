マインドフルな暮らしを提案するコンテンツ事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」を運営するダブルツリー株式会社(本社：北海道札幌市、代表：林 民子)は、2026年5月より、メディアプラットフォーム「note」において、当社代表・林 民子によるエッセイ連載『Cancer Journey がんを巡る冒険』が開始されることをお知らせいたします。

本連載は、著者が42歳、48歳の時に経験した2度のがん告知から、がんと向き合い自然寛解から現在に至るまでの15年間の過程を100話のエッセイとして綴るものです。





Cancer Journey がんを巡る冒険





■連載の主旨：活動の背景にある実体験の記録

当社は現在、エシカル素材を用いたブランド運営や、森林セラピーを取り入れたリトリート拠点の準備など、心身の調和をテーマとした事業を展開しております。これらの活動の背景には、代表・林自身が直面したがんという経験が深く関わっています。

2011年の子宮頸がん、および2017年の胃がんの告知に際し、著者は自身の選択として手術・抗がん剤・放射線などの標準治療を選択せず、食事療法や瞑想、森林セラピーといったアプローチを継続してまいりました。本連載では、それらの選択を経て2度のがんが自然に消えた(寛解した)経緯やその後の展開、現在の当社の事業指針にもつながる当時の記録を順次公開してまいります。









■著者(代表取締役)によるコメント

「15年という月日を経て、ようやく当時の体験を言葉にできる準備が整いました。標準治療を否定するものではなく、あの日、私がひとつの選択肢として歩んだ道の記録です。私のささやかな経験が、どこかで同じように歩んでいる誰かの心を、少しだけ軽くするきっかけになれば幸いです。」









■マガジン概要

マガジン名 ：Cancer Journey がんを巡る冒険

著者 ：Tamiko Hayashi @DGBH(林 民子)

掲載プラットフォーム：note( https://note.com/dgbh/ )

コンセプト ：2度のがんを手術・抗がん剤なしで向き合い、

自然治癒力と向き合った15年間の物語

連載本数 ：全100話(予定)









■会社概要

会社名 ：ダブルツリー株式会社

所在地 ：北海道札幌市中央区

代表取締役：林 民子(はやし たみこ)

設立 ：2008年7月8日

主な事業 ：(1)ヤク素材エシカルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」日本総代理店

(2)コンテンツ企画制作事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」

「Mindful Style × Happy Closet」をテーマにセミナー・

旅企画の運営、商品開発、コンテンツ制作・情報発信を展開。

(3)バケーション・ワーケーションハウス事業

北海道ニセコ町にて森林セラピー×リトリートを組み合わせた

一棟貸しコテージ「おくすりファーム」(準備中)。









■SHOKAYについて

世界で初めて「ヤク」素材に特化したリジェネラティブ・マテリアルブランド。2006年、ハーバード大学ケネディスクールで国際協力を学ぶ2人の女学生が、チベット族の貧困問題解決に挑むべく立ち上げたソーシャルビジネスです。エシカル・ニットのパイオニアとしてその歩みは広く知られ、創業の物語は書籍『世界を変えるオシゴト』(講談社、2010年)にまとめられています。ヤクの毛は1頭あたり年間わずか100gしか採取できない希少素材。カシミヤをしのぐ保温性を持ちながら、通気性・柔軟性にも優れ、毛玉になりにくいのが特徴です。完全なトレーサビリティを確保しながら上質なニット製品と毛糸を生産・販売し、国連SDGs17目標のうち12目標の達成に貢献しています。

URL： http://shokay.jp









■DGBHについて

2010年、表参道ヒルズにてSHOKAYを軸としたエシカルなライフスタイルを提案する1年間限定のセレクトショップ「DGBH(DoGood, BeHappy!)」をプロデュース。以来、「マインドフルな暮らしを楽しみながら、創造的に生きる」をコンセプトに、セミナーや旅の企画・運営、商品企画・開発、コンテンツ制作など多岐にわたる事業を展開している。 現在はNOTEにて、心と暮らしを豊かに再生するリジェネラティブなファッションの視点から「服が福を招く、幸せなクローゼットの作り方」をテーマに【Happy Closet～マインドフル・スタイルのABC】を連載中。

URL： https://note.com/dgbh/m/m43a5d530f1fc









■代表取締役プロフィール 林 民子(はやし たみこ)

外資系エンターテインメント会社、VOGUE NIPPON発行出版社、欧米ファッションブランドの広報を経て、2007年にNPO法人「ソーシャルコンシェルジュ」を設立。いち早くエシカルファッションの普及に取り組み、10年にわたって活動を牽引。2008年よりSHOKAY日本代表に就任。30年以上にわたりヨガと瞑想を実践し、龍村式健康ヨガ指導者養成講座修了。臨床瞑想法指導者養成講習会終了。米国森林セラピーガイドの資格を取得。長野県信濃町認定「森林メディカルトレーナー」養成講座も修了し、信濃町森林療法研究会「ひとときの会」会員。Hokkaido木村秋則自然栽培農学校卒業。曳地義治＆トシ 夫妻の「オーガニック・ガーデン・マイスター講座」終了。パーマカルチャー創設者の一人、David HolmgrenによるPermaculture Design Course 終了。現在は北海道ニセコ町にて、森林セラピープログラムを提供する一棟貸しリトリートコテージ「おくすりファーム」を準備中。

URL ： https://www.instagram.com/tamikohayashi/

Instagram： @tamikohayashi









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