【埼玉県加須市】図書館で予約待ち発生！加須が舞台のご当地ミステリー小説、著者の思い出の老舗書店2店舗で販売開始

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埼玉県加須市を拠点に活動する「ひとり出版社」クスノキ出版（代表・著者：楠 柾）が刊行した、加須市を舞台とするミステリー小説『少年探偵のデジタル・スケッチパッド』シリーズが、加須市立図書館での予約待ちを経て、この度、地元老舗書店での店頭販売を開始いたしました。

2025年12月に加須市立図書館全4館に寄贈・配架されたところ、予約待ちが発生。この反響を受け、著者が一人の読者として親しんできた加須駅前の老舗書店「カサモ関口商店」「ブックセンターやまと」の2店舗において、出版社との直接契約による店頭販売が開始されました。図書館から書店へと広がる、地域密着型の新しい出版の形が生まれています。





?? 「ひとり出版社」が加須の文化を物語にするクスノキ出版は、埼玉県加須市で生まれ育った作家・楠 柾が、「大地に根を張り、自由な物語を紡ぐ」という理念のもと立ち上げました。企画から執筆、編集、デザイン、そして書店への営業まで--すべてを一人で担う「ひとり出版社」です。『少年探偵のデジタル・スケッチパッド』は、加須市に実在する風景が舞台のご当地ミステリーです。ジャンボこいのぼり、加須うどん、豊かな地下水脈など、地域の文化が物語の核となっています。「見慣れた日常の風景のなかに、先人たちが守り抜いてきた大切な歴史や想いが隠されている」というメッセージを込め、地元の子どもたちや地域を愛する読者に向けて執筆されました。?? 図書館の反響から始まった、地域循環の物語2025年12月、加須市の歴史を伝える郷土資料として、著者が加須市立図書館全4館（加須図書館・おおとね図書館・北川辺図書館・騎西図書館）に本作を寄贈しました。加須図書館では郷土資料および児童書として、他3館では児童書として配架されています。配架後、第1巻には予約待ちが発生。地域の中で静かに反響が広がりました。この図書館での評判が、書店との縁をつなぎました。「図書館だけでなく、地元の本屋さんからも子どもたちに物語を届けたい」--著者が自ら本を手に、加須駅前の老舗書店「ブックセンターやまと」様、「カサモ関口商店」様に提案。両店に作品の趣旨をご理解いただき、出版社と書店の直取引という形で店頭販売が実現しました。「カサモ関口商店」様は、委託販売での取り扱いを快諾いただき、手書きPOP付きの特設コーナーで展開いただいています。また「ブックセンターやまと」様は、図書館での実際の貸出状況を確認されたうえで取り扱いを決定されました。著者がかつて一人の読者として本を買いに通ったこれら老舗書店に、自らが加須を舞台に描いた本が並ぶ。これは、地域に根を張る出版社としての第一歩となりました。?? 書店様からのコメント【カサモ関口商店 様】時代の流れと共に本屋の在り方が変化する中、この作品との出会いは、これからの加須の本屋としての未来を感じさせてくれるものでした。もし子供のころにこの本と出会えていたら、読書や地元がもっと好きになり、特産物にもっと誇りを持てたかもしれない。加須の子供たちにぜひこの作品を届け、加須の良さをもっと発信して、みんなに街を好きになってもらう良いきっかけになってほしい。たくさんの期待を込めて、店頭でおすすめしております。【ブックセンターやまと 様】地元で活動されている作家様が、地元の文化を題材に書かれた本ということで、ぜひご協力させていただきたいと思いました。図書館でもよく読まれていると伺っており、この作品を店頭に置かせていただくことで、お客様が書店へ足を向けてくださる良いきっかけになればと期待しております。?? 今後の展望クスノキ出版は、今後もシリーズの続巻を刊行するとともに、加須の文化・歴史・暮らしを題材とした新たな物語を紡いでいきます。「地域の記憶を、物語にして未来へ」--加須市から地域の魅力を発信し続けます。?? 書籍情報＜第1巻＞書名：『少年探偵のデジタル・スケッチパッド（第1巻：鯉のぼり職人が遺した町の誇り）』著者：楠 柾価格：1,500円（税込）ISBN：978-4-9914597-0-2＜第2巻＞書名：『少年探偵のデジタル・スケッチパッド（第2巻：廃墟の少女と夏の光る記憶）』著者：楠 柾価格：1,500円（税込）ISBN：978-4-9914597-1-9＜フルカラーコミック版＞書名：『少年探偵のデジタル・スケッチパッド（第1巻）』著者：楠 柾価格：1,500円（税込）ISBN：978-4-9914597-2-6発行：クスノキ出版?? 販売店舗□ カサモ関口商店（埼玉県加須市本町12－41）□ ブックセンターやまと（埼玉県加須市中央2丁目10-9）?? クスノキ出版についてクスノキ出版は、埼玉県加須市を拠点とする地域密着型の出版レーベルです。「大地に根を張り、自由な物語を紡ぐ」を理念に、加須の文化・歴史・暮らしを題材としたジュブナイル小説やコミックを制作・販売しています。代表作『少年探偵のデジタル・スケッチパッド』シリーズは、加須市立図書館全4館に配架され、地元書店でも取り扱いが広がっています。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346708/images/bodyimage2】

配信元企業：クスノキ出版

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